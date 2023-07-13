Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 12.07
90,50
99,67
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Перми и Березняках построят два масштабных рекреационных комплекса

В Перми и Березняках построят два масштабных рекреационных комплекса
Иллюстрация: Сбер

Сбербанк профинансирует строительство двух рекреационных объектов в Пермском крае. Соглашение об этом заключили на международной промышленной выставке ИННОПРОМ.

#НОВОСТИ

Соответствующий документ подписали управляющий Свердловским отделением банка Владислав Шиленко и директор компании «Юга-Пермь» Юрий Балуев.

Согласно документу, девелопер намерен построить экопарк, оздоровительный прибрежный комплекс и отель в Перми, а также термальный комплекс с гостиницей в Березняках. Общий объем инвестиций в проекты оценивается в 3 млрд руб.

Это не первый совместный проект Сбера и компании «ЮГА». Банк уже профинансировал строительство двухэтажного термального комплекса с собственным пляжем под Екатеринбургом в районе Горного Щита. Строительство новых объектов станет продолжением этого сотрудничества.

Внутренний туризм сейчас на пике востребованности, и мы ценим возможность сделать свой вклад в развитие этой отрасли через финансирование таких масштабных рекреационных проектов. Пермский край — это уникальный по разнообразию природных ландшафтов регион, и появление двух новых оздоровительных комплексов в Перми и Березняках станет не только еще одной точкой притяжения в эти города для тысяч туристов со всей страны, но и любимым местом у самих пермяков, — сказал Владислав Шиленко.

Юрий Балуев в свою очередь отметил, что Сбербанк стал для компании надежным деловым партнером, который разрабатывает индивидуальные финансовые решения с учетом специфики конкретных проектов, делится накопленной экспертизой в сфере развития инфраструктурных объектов, оказывает юридическую поддержку и предлагает современные цифровые технологии, чтобы обеспечить нашим будущим посетителям высокий уровень сервиса».

Реклама. ПАО «Сбербанк»

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • ТРЦ «Золотой» на месте аэродрома «Уктус» откроют через два с половиной годаТРЦ «Золотой» на месте аэродрома «Уктус» откроют через два с половиной года
  • Под Екатеринбургом построят ЖК для работников заводовПод Екатеринбургом построят ЖК для работников заводов
  • Горно-Алтайск: в гостях у скифов и Принцессы УкокаГорно-Алтайск: в гостях у скифов и Принцессы Укока
  • «Траст» продал банк «Точка» за 41,5 млрд руб. Кому?«Траст» продал банк «Точка» за 41,5 млрд руб. Кому?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.