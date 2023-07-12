Сила технологий: что представил Сбер на ИННОПРОМе-2023

Технологические сервисы для бизнеса и частных клиентов, разработки на основе искусственного интеллекта — эти и другие продукты Сбер представит на своем стенде на ИННОПРОМе.

Передовые технологии и инструменты цифровизации сегодня применяются во всех сферах экономики, отмечает Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.

В этом году на стенде Сбера представлен целый комплекс услуг для госсектора, здравоохранения, образования и бизнеса — все разработки призваны сделать жизнь людей проще и повысить ее качество, — отмечает спикер.

Компания-партнер SberDevices демонстрирует на стенде технологические сервисы для бизнеса, созданные на основе искусственного интеллекта речевых технологий, нейросетей, генеративных моделей и машинного обучения. Это платформа синтеза и распознавания речи SaluteSpeech, сервис видеоконференций SberJazz и платформа для автоматизации цифровых каналов взаимодействия с клиентом SaluteBot.

Партнер Сбера Группа компаний ЦРТ представила ряд продуктов на основе искусственного интеллекта: биометрическую систему контроля и управления доступом Визирь.СКУД и Voice2Med — продукт для голосового заполнения медпротоколов, который переводит речь врача в текст и помогает экономить время врачей более чем на 20%.

СберЛизинг представил клиентам лучшие решения с учетом отраслевой специфики: легковой, грузовой и коммерческий автотранспорт, дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника, различные виды оборудования в лизинг.

Геймифицированный калькулятор по продукту «Защита 360» презентует СберСтрахование. Сервис поможет рассчитать риски, с которыми могут столкнуться владельцы бизнеса в различных сферах.

Сбер Бизнес Софт представил на ИННОПРОМе сервисы на основе искусственного интеллекта для повышения эффективности бизнеса: прогнозирование спроса, модели для оптимизации логистики и грузоперевозок, сервис для визуального контроля качества продукции на производстве, а также платформу для автоматизации бизнес-процессов SberCRM.

Команда СберАналитики презентует шесть своих флагманских продуктов: панели «Туризм», «Геоаналитика», «Потенциал отрасли B2B», «Аналитика жилой и коммерческой недвижимости», «Онлайн-опросы» и «МЭР».

Кроме того, на стенде представлены технологии для повышения качества медицинских услуг от компаний СберЗдоровье и СберМедИИ, а также проекты Сбера в сфере образования — Edutoria и «Школа 21».

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