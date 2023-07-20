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Новый JETOUR уже появился в Екатеринбурге — автомобиль покоряет дизайном и технологиями

Новый JETOUR уже появился в Екатеринбурге — автомобиль покоряет дизайном и технологиями
Иллюстрация: АВТОБАН

Бренд представлен двумя моделями городских кроссоверов —X90 Plus и DASHING. Познакомиться с автомобилями поближе можно в салоне официального дилера АВТОБАН.

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ#АВТОРЫНОК#НОВОСТИ

Автомобили уже успели покорить сердца многих россиян, а теперь доступны в Екатеринбурге, в салоне официального дилера АВТОБАН на Металлургов, 67.

JETOUR X90 Plus – вместительный кроссвовер. Просторный и комфортный салон предназначен специально для долгих семейных поездок. Его отделка выполнена из 118 видов экологически безопасных материалов. Среди фишек автомобиля:

  • панорамная крыша;
  • ассистент парковки и система кругового обзора на 360 градусов;
  • подсветка с мягким голубым светом, классические цвета обшивки салона;
  • высокопрочная конструкция кузова и 6 подушек безопасности;
  • система предупреждения о выезде за пределы полосы движения и система контроля слепых зон.

Новый JETOUR уже появился в Екатеринбурге — автомобиль покоряет дизайном и технологиями 1

Стартовая цена JETOUR X90 Plus — 3 249 900 рублей.

А также доступны специальные предложения по программе трейд-ин и при покупке в кредит.

Еще одна модель — JETOUR DASHING. Это городской кроссовер нового поколения, доступен в комплектациях с МКПП и АКПП. Автомобиль впечатляет динамикой и технологичностью. Он оснащен:

  • светодиодной оптикой с автоматическим дальним светом;
  • сенсорным и голосовым управлением;
  • системой кругового обзора 360 °;
  • акустической системой Sony Surround Hi-Fi на 6 динамиков;
  • системой умной очистки воздуха.

JETOUR DASHING отличает стильный дизайн, который дополняют 19-дюймовые спортивные колеса. Поездки в автомобиле с атмосферной подсветкой салона и панорамной крышей подарят массу положительных эмоций.

Новый JETOUR уже появился в Екатеринбурге — автомобиль покоряет дизайном и технологиями 2

Палитра кузова включает пять цветовых решений: «Галактический черный», «Лунный белый», «Шелковый красный», «Ванильный голубой» и «Призрачный серый». Два варианта цветового исполнения салона — красно-черный и серо-белый.

Стартовая цена JETOUR DASHING — 2 339 900 руб.

В АВТОБАНЕ действуют специальные предложения по программе трейд-ин и при покупке в кредит.

Новый JETOUR уже появился в Екатеринбурге — автомобиль покоряет дизайном и технологиями 3

Уже сейчас можно стать одним из первых обладателей JETOUR в Екатеринбурге.

АВТОБАН — официальный дилер JETOUR

г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 67;
Тел.: +7 (343) 227–87–87;
avtoban-jetour.ru.

Указаны минимальные розничные цены на автомобили. Подробную информацию по условиям приобретения уточняйте в ООО «Автобан-Восток» по тел. +7 (343) 227-87-87. Кредит предоставляется банками-партнерами: АО «Альфа-Банк» (Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г.), ПАО «Росбанк» (Генеральная лицензия Банка России № 2272 от 28 января 2015 г.), ООО «Драйв Клик Банк» (прежнее наименование — «Сетелем Банк» ООО, Генеральная лицензия Банка России № 2168 от 27.11.1992 г.), ПАО Банк «ФК Открытие» (Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 г.).

Реклама ООО «Автобан-Восток», avtoban-jetour.ru

Автор: Елизавета Порошина
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