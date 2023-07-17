Один из старейших российских туроператоров заявил о закрытии

Работу прекращает компания «ВЕДИ», созданная в Екатеринбурге 20 лет назад. Команда объяснила невозможность дальнейшей работы последствиями пандемии, санкций и ростом курса валют.

Компания «ВЕДИ» была создана в 2002 г. в Екатеринбурге. Под брендом туроператора работало три юрлица. «ВЕДИ ГРУПП» и «ВЕДИ КЛУБ» вели деятельность в сфере внутреннего туризма. «ВЕДИ ГРУПП УРАЛ» работала в сфере международного туризма — компания предлагала туры в 36 стран, в том числе страны Европы.

События последних трех лет исчерпали все наши ресурсы. К сожалению, из-за целого ряда внешних обстоятельств – пандемии, отсутствия авиасообщения со странами Европейского Союза, санкций недружественных стран, колоссальных проблем с валютными платежами и роста курса валют — дальнейшая борьба стала невозможной, — указано в сообщении, опубликованном на сайте компании, указано, что события последних трех лет.

Порядок получения страхового возмещения туристам также опубликован на сайте компании. Сотрудники продолжат свою работу, пока не будут улажены все формальности.

Как пишет «Вестник АТОР» со ссылкой на туроператора, на момент приостановки деятельности были проданы туры 1315 туристам. Более 600 человек из них не смогли воспользоваться своими путевками из-за пандемии коронавируса. Некомпенсированные поездки планировались в страны, с которыми из-за санкций и СВО закрылось авиасообщение — в частности, это Чехия, Венгрия, Франция, Италия.

В частности, оператор «ВЕДИ» предлагал туры по «Демидовскому маршруту» в Свердловской области. Как сообщила руководитель департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова, по этой программе продолжат работать пять компаний — основной туроператор проекта будет объявлен Центром развития туризма Свердловской области на этой неделе.

Ранее DK.RU писал, что маршрут по Демидовским заводам появился на туркарте в апреле прошлого года. Чиновники считают, что промышленный туризм — единственный вид туризма, где мы имеем основания претендовать на лидерство, именно он должен стать визитной карточкой нашего региона.