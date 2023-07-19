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Широта крымская, долгота колымская. Зачем ехать во Владивосток

Широта крымская, долгота колымская. Зачем ехать во Владивосток
Иллюстрация: DK.RU

Восточный колорит, океанский бриз, переменчивая погода, морепродукты в каждой столовой и удивительная сочетаемость несочетаемого — это все Владивосток. Отдых в городе приносит много эмоций.

#ЧТО Я ТАМ НЕ ВИДЕЛ#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Дальний Восток для большинства жителей центральной полосы России, уральцев и сибиряков остается скорее экзотикой, нежели одним из стандартных вариантов направлений для отдыха. Несомненно, со времен пандемии турпоток в этом направлении растет, но он все еще не так велик, каким мог бы быть. «Дорого», «далеко и долго», «холодно и никакой инфраструктуры» — именно так о Дальнем Востоке думают многие. И заблуждаются (кроме, пожалуй, длительности перелета, но и это не критично: до популярных у россиян пляжных курортов лететь зачастую не меньше, а жители Екатеринбурга теперь могут совершать перелет даже без пересадок).

Один из главных городов региона, столица Дальневосточного федерального округа — Владивосток. Это город, куда стоит наведаться даже тем, кто «везде был и все видел» — ради того, чтобы найти в нем что-то свое: поразиться природе, расслабиться в пятизвездочном отеле или попробовать за один вечер кухню сразу нескольких восточных стран.

Широта крымская, долгота колымская. Зачем ехать во Владивосток 1

Добраться во Владивосток из Екатеринбурга, к слову, стало намного проще: с июня 2023 г. по направлению летают «Уральские авиалинии». Рейс Санкт-Петербург – Екатеринбург – Владивосток – Южно-Сахалинск летает несколько раз в неделю, пассажиров перевозят новые Airbus A320neo. Прямого перелета из Екатеринбурга во Владивосток не было больше десяти лет, так что сейчас Восток для жителей Урала на самом деле ближе, чем когда-либо.

Зачем лететь?

1. Объедаться морепродуктами

Угорь, креветки, морские гребешки и ежи, трепанг, устрицы, мидии, треска, форель, чавыча, голец, хариус — это неполный список морепродуктов и рыбы, которые ловятся в Японском море. Попробовать их можно в многочисленных кафе и ресторанах города. Заняться ловлей, при желании, можно и самостоятельно: в городе организуют рыбалку на катере, а за ежами и гребешками можно понырять, взяв в аренду гидрокостюм.

Широта крымская, долгота колымская. Зачем ехать во Владивосток 2

Спустя три-четыре дня пребывания во Владивостоке даже у заядлых любителей угря и креветок появляются мысли о привычной курочке, но остановиться невозможно — готовят морепродукты в городе очень вкусно, самыми разными способами и под разными соусами. На завтрак, обед и ужин.

2. Ощутить Азию во всей полноте

Владивосток — город, вобравший в себя культуру расположенных рядом стран. Особенно явно это чувствуется в системе общепита. Корейские, китайские, японские, сингапурские и прочие кафе и рестораны можно встретить в в городе на каждом углу. Предлагают они не привычные роллы и мисо-суп: в меню представлены мясо и рыба под аутентичными соусами, жареные и печеные, с особой подачей.

Широта крымская, долгота колымская. Зачем ехать во Владивосток 3

Оформлены заведения также не очень привычно для жителей Урала: много ярких красок и неоновых огней — так что погружение в культуру Японии или Китая получается максимальным.

3. Почувствовать себя президентом и понять, как отдыхают японцы

Еда — безусловно, огромный плюс любого путешествия, но с полным желудком, как правило, хочется устроиться как можно комфортнее и не двигаться хотя бы полчаса. С комфортным отдыхом во Владивостоке тоже нет проблем. В городе недавно открылся пятизвездочный отель Vladivostok Grand Hotel & SPA.

Широта крымская, долгота колымская. Зачем ехать во Владивосток 4

И это настоящий стандарт пяти звезд: с шикарными разнообразными завтраками с видом на залив, комфортными просторными номерами, оснащенными ванной и душем, спа с плавательным бассейном, сауной, хаммамом и минеральными ваннами в стиле «онсэн».

Широта крымская, долгота колымская. Зачем ехать во Владивосток 5

Широта крымская, долгота колымская. Зачем ехать во Владивосток 6

 

Отель расположен на берегу бухты Золотой Рог, в шаговой доступности от исторического центра Владивостока. Все номера и общественные пространства отеля отделаны натуральными деревом и камнем, оборудованы «умной» техникой и сантехникой. Концепция Vladivostok Grand Hotel & SPA — единение русской и японской культурных традиций, реализовать эту задумку получилось прекрасно. Мотивы двух культур в дизайне не спорят, а дополняют друг друга, создавая уникальную атмосферу умиротворения и комфорта.Широта крымская, долгота колымская. Зачем ехать во Владивосток 7

Широта крымская, долгота колымская. Зачем ехать во Владивосток 8

К сожалению, пока отелей такого уровня в России совсем немного. Но то, что один из них открыт во Владивостоке — большая удача для путешественников. В Vladivostok Grand Hotel & SPA представлены номера разных категорий, есть и президентский номер, расположенный на самом верхнем этаже.

Предполагалось, что у нас будут жить японские туристы, поэтому все делалось под их стандарты качества, — поясняют в отеле. — Например, в каждом номере есть и душ, и ванна — это было требование японской стороны. Умная сантехника, система освещения — отель максимально комфортен для постояльцев даже с самыми высокими требованиями.

Кроме номеров, СПА, спортзала, баров и ресторанов во Vladivostok Grand Hotel & SPA есть и комнаты для переговоров и мероприятий, разного формата и масштаба.

4. Оценить стритарт и нейминг

Владивосток идеален для неспешных прогулок. Понять этот город в первый день прибывания получается не у всех: вокруг сопки, мосты, совершенно неясно, с какой стороны набережная и куда вообще идти. Но через пару дней осваиваешься и понимаешь: город самобытен и прекрасен. Владивосток, пожалуй, один из самых креативных городов страны: стритарт и нейминг в нем выше всяких похвал. Безумного интересно просто гулять по улицам и замечать необычное.

Широта крымская, долгота колымская. Зачем ехать во Владивосток 9

К слову, город отлично подходит для квеста «Собери всех тигров»: изображений этого животного, символа Дальнего Востока, очень много, и они самые разные. Чем не способ весело провести вечер в компании друзей или семьи?

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Гуляя по Владивостоку, невольно задумаешься, откуда в нем столько креатива? Возможно, дело в пассионарности местных жителей, о которой они рады сообщить приезжим, и постоянном культурном обмене. Свою роль, пожалуй, могло сыграть и меню, изобилующее полезными рыбой и морепродуктами, и свежий морской воздух, которым наполнен любой район города.

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5. Побывать в филиале Стамбула и Нью-Йорка

Владивосток навевает не только восточные мотивы. Например, одно из старинных зданий в центре города мгновенно дает отсылку к Нью-Йорку. Один из домов в центре очень похож на те, что мы видим на фотографиях Нью-Йорка 20-30х годов прошлого века.

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Кстати, именно в этом здании на Океанском проспекте работает один из магазинов сети «Приморский кондитер», где можно купить шоколад с морской солью, гребешками или мидиями, а также конфеты «Птичье молоко», изготовленные с агар-агаром, который добывают из местных красных водорослей. Мало кто знает, что эти конфеты родом именно из Владивостока.

К Стамбулу во Владивостоке отсылают, конечно, бухты и морской бриз. В темноте бухта Золотой Рог с новым мостом, оснащенным подсветкой, безусловно, впечатляет.

Широта крымская, долгота колымская. Зачем ехать во Владивосток 14

6. Ощутить атмосферу опиумных курилен начала XX века и вспомнить про Шерлока Холмса

В начале ХХ века российское Приморье стало одним из главных центров производства опиума и контрабанды его в Китай. Опиумную торговлю того времени изучал и выдающийся военный востоковед, писатель и исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев, он даже посвятил ей раздел книги, опубликованной при поддержке Императорского Русского географического общества. Опиум не только вывозили в другие страны, потребляли его и на месте, в том числе — жившие в регионе китайцы.

Широта крымская, долгота колымская. Зачем ехать во Владивосток 15

На память о тех временах в центре Владивостока остался квартал Миллионка. Начинается он от пешеходной зоны по ул. Фокина (так называемый «Арбат»), а заканчивается на Фонтанной. Верхнюю и нижнюю границы квартала отмечают ул. Алеутская и Пограничная.

В квартале с дореволюционных времен проживали китайцы, заполняя каждый квадратный метр свободного жилья там. Это был самый густонаселенный район Владивостока, отсюда и появилось название — «Миллионка». 

Китайцы занимались торговлей, становились разнорабочими и строителями. Город был для них местом, куда они приезжали заработать деньги, семьи оставались в Китае. Это и определило инфраструктуру района: дома делились на крохотные комнатушки, где как на нарах спали рабочие-китайцы. Немудрено, что вскоре квартал наполнился курильнями опиума, игорными домами, борделями и прочими местами, где можно было развлечься. Управлять всем очень быстро начала китайская мафия, Миллионка стала огромной проблемой для города.

Сегодня это колоритный и запутанный район (в котором все еще живут люди). Погулять по Миллионке стоит тем, кто любит непричесанную старину. Здесь же, кстати, расположен один из самых популярных ресторанов города, с названием которого решили не мудрить — «Миллионка».

Широта крымская, долгота колымская. Зачем ехать во Владивосток 16

Широта крымская, долгота колымская. Зачем ехать во Владивосток 17

Широта крымская, долгота колымская. Зачем ехать во Владивосток 18

7. Насладиться природой

Пригороды Владивостока — отдельно удовольствие. За впечатляющими пейзажами не нужно ехать 2-3 часа. Остров Русский расположен в километре от Владивостока и является частью муниципального образования Владивостокский городской округ (с городом его соединяет новый мост) — отличное место для пешей прогулки. Трекинг до мыса Тобизина является однним из самых популярных здесь. Главное — удобная одежда и обувь, можно прихватить с собой и купальник — в финале вас ждет очень необычный дикий пляж.

Широта крымская, долгота колымская. Зачем ехать во Владивосток 19

Пейзажи впечатляют, морской воздух освежает. Маршрут не осень сложный, его могут пройти даже школьники.

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Широта крымская, долгота колымская. Зачем ехать во Владивосток 21

Широта крымская, долгота колымская. Зачем ехать во Владивосток 22

Есть во Владивостоке и пляжи: песчаные и каменистые, с инфраструктурой и дикие. Вода в июле и августе отлично прогревается, в ней комфортно купаться. Вода в Японском море достаточно соленая, есть пляжи с пологим входом в воду.

Широта крымская, долгота колымская. Зачем ехать во Владивосток 23

8. Понять, как все мы отличаемся

Владивосток — Россия. Но Россия довольна непривычная для тех, кто никогда не бывал на Дальнем Востоке. Кажется, что здесь все немного по-другому. Для начала, поражает часовой пояс: в городе обед, а друзья и родственники в Екатеринбурге только просыпаются. Жареные папоротники в меню, музей женьшеня и повсеместные указания на близость к океану (от названий улиц до дизайна свитеров местного производства) придают еще больше экзотичности.

Широта крымская, долгота колымская. Зачем ехать во Владивосток 24

Но вокруг говорят на русском. Кстати, именно эту «русскость» в городе подчеркивают, чего, опять же, практически не встретишь в других крупных городах страны. Муралы с матрешками и магазины с традиционными русскими сувенирами здесь появились не ради гостей «с Запада» (опять же, для жителя центра страны не очень непривычно слышать такую свою характеристику). Спросом чебурашки, матрешки и лапти пользуются у гостей из соседних стран. Для них Владивосток — Россия. Для россиян Владивосток — Азия.

Широта крымская, долгота колымская. Зачем ехать во Владивосток 25

Что еще можно сделать во Владивостоке? Погулять по сафари-парку, где можно встретить и тигра, и леопарда (именно здесь завязалась знаменитая дружба тигра Амура и козла Тимура), испытать удачу в казино (Владивосток — одна из зон, разрешенных для игр на территории России), посидеть на набережной, глядя в океанскую даль, поговорить с местными жителями, которые рады рассказать о том, чем и как живет регион, выйти на прогулку на яхте в море и найти самое китайское бистро города (обычно они скрываются под названиями типа «Ваня и Маша» — китайцы, живущие в России, предпочитают называть себя максимально русскими именами).

Широта крымская, долгота колымская. Зачем ехать во Владивосток 26

Широта крымская, долгота колымская. Зачем ехать во Владивосток 27

Город удивляет своей неоднородностью, сочетанием несочетаемого и принятием всего этого. Понять город непросто, влюбиться в него пусть и не с первого, но со второго взгляда — возможно.

Фото DK.RU

Автор: Александра Клименко
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