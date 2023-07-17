Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 15.07
90,11
101,19
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Команда Венского фестиваля музыкальных фильмов займется новым проектом

Команда Венского фестиваля музыкальных фильмов займется новым проектом
Иллюстрация: vmff.ru

Фестиваль стартует 12 августа и продлится до 19 августа. Он приурочен к юбилею Екатеринбурга. Каждый вечер в программе запланировано от двух до трех выступлений.

#НОВОСТИ

Проект «КиноТеатрум» по инициативе администрации Екатеринбурга реализует команда частного универсального театра «Театрум» — как продолжение традиции проведения Венского фестиваля музыкальных фильмов. На новом фестивале покажут часть зарубежных музыкальных фильмов, права на демонстрацию которых команда проекта успела выкупить ранее.

Фестиваль будет проходить в формате open-air, возле ККТ «Космос» с 12 по 19 августа. Для удобства зрителей на площадке поставят стулья и оборудуют фуд-зону. Каждый вечер они смогут увидеть от двух до трех выступлений. 

Кроме кинопоказов запланированы спектакли и концерты музыкальных коллективов. Так, например, на открытии выступит композитор и исполнитель Илья Бешевли.

Как пишет 66.ru со ссылкой на пресс-службу фестиваля, если мероприятие пройдет успешно — возможно оно станет ежегодным.

Напомним, Венский фестиваль музыкальных фильмов проходил в Екатеринбурге в 2010-2021 гг. В 2021 г. фестиваль проводился, несмотря на то, что многие общественные мероприятия были отменены из-за пандемии коронавируса. Как ранее писал DK.RU, в прошлом году один из главных партнеров мероприятия, австрийский International Musicand Media Centre, отказался сотрудничать с Россией.

 

Автор: Елизавета Порошина
Самое читаемое
  • В Новоуральске на комбинате, работающем с ураном, взорвался баллонВ Новоуральске на комбинате, работающем с ураном, взорвался баллон
  • Банк России ожидает ускорения инфляции в ближайшие месяцыБанк России ожидает ускорения инфляции в ближайшие месяцы
  • Налоговая будет автоматически списывать деньги со счетов россиянНалоговая будет автоматически списывать деньги со счетов россиян
  • Участок Саратов-Волгоград стал самым трудным этапом ралли для уральской командыУчасток Саратов-Волгоград стал самым трудным этапом ралли для уральской команды
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.