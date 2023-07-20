Новый JETOUR уже появился в Екатеринбурге — автомобиль покоряет дизайном и технологиями

Бренд представлен двумя моделями городских кроссоверов —X90 Plus и DASHING. Познакомиться с автомобилями поближе можно в салоне официального дилера АВТОБАН.

Автомобили уже успели покорить сердца многих россиян, а теперь доступны в Екатеринбурге, в салоне официального дилера АВТОБАН на Металлургов, 67.

JETOUR X90 Plus – вместительный кроссвовер. Просторный и комфортный салон предназначен специально для долгих семейных поездок. Его отделка выполнена из 118 видов экологически безопасных материалов. Среди фишек автомобиля:

панорамная крыша;

ассистент парковки и система кругового обзора на 360 градусов;

подсветка с мягким голубым светом, классические цвета обшивки салона;

высокопрочная конструкция кузова и 6 подушек безопасности;

система предупреждения о выезде за пределы полосы движения и система контроля слепых зон.

Стартовая цена JETOUR X90 Plus — 3 249 900 рублей.

А также доступны специальные предложения по программе трейд-ин и при покупке в кредит.

Еще одна модель — JETOUR DASHING. Это городской кроссовер нового поколения, доступен в комплектациях с МКПП и АКПП. Автомобиль впечатляет динамикой и технологичностью. Он оснащен:

светодиодной оптикой с автоматическим дальним светом;

сенсорным и голосовым управлением;

системой кругового обзора 360 °;

акустической системой Sony Surround Hi-Fi на 6 динамиков;

системой умной очистки воздуха.

JETOUR DASHING отличает стильный дизайн, который дополняют 19-дюймовые спортивные колеса. Поездки в автомобиле с атмосферной подсветкой салона и панорамной крышей подарят массу положительных эмоций.

Палитра кузова включает пять цветовых решений: «Галактический черный», «Лунный белый», «Шелковый красный», «Ванильный голубой» и «Призрачный серый». Два варианта цветового исполнения салона — красно-черный и серо-белый.

Стартовая цена JETOUR DASHING — 2 339 900 руб.

В АВТОБАНЕ действуют специальные предложения по программе трейд-ин и при покупке в кредит.

Уже сейчас можно стать одним из первых обладателей JETOUR в Екатеринбурге.

АВТОБАН — официальный дилер JETOUR

г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 67;

Тел.: +7 (343) 227–87–87;

avtoban-jetour.ru.

Указаны минимальные розничные цены на автомобили. Подробную информацию по условиям приобретения уточняйте в ООО «Автобан-Восток» по тел. +7 (343) 227-87-87. Кредит предоставляется банками-партнерами: АО «Альфа-Банк» (Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г.), ПАО «Росбанк» (Генеральная лицензия Банка России № 2272 от 28 января 2015 г.), ООО «Драйв Клик Банк» (прежнее наименование — «Сетелем Банк» ООО, Генеральная лицензия Банка России № 2168 от 27.11.1992 г.), ПАО Банк «ФК Открытие» (Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 г.).

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