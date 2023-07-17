Команда Венского фестиваля музыкальных фильмов займется новым проектом

Фестиваль стартует 12 августа и продлится до 19 августа. Он приурочен к юбилею Екатеринбурга. Каждый вечер в программе запланировано от двух до трех выступлений.

Проект «КиноТеатрум» по инициативе администрации Екатеринбурга реализует команда частного универсального театра «Театрум» — как продолжение традиции проведения Венского фестиваля музыкальных фильмов. На новом фестивале покажут часть зарубежных музыкальных фильмов, права на демонстрацию которых команда проекта успела выкупить ранее.

Фестиваль будет проходить в формате open-air, возле ККТ «Космос» с 12 по 19 августа. Для удобства зрителей на площадке поставят стулья и оборудуют фуд-зону. Каждый вечер они смогут увидеть от двух до трех выступлений.

Кроме кинопоказов запланированы спектакли и концерты музыкальных коллективов. Так, например, на открытии выступит композитор и исполнитель Илья Бешевли.

Как пишет 66.ru со ссылкой на пресс-службу фестиваля, если мероприятие пройдет успешно — возможно оно станет ежегодным.

Напомним, Венский фестиваль музыкальных фильмов проходил в Екатеринбурге в 2010-2021 гг. В 2021 г. фестиваль проводился, несмотря на то, что многие общественные мероприятия были отменены из-за пандемии коронавируса. Как ранее писал DK.RU, в прошлом году один из главных партнеров мероприятия, австрийский International Musicand Media Centre, отказался сотрудничать с Россией.