Средний Урал бьет рекорды по выдаче ипотеки

Общий объем продаж ипотеки в июне стал третьим результатом за всю историю выдачи жилищных кредитов в РФ. Совокупно все банки предоставили за этот месяц населению жилищные кредиты на 600 млрд руб.

Предыдущие пики продаж приходились на декабрь 2021 и 2022 гг. Существенный рост спроса на ипотеку отмечен и на Среднем Урале.

Так, клиенты ВТБ в Свердловской области оформили в первый месяц лета жилищные кредиты почти на 3 млрд руб., что в полтора раза превосходит майские показатели. За январь-июнь банк в регионе провел более 2800 ипотечных сделок на общую сумму 10,8 млрд руб. Это на 25% превышает объемы продаж за первые шесть месяцев прошлого года. Средний чек сделки, таким образом, составляет 3,8 млн руб. Этот показатель примерно на 900 тыс. руб. меньше, чем в целом по стране.

На соглашения по ключевым госпрограммам — ипотеке с господдержкой и семейной ипотеке — за полгода в ВТБ совокупно приходится около 4 млрд руб.: 2,2 млрд в Свердловской области банк выдал по семейной ипотеке, 1,7 млрд — по льготной ипотеке на новостройки. При этом спрос на семейную ипотеку остается стабильным от месяца к месяцу, а интерес к ипотеке с господдержкой резко увеличился: так, в июне объем продаж по этой программе по сравнению с маем вырос почти на 40%. Таким образом, в начале лета выдачи по обеим госпрограммам оказались практически сопоставимы по объему — порядка 370 млн руб. по каждой.

В структуре продаж спрос в последнее время смещается в сторону вторичного жилья, причем в Свердловской области этот тренд выражен еще более активно, чем в среднем по России — на долю готового жилья приходится свыше 60% общей суммы наших ипотечных договоров (в целом по стране — 56%), еще 36% приходится на новостройки, оставшаяся незначительная часть — на рефинансирование, — отмечает управляющий ВТБ в Свердловской области Валентина Жильцова.

Все банки России за первое полугодие выдали в ипотеку 3 трлн руб., это на 10% превышает результат января-июня рекордного по спросу 2021 г. ВТБ в июне в целом провел около 22 тыс. ипотечных сделок на 108 млрд руб. Всего по итогам шести месяцев жилищные кредиты в банке оформили более 106 тыс. клиентов. Объем продаж в первом полугодии составил 550 млрд руб., примерно на 27% превысив результат за январь-июнь 2022 г.