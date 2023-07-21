«Умная» логистика. Как «Пив&Ко» выстроила сеть быстрой доставки по всей стране

Свежесть товара — первоочередной вопрос в пивном ретейле, если ставка делается на разливное пиво. Как федеральная сеть «Пив&Ко» «прокачивает» скорость и способы доставки — на DK.RU.

Как устроена система логистики в огромной сети, работающей от Санкт-Петербурга до Владивостока, рассказал оперативный управляющий «Пив&Ко» Игорь Щедрин.

Уровень сервиса: быть лучше конкурентов

Сеть делает ставку на развитие франчайзинга, и одна из главных задач — это чтобы у ее партнеров был минимум вопросов по доставке товара. Сейчас у франчайзи «Пив&Ко» один основной поставщик. Владельцам магазинов не нужно искать, где купить товар, не нужно разбираться с кипой бумаг и постоянно уделять время приемке. Управляющая компания «Пив&Ко» сама договаривается с производителями, осуществляет доставку и передает товар.

В будущем мы хотим перейти на практику доверительной приемки, когда продавец просто получает товар от поставщика, и у него вообще не будет необходимости пересчитывать поставку. Это значительно сократит время сотрудникам. — говорит Игорь Щедрин.

Еще одно преимущество «Пив&Ко» — это быстрая скорость доставки. Партнеры сети получают свежее пиво, произведенное в собственной «Арамильской Бойлерной пивоварне» под Екатеринбургом. Это «живое» пиво, срок хранения у которого не более 14 дней. Приобрести его можно только в сети «Пив&Ко».

Местное, уникальное, свежее — наши гости это очень ценят, — продолжает оперативный управляющий федеральной сети.

Транспорт: максимальная эффективность

В «Пив&Ко» два основных вида доставки. Первый — это транспортировка товара из разных регионов страны в собственный распределительный центр, откуда его развозят по магазинам, открытым партнерами. Второй — это так называемая «последняя миля». Если в первом случае компания везет одного поставщика, то во втором собирает машину товаром необходимым для клиента в нужном количестве.

В формате «последней мили», от распределительного центра до партнеров сети товар доставляет автотранспорт. Сборка машины — это отдельное мастерство, как игра в тетрис: нужно балансировать, учитывать соотношение грузов, чтобы укомплектовать грузовик равномерно: есть товар легкий, но большого объема, и наоборот, тяжелый, но компактный. Основная задача — собрать оптимальную загрузку машины как по тоннажу, так и по объему. В теплое время года используется больше рефрижераторов и холодильных ларей, чтобы пиво приходило в магазины холодным.

Мы чаще всего работаем с тоннажностью машин от трех до пяти тонн. Там где возможно, мы доставляем 8-10 тонными машинами. Среднее количество точек в машине — пять, максимум восемь, — рассказывает Игорь Щедрин.

Есть отдельные труднодоступные территории, где бывает сложная ситуация с доставкой. Но и такие нестандартные разовые задачи с легкостью решаются в «Пив&Ко». К примеру, в Крым товар доставляют на пароме. Были случаи, когда в северные удаленные территории — ХМАО, ЯНАО — транспортировали товар по зимнику, укладываясь, несмотря на трудности, в сроки доставки.

Обратно машины тоже не ездят пустыми: логистика выстроена таким образом, чтобы перевозчик после разгрузки забирал по дороге товар у производителей и привозил его в распределительный центр.

Склад: интеллектуальные решения и постоянное развитие

Главный распределительный центр сети, откуда развозятся товары по магазинам, находится в поселке Полевом под Екатеринбургом. Это современный комплекс складов, который отгружает 4 тыс. тонн товара по всей стране. Все распределено по категориям. Отдельно пивной склад с кеговым пивом, отдельно — склад-холодильник с четырьмя температурными режимами и большой склад с совершенно разными позициями от жвачки до упаковки пива.

Сопутствующий товар, как и пиво, имеет разные сроки хранения. Производительность склада и выстроенной системы поставок и отгрузок который позволяет простроить оптимальную цепочку доставки товара до клиента.

Мы постоянно опережаем свои темпы развития, и развитие складских помещений — лучшая тому иллюстрация. В 2016-17 годах «Пив&Ко» сделало огромный скачок в развитии. Прирост торговых точек развития франшизы был колоссальный. Мы начинали работу с 500-метрового склада в 2009 г., и тогда приняли решение расширяться, думали: вот класс, сейчас переедем на 2 тыс. м2, этого пространства нам хватит на несколько лет. Но этот склад закончился через год. Сейчас мы построили уже 3-тысячный склад к уже существующим складам, и это не предел, — продолжает Игорь Щедрин.

«Пив&Ко» постоянно ищет новые «фишки» для улучшения работы склада. Например, регулярно пополняет базу знаний за счет обмена опытом с другими компаниями.

Для меня лично стали открытием склады «Вкусвилл». Это цепочка из сотни ворот. Часть сотрудников там ездит на электрических самокатах. Система построена таким образом, что до 5 вечера товар заходит, а с 5 вечера до 5 утра — выходит. И склад, по сути, всегда пустой, — делится инстайтом оперативный управляющий «Пив&Ко».

У гигантов продовольственного ретейла компания взяла на заметку опыт использования разных температурных складов для разных продуктов. Удивительная история с газацией бананов, работа со скоропортом.

Очень интересно было познакомиться с опытом работы с большим количеством единиц складского учета (SKU) на складах автозапчастей: там на одном объекте хранится все, от маленькой гайки до бампера. Последний раз я был на складах Яндекса в Москве. Впечатлил подход компании к экологичности, современная система охраны, чистота. Все эти «фишки» разных компаний мы берем на заметку и применяем в своей практике те, которые нам подходят, — продолжает Игорь Щедрин.

До конца года «Пив&Ко» планирует запустить на складах WMS-систему, чтобы повысить качество доставки для конечного потребителя — партнеров сети. Это система управления складом. Она исключает возможности ошибок, позволяет поднять уровень сервиса для конечного потребителя, ускоряет сборку товара.