Подопечные Екатерининской Ассамблеи покорили Эльбрус

Ребята с ограниченными возможностями водрузили флаг СОСПП на вершину Эльбруса. Это была часть программы по социальной адаптации ребят «Путь к вершинам».

Шестой проект по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья «Путь к вершинам» в этом году впервые прошел в Приэльбрусье. Кульминацией проекта стало покорение Эльбруса подопечными фонда «Жизнь в Движении». Проект реализован при поддержке Екатерининской Ассамблеи.

В первой части проекта, которая прошла в Кабардино-Балкарии, девять подопечных фонда из Екатеринбурга и Свердловской области попробовали свои силы в скалолазании и треккинге по горным тропам, а также поучаствовали в тренингах на командообразование и взаимовыручку. Обучали ребят профессиональные инструкторы, обладающие опытом работы с особенными детьми.

Сразу после скального лагеря подопечные фонда «Жизнь в Движении» в сопровождении инструкторов и трех спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда отправились на штурм Западной вершины Эльбруса и покорили высочайшую вершину Европы, где установили флаги СОСПП и фонда «Жизнь в движении».

У всех ребят были индивидуальные сложности. У Максима Якубовского, к примеру, стоит протез голени. В процессе подготовки ему было важно научиться ставить ботинок с кошкой так, чтобы нога не проскальзывала. Хорошая физическая форма, отличная выносливость, регулярные тренировки стали отличным подспорьем для успешного восхождения на первый пятитысячник.

В этот раз я был и участником лагеря, и страховщиком на скальных маршрутах. Это был очень крутой опыт. Я бы хотел быть мотиватором для других ребят, примером показывать, что нет ничего невозможного. В том числе и по этой причине я решил взобраться на вершину Эльбруса, — поделился впечатлениями Максим Якубовский.

Для Софьи Шеремет в центре протезирования «Хочу Ходить» специалисты изготовили специальное приспособление, с помощью которого она смогла прикрепить руку к трекинговой палке и получить две дополнительные точки опоры. Это очень важно для устойчивости и равновесия на крутых салонах. Во время восхождения Соня продемонстрировала отличное владение палками, которые были единственной ее опорой на отдельных участках.

Организация лагеря была на высоте. Участники лагеря — тоже. Скалы и горы здесь намного выше, чем в Крыму. Это добавило своих красок в наши тренировки и походы. Мы с ребятами стали настоящей семьей, подружились с инструкторами, очень хочется видеться со всеми чаще, — рассказывает Софья Шеремет.

Напомним, фонд «Жизнь в Движении» с 2014 г. помогает детям с ограниченными возможностями здоровья с протезированием, реабилитацией и социальной адаптацией. Для этого в 2019 г. был открыт детский центр протезирования «Хочу Ходить», который объединил в себе все три направления. Фонд активно развивает направление социальной адаптации: ребята на протезах покоряют Эльбрус, Килиманджаро, базовый лагерь Эвереста, скалы Крыма, осваивают горные лыжи в Сочи и бегают марафоны.