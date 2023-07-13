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Банк Уралсиб увеличил выдачу карт «Прибыль» в 1,4 раза в первом полугодии

Банк Уралсиб увеличил выдачу карт «Прибыль» в 1,4 раза в первом полугодии
Иллюстрация: freepik.com

Банк Уралсиб в I полугодии 2023 г. увеличил выдачи карт «Прибыль» в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за I полугодие 2023 г. было выдано около 120 тыс. карт «Прибыль».

#НОВОСТИ

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности — кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Для новых клиентов* в первый месяц после открытия карты начисляется 11% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. руб. включительно — вне зависимости от выполнения условий. Во второй месяц — та же ставка действует при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 10 тыс. руб.**

С третьего месяца действуют стандартные условия начисления процентов для действующих клиентов — 7,5% годовых на ежедневный остаток собственных средств до 500 тыс. руб. включительно, при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 10 тысяч руб.**.  

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*Новыми считаются клиенты, не являвшиеся держателями карты «Прибыль» на протяжении 12 месяцев, предшествующих открытию карты на указанных условиях.

**При невыполнении данного условия процент на ежедневный остаток начисляется по минимальной ставке 0,1% годовых.

Справка

 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 июля 2023 года насчитывает 218 точек продаж, 1336 банкоматов и 287 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.
 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
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