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Защита от мошенников. Банкам придется возмещать клиентам украденные деньги

Защита от мошенников. Банкам придется возмещать клиентам украденные деньги
Иллюстрация: pxhere.com

По данным Центробанка, в 2022 г. злоумышленники украли у клиентов банков 14,1 млрд руб. Теперь кредитные организации будут обязаны в полном объеме возмещать украденные средства.

#БАНКИ#МОШЕННИКИ#НОВОСТИ

Госдума приняла закон, который должен обезопасить средства клиентов-физлиц от мошенников. 

Еще до списания средств банкам придется проверять все переводы на наличие признаков мошенничества и приостанавливать явно подозрительные операции между счетами физлиц, даже если на эти операции согласен клиент.

После принятия закона банки и другие операторы обязаны будут не только тщательнее проверять подозрительные переводы, но и принимать меры, чтобы средства граждан к мошенникам не попадали. А тем банкам, которые будут пренебрегать этими обязанностями, придется возвращать людям украденные деньги,—  объяснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.  

В законе сказано, что, если финансовая организация допустила перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России, она будет обязана возместить деньги клиенту в течение 30 календарных дней после получения заявления от пострадавшего.  

Закон должен вступить в силу через год после официального опубликования.

Ранее DK.RU сообщал, что на сайте ЦБ перечислен список типичных мошеннических схем. В их числе сценарии, когда мошенники представляются работодателями и в переписке просят, например, внести вступительный взнос для активации рабочего аккаунта, а предоставленные абонентом данные банковской карты и номер телефона используют для попытки взлома личного кабинета на сайте банка.

Бывает, что они выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, сообщают об «утечке» и предлагают сверить банковские данные, включая трехзначный код на обратной стороне карты. Представляются сотрудниками операторов мобильной связи, угрожают отключением номера абонента и предлагают, чтобы этого не произошло, набрать на телефоне определенную комбинацию цифр. Обзванивают граждан под видом сотрудников банков и предлагают обменять некий кэшбек на рубли, запрашивая для этого банковские данные и СМС-коды, убеждают оформить кредит.

Сообщают о «дефиците валют» и предлагают перевести деньги с карты или счета на некий «специальный счет», с которого потом можно будет беспрепятственно их снять. Предлагают проверить, не попали ли их данные в руки третьих лиц, введя на специальном сайте свои банковские данные. По данным Центробанка, в 2022 г. злоумышленники украли у клиентов банков 14,1 млрд руб. Это рекордный показатель как минимум с 2019 г.  

Автор: Екатерина Тарханова
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