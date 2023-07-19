Южная перчинка в Академическом: программа открытия Юг Fest

В субботу 22 июля в Преображенском парке пройдет первое мероприятие от нового застройщика Академического района — Девелопмент-Юг, который возводит квартал «А+».

Строительная корпорация «Девелопмент-Юг» совместно с администрацией Академического района города Екатеринбурга устраивает серию летних мероприятий на свежем воздухе, первым из которых станет «Юг Fest». Открытие фестиваля состоится 22 июля с 14:00 до 22:00 в Преображенском парке. Гости смогут зарядиться южным теплом и увидеть настоящие таланты, ведь на сцене выступят лучшие коллективы района.

Помимо участников конкурса, на сцене выступит кавер-группа MANGO! А ведущий проведет розыгрыши от партнеров:

неделя бесплатного фитнеса от Drive Fitness,

от конкурс по поеданию пиццы на скорость от сервиса доставки Yami Yami.

На фестивале каждый сможет найти занятие себе по душе:

мастер-классы для самых маленьких,

маркет с украшениями ручной работы от местных брендов,

аттракционы и аниматоры для детей,

фудкорт от партнеров,

возможность получить бесплатное мороженое и сладкую вату.

Мероприятия в рамках Юг Fest от застройщика Девелопмент-Юг пройдут в июле и августе. Закрывать фестиваль будет 7-й ежегодный вечер песни под гитару.

Всех любителей яркой и незабываемой атмосферы собираем на Юг Fest 22 июля в Преображенском парке Академического района! Давайте вместе создадим теплые воспоминания на Юг Fest!

По вопросам сотрудничества:ugfest@develug.ru

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