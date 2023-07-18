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Подопечные Екатерининской Ассамблеи покорили Эльбрус

Подопечные Екатерининской Ассамблеи покорили Эльбрус
Иллюстрация: СОСПП

Ребята с ограниченными возможностями водрузили флаг СОСПП на вершину Эльбруса. Это была часть программы по социальной адаптации ребят «Путь к вершинам».

#СПЕЦПРОЕКТЫ#СОСПП#НОВОСТИ

Шестой проект по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья «Путь к вершинам» в этом году впервые прошел в Приэльбрусье. Кульминацией проекта стало покорение Эльбруса подопечными фонда «Жизнь в Движении». Проект реализован при поддержке Екатерининской Ассамблеи.

В первой части проекта, которая прошла в Кабардино-Балкарии, девять подопечных фонда из Екатеринбурга и Свердловской области попробовали свои силы в скалолазании и треккинге по горным тропам, а также поучаствовали в тренингах на командообразование и взаимовыручку. Обучали ребят профессиональные инструкторы, обладающие опытом работы с особенными детьми.

Сразу после скального лагеря подопечные фонда «Жизнь в Движении» в сопровождении инструкторов и трех спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда отправились на штурм Западной вершины Эльбруса и покорили высочайшую вершину Европы, где установили флаги СОСПП и фонда «Жизнь в движении».

Подопечные Екатерининской Ассамблеи покорили Эльбрус 1

У всех ребят были индивидуальные сложности. У Максима Якубовского, к примеру, стоит протез голени. В процессе подготовки ему было важно научиться ставить ботинок с кошкой так, чтобы нога не проскальзывала. Хорошая физическая форма, отличная выносливость, регулярные тренировки стали отличным подспорьем для успешного восхождения на первый пятитысячник.

В этот раз я был и участником лагеря, и страховщиком на скальных маршрутах. Это был очень крутой опыт. Я бы хотел быть мотиватором для других ребят, примером показывать, что нет ничего невозможного. В том числе и по этой причине я решил взобраться на вершину Эльбруса, — поделился впечатлениями Максим Якубовский.

Для Софьи Шеремет в центре протезирования «Хочу Ходить» специалисты изготовили специальное приспособление, с помощью которого она смогла прикрепить руку к трекинговой палке и получить две дополнительные точки опоры. Это очень важно для устойчивости и равновесия на крутых салонах. Во время восхождения Соня продемонстрировала отличное владение палками, которые были единственной ее опорой на отдельных участках.

Подопечные Екатерининской Ассамблеи покорили Эльбрус 2

Организация лагеря была на высоте. Участники лагеря — тоже. Скалы и горы здесь намного выше, чем в Крыму. Это добавило своих красок в наши тренировки и походы. Мы с ребятами стали настоящей семьей, подружились с инструкторами, очень хочется видеться со всеми чаще, — рассказывает Софья Шеремет.

Напомним, фонд «Жизнь в Движении» с 2014 г. помогает детям с ограниченными возможностями здоровья с протезированием, реабилитацией и социальной адаптацией. Для этого в 2019 г. был открыт детский центр протезирования «Хочу Ходить», который объединил в себе все три направления. Фонд активно развивает направление социальной адаптации: ребята на протезах покоряют Эльбрус, Килиманджаро, базовый лагерь Эвереста, скалы Крыма, осваивают горные лыжи в Сочи и бегают марафоны.

Справка DK.RU

 
Екатерининская Ассамблея — проект, реализуемый с 2011 года по инициативе Президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрия Пумпянского. Это одно из самых известных благотворительных мероприятий на Урале, масштабы которого уже давно вышли за пределы региона. Центральным событием ежегодного благотворительного вечера становится аукцион, на котором в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников со всего мира. За время проведения Ассамблеи на реализацию социально важных проектов, направленных на улучшение качества жизни нуждающихся, было собрано более 475 млн руб.
 

 

Автор: Гринина Ирина
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