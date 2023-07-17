Крымский мост атаковали беспилотники. Автомобильное движение остановлено

В результате происшествия погибли два человека, ещё один находится в тяжелом состоянии. Движение по мосту остановлено, туристов просят использовать альтернативные пути через новые регионы РФ.

В ночь на 17 июля Крымский мост был атакован двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК). В результате происшествия погибла семейная пара, их дочь находится в тяжелом состоянии.

Сообщается, что опоры моста не пострадали, зафиксировано только повреждение дорожного полотна на пролетах со стороны Крыма. Автомобильное движение на мосту остановлено, при этом железнодорожное возобновлено.

По факту чрезвычайного происшествия в СК РФ возбудили уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Для тех, кто сейчас отправляется в Крым на авто, власти региона выпустили предупреждение. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал использовать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы для обеспечения безопасности:

Движение автомобилей по мосту остановлено. Для туристов доступны два варианта передвижения: маршрут через новые регионы и паромная переправа.

Также обсуждается вопрос запуска реверсивного движения по одной из двух автомобильных веток. В правительственной комиссии по ликвидации последствий теракта сообщили, что восстановить движение по мосту планируют за две-три недели.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, от туристов поступает огромное количество звонков с просьбой разъяснить вопросы, касающиеся транспортной ситуации, задержек при заселении в отели и возможной отмены туров из-за ЧП на Крымском мосту:

Туристы, у которых заезды в Крым запланированы в ближайшие даты, будут ориентироваться на текущую транспортную ситуацию. В первую очередь это касается автотуристов, на долю которых приходится до 70-80% турпотока в Крым. Если автомобильное движение по Крымскому мосту восстановят в ближайшие 1-2 дня, автопутешественники не откажутся от запланированной поездки в Крым. Если автомобильный поток не восстановят хотя бы по одной полосе, скорее всего, люди до Крыма не доедут и примут решение провести отпуск на курортах Краснодарского края, — говорится в сообщении.

При этом автобусные туры из Екатеринбурга в Крым отменили. Например, туроператор «Отрада» приостановил продажи до конца сезона:

Жизнь и безопасность людей для нас прежде всего. С клиентами, которые уже приобрели путевки, будем решать вопросы в частном порядке, — заявили в компании

Всего же, по оценкам туроператоров, автомобильный турпоток в Крым на въезд и выезд в ближайшие два дня составляет от 20 до 25 тыс. человек.

Украинская разведка так прокомментировала теракт на Крымском мосту:

Крымский мост — конструкция там излишняя, — заявил спикер главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Напомним, что последняя атака на Крымский мост была совершена в октябре прошлого года. Как сообщал DK.RU, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, было повреждено автомобильное полотно. Движение на мосту в полном объёме было запущено в январе 2023 г.