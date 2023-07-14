Свиноводы России предупредили о проблемах с производством мяса

С 1 сентября в РФ изменятся правила регистрации иностранных вакцин для животных. Крупные агрохолдинги бьют тревогу и предупреждают, что рост цен на ветпрепараты скажется на производстве мяса.

Свиноводы России предупредили, что в ближайшее время отрасль столкнется с дефицитом вакцин для животных и ростом их стоимости, пишут «Ведомости». Это связано с тем, что с 1 сентября вступают в силу новые правила регистрации ветпрепаратов.

Как рассказывал DK.RU, с 1 сентября для ввода в оборот ветеринарных препаратов нужно будет предоставлять в Россельхознадзор документ о качестве с подтверждением соответствия требованиям GMP. Ввод вакцин возможен только по результатам испытаний в аккредитованной лаборатории. Россельхознадзор отказывает в выдаче сертификатов в 60% случаев.

Ассоциация ветеринарных фармпроизводителей утверждает, что из 26 поставляемых в Россию вакцин для профилактики болезней свиней доступными останутся только 11.

Проблему подтверждают российские свиноводы. По их словам, доступность ветеринарных препаратов с 1 сентября сократится, а цены на имеющиеся возрастут, также возможен дефицит вакцин.

Представитель АПХ «Мираторг» рассказал изданию, что запрет на ввоз критичных и не имеющих аналогов в России вакцин может в конечном итоге увеличить себестоимость выпуска мяса.

Владелица ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская отмечает, что проблема с вакцинами уже существует, так как ряд препаратов зарубежного производства исчез с рынка.

В Россельхознадзоре утверждают, что опасения по поводу дефицита вакцин надуманны. По мнению ведомства, в России производится полный спектр иммунобиологических препаратов для свиней.

В Минсельхозе рассказали, что 60,7% из зарегистрированных 2222 ветеринарных лекарственных препаратов имеют российское происхождение.