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В Свердловской области построят метизный логистический центр

В Свердловской области построят метизный логистический центр
Иллюстрация: Свердловское отделение Сбербанка

Сбербанк профинансирует строительство метизного логистического центра в Свердловской области. Хаб общей площадью около 10 тыс. кв.м. начнет работать в Березовском к концу 2024 г.

#НОВОСТИ

Соглашение о финансировании проекта подписали глава Свердловского отделения Сбербанка Владислав Шиленко и управляющий ООО ПКФ «Метпром-Урал» Николай Макаров на международной промышленной выставке ИННОПРОМ.

В логистическом центре смогут одновременно храниться до 5 тыс. тонн металлических изделий. Это высокопрочные крепежи, болты, шпильки, гайки, шайбы, саморезы, гвозди, анкеры и другие виды продукции — как отечественного, так и зарубежного производства.

Николай Макаров, управляющий ПКФ «Метпром-Урал»:

Строительство «метизного хаба» позволит решить проблему дефицита или задержек с поставками такой продукции конечному потребителю. «Хаб» станет самым большим специализированным логистическим центром в Уральском федеральном округе, который будет обеспечивать крепежом предприятия разных отраслей промышленности в любой точке РФ.

Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка:

Общая стоимость финансируемого проекта составит более 600 млн руб. Совместно с партнером мы планируем использовать современные разработки от компаний группы Сбер, в том числе на основе искусственного интеллекта, чтобы цифровизовать работу метизного центра и автоматизировать систему складского учета.

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Автор: Александра Клименко
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