Дефицит водителей и фур. В России резко выросла стоимость грузоперевозок

Несмотря на падение объема работы с европейскими странами, участники рынка не испытывают дефицита грузов. Ситуация с автопарком сложнее. Средний возраст тягачей в России перевалил за 20 лет.

За первые шесть месяцев 2023 г. спрос на автомобильные грузоперевозки по России вырос на 61%, а ставки по самым популярным российским направлениям в среднем повысились на 38%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на биржу грузоперевозок ATI.SU

Согласно статистике, количество заявок на перевозки из европейских стран снизилось до 80%, при этом на 106% увеличилось число перевозок из Белоруссии, на 139% из Монголии и на 85% из Китая.

Руководитель международных автоперевозок Noytech Supply Chain Solutions Иван Головко говорит, что объем европейских перевозок значительно сократился из-за торговых ограничений:

Стоимость транспортировки из Турции сократилась на 15–20% по сравнению с началом года, возможно, на фоне сезонных колебаний. В Китае ставки снизились на 30–40%, что связано с улучшением ситуации с очередями на границах и падением ставок морского фрахта, — говорит он.

Коммерческий директор SOTA Logistic Кирилл Латинский добавляет, что внутрироссийские перевозки подорожали на 15–20%. Причин для роста стоимости услуг несколько. Во-первых, острый дефицит водителей категории Е и техники:

Дефицит кадров провоцирует рост зарплат, и сейчас непросто найти водителей на дальние магистрали даже за 190–200 тыс. руб. Доля затрат на персонал в перевозках составляет около 25–30%. Значительное количество транспорта переведено на новые территории, так как оплата там выше, чем в привычной географии,— отмечает он.

Во-вторых, на стоимости и объеме перевозок сказывается высокая волатильность рубля. Российские компании активно тратят рублевые поступления и закупаются техникой, товарами, оборудованием, так что спрос на перевозки растет, а вот с автопарком компании испытывают проблемы.

Это подтверждает и гендиректор транспортной компании Delko Санджар Ашуралиев. По его словам, средний возраст автопарка в России составляет 20 лет. Техника выбывает, и рынок испытывает дефицит тягачей. При этом китайские производители не могут в полном объеме покрыть потребности рынка. Санджар Ашуралиев говорит, что стоимость логистических услуг за первое полугодие 2023 г. выросла в пределах 10–30% и будет расти дальше:

В первую очередь это вызвано ростом стоимости и обслуживания автотехники. На фоне роста курса валют, стоимости техники и обслуживания, а также дефицита магистральных тягачей и профессиональных водителей в третьем квартале удорожание в среднем по рынку составит как минимум 15–20%.

Ранее DK.RU рассказывал, что Владимир Путин ввел запрет на международные автомобильные перевозки грузов по территории России для автомобилей недружественных стран. Такая мера была принята в ответ на решение Евросоюза прекратить пропускать через свои территории грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России и Белоруссии.