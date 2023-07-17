Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 15.07
90,11
101,19
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Дефицит водителей и фур. В России резко выросла стоимость грузоперевозок

Дефицит водителей и фур. В России резко выросла стоимость грузоперевозок
Иллюстрация: pixnio.com

Несмотря на падение объема работы с европейскими странами, участники рынка не испытывают дефицита грузов. Ситуация с автопарком сложнее. Средний возраст тягачей в России перевалил за 20 лет.

#ЛОГИСТИКА#НОВОСТИ

За первые шесть месяцев 2023 г. спрос на автомобильные грузоперевозки по России вырос на 61%, а ставки по самым популярным российским направлениям в среднем повысились на 38%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на биржу грузоперевозок ATI.SU  

Согласно статистике, количество заявок на перевозки из европейских стран снизилось до 80%, при этом на 106% увеличилось число перевозок из Белоруссии, на 139% из Монголии и на 85% из Китая.  

Руководитель международных автоперевозок Noytech Supply Chain Solutions Иван Головко говорит, что объем европейских перевозок значительно сократился из-за торговых ограничений:

Стоимость транспортировки из Турции сократилась на 15–20% по сравнению с началом года, возможно, на фоне сезонных колебаний. В Китае ставки снизились на 30–40%, что связано с улучшением ситуации с очередями на границах и падением ставок морского фрахта, — говорит он.  

Коммерческий директор SOTA Logistic Кирилл Латинский добавляет, что внутрироссийские перевозки подорожали на 15–20%. Причин для роста стоимости услуг несколько. Во-первых, острый дефицит водителей категории Е и техники:

Дефицит кадров провоцирует рост зарплат, и сейчас непросто найти водителей на дальние магистрали даже за 190–200 тыс. руб. Доля затрат на персонал в перевозках составляет около 25–30%. Значительное количество транспорта переведено на новые территории, так как оплата там выше, чем в привычной географии,— отмечает он.

Во-вторых, на стоимости и объеме перевозок сказывается высокая волатильность рубля. Российские компании активно тратят рублевые поступления и закупаются техникой, товарами, оборудованием, так что спрос на перевозки растет, а вот с автопарком компании испытывают  проблемы.

Это подтверждает и гендиректор транспортной компании Delko Санджар Ашуралиев. По его словам, средний возраст автопарка в России составляет 20 лет. Техника выбывает, и рынок испытывает дефицит тягачей. При этом китайские производители не могут в полном объеме покрыть потребности рынка. Санджар Ашуралиев говорит, что стоимость логистических услуг за первое полугодие 2023 г. выросла в пределах 10–30% и будет расти дальше:

В первую очередь это вызвано ростом стоимости и обслуживания автотехники. На фоне роста курса валют, стоимости техники и обслуживания, а также дефицита магистральных тягачей и профессиональных водителей в третьем квартале удорожание в среднем по рынку составит как минимум 15–20%.  

Ранее DK.RU рассказывал, что Владимир Путин ввел запрет на международные автомобильные перевозки грузов по территории России для автомобилей недружественных стран. Такая мера была принята в ответ на решение Евросоюза прекратить пропускать через свои территории грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России и Белоруссии.

Автор: Екатерина Тарханова
Самое читаемое
  • В Новоуральске на комбинате, работающем с ураном, взорвался баллонВ Новоуральске на комбинате, работающем с ураном, взорвался баллон
  • Банк России ожидает ускорения инфляции в ближайшие месяцыБанк России ожидает ускорения инфляции в ближайшие месяцы
  • Налоговая будет автоматически списывать деньги со счетов россиянНалоговая будет автоматически списывать деньги со счетов россиян
  • Участок Саратов-Волгоград стал самым трудным этапом ралли для уральской командыУчасток Саратов-Волгоград стал самым трудным этапом ралли для уральской команды
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.