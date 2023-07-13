В Перми и Березняках построят два масштабных рекреационных комплекса

Сбербанк профинансирует строительство двух рекреационных объектов в Пермском крае. Соглашение об этом заключили на международной промышленной выставке ИННОПРОМ.

Соответствующий документ подписали управляющий Свердловским отделением банка Владислав Шиленко и директор компании «Юга-Пермь» Юрий Балуев.

Согласно документу, девелопер намерен построить экопарк, оздоровительный прибрежный комплекс и отель в Перми, а также термальный комплекс с гостиницей в Березняках. Общий объем инвестиций в проекты оценивается в 3 млрд руб.

Это не первый совместный проект Сбера и компании «ЮГА». Банк уже профинансировал строительство двухэтажного термального комплекса с собственным пляжем под Екатеринбургом в районе Горного Щита. Строительство новых объектов станет продолжением этого сотрудничества.

Внутренний туризм сейчас на пике востребованности, и мы ценим возможность сделать свой вклад в развитие этой отрасли через финансирование таких масштабных рекреационных проектов. Пермский край — это уникальный по разнообразию природных ландшафтов регион, и появление двух новых оздоровительных комплексов в Перми и Березняках станет не только еще одной точкой притяжения в эти города для тысяч туристов со всей страны, но и любимым местом у самих пермяков, — сказал Владислав Шиленко.

Юрий Балуев в свою очередь отметил, что Сбербанк стал для компании надежным деловым партнером, который разрабатывает индивидуальные финансовые решения с учетом специфики конкретных проектов, делится накопленной экспертизой в сфере развития инфраструктурных объектов, оказывает юридическую поддержку и предлагает современные цифровые технологии, чтобы обеспечить нашим будущим посетителям высокий уровень сервиса».

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