Широта крымская, долгота колымская. Зачем ехать во Владивосток

Восточный колорит, океанский бриз, переменчивая погода, морепродукты в каждой столовой и удивительная сочетаемость несочетаемого — это все Владивосток. Отдых в городе приносит много эмоций.

Дальний Восток для большинства жителей центральной полосы России, уральцев и сибиряков остается скорее экзотикой, нежели одним из стандартных вариантов направлений для отдыха. Несомненно, со времен пандемии турпоток в этом направлении растет, но он все еще не так велик, каким мог бы быть. «Дорого», «далеко и долго», «холодно и никакой инфраструктуры» — именно так о Дальнем Востоке думают многие. И заблуждаются (кроме, пожалуй, длительности перелета, но и это не критично: до популярных у россиян пляжных курортов лететь зачастую не меньше, а жители Екатеринбурга теперь могут совершать перелет даже без пересадок).

Один из главных городов региона, столица Дальневосточного федерального округа — Владивосток. Это город, куда стоит наведаться даже тем, кто «везде был и все видел» — ради того, чтобы найти в нем что-то свое: поразиться природе, расслабиться в пятизвездочном отеле или попробовать за один вечер кухню сразу нескольких восточных стран.

Добраться во Владивосток из Екатеринбурга, к слову, стало намного проще: с июня 2023 г. по направлению летают «Уральские авиалинии». Рейс Санкт-Петербург – Екатеринбург – Владивосток – Южно-Сахалинск летает несколько раз в неделю, пассажиров перевозят новые Airbus A320neo. Прямого перелета из Екатеринбурга во Владивосток не было больше десяти лет, так что сейчас Восток для жителей Урала на самом деле ближе, чем когда-либо.

Зачем лететь?

1. Объедаться морепродуктами

Угорь, креветки, морские гребешки и ежи, трепанг, устрицы, мидии, треска, форель, чавыча, голец, хариус — это неполный список морепродуктов и рыбы, которые ловятся в Японском море. Попробовать их можно в многочисленных кафе и ресторанах города. Заняться ловлей, при желании, можно и самостоятельно: в городе организуют рыбалку на катере, а за ежами и гребешками можно понырять, взяв в аренду гидрокостюм.

Спустя три-четыре дня пребывания во Владивостоке даже у заядлых любителей угря и креветок появляются мысли о привычной курочке, но остановиться невозможно — готовят морепродукты в городе очень вкусно, самыми разными способами и под разными соусами. На завтрак, обед и ужин.

2. Ощутить Азию во всей полноте

Владивосток — город, вобравший в себя культуру расположенных рядом стран. Особенно явно это чувствуется в системе общепита. Корейские, китайские, японские, сингапурские и прочие кафе и рестораны можно встретить в в городе на каждом углу. Предлагают они не привычные роллы и мисо-суп: в меню представлены мясо и рыба под аутентичными соусами, жареные и печеные, с особой подачей.

Оформлены заведения также не очень привычно для жителей Урала: много ярких красок и неоновых огней — так что погружение в культуру Японии или Китая получается максимальным.

3. Почувствовать себя президентом и понять, как отдыхают японцы

Еда — безусловно, огромный плюс любого путешествия, но с полным желудком, как правило, хочется устроиться как можно комфортнее и не двигаться хотя бы полчаса. С комфортным отдыхом во Владивостоке тоже нет проблем. В городе недавно открылся пятизвездочный отель Vladivostok Grand Hotel & SPA.

И это настоящий стандарт пяти звезд: с шикарными разнообразными завтраками с видом на залив, комфортными просторными номерами, оснащенными ванной и душем, спа с плавательным бассейном, сауной, хаммамом и минеральными ваннами в стиле «онсэн».

Отель расположен на берегу бухты Золотой Рог, в шаговой доступности от исторического центра Владивостока. Все номера и общественные пространства отеля отделаны натуральными деревом и камнем, оборудованы «умной» техникой и сантехникой. Концепция Vladivostok Grand Hotel & SPA — единение русской и японской культурных традиций, реализовать эту задумку получилось прекрасно. Мотивы двух культур в дизайне не спорят, а дополняют друг друга, создавая уникальную атмосферу умиротворения и комфорта.

К сожалению, пока отелей такого уровня в России совсем немного. Но то, что один из них открыт во Владивостоке — большая удача для путешественников. В Vladivostok Grand Hotel & SPA представлены номера разных категорий, есть и президентский номер, расположенный на самом верхнем этаже.

Предполагалось, что у нас будут жить японские туристы, поэтому все делалось под их стандарты качества, — поясняют в отеле. — Например, в каждом номере есть и душ, и ванна — это было требование японской стороны. Умная сантехника, система освещения — отель максимально комфортен для постояльцев даже с самыми высокими требованиями.

Кроме номеров, СПА, спортзала, баров и ресторанов во Vladivostok Grand Hotel & SPA есть и комнаты для переговоров и мероприятий, разного формата и масштаба.

4. Оценить стритарт и нейминг

Владивосток идеален для неспешных прогулок. Понять этот город в первый день прибывания получается не у всех: вокруг сопки, мосты, совершенно неясно, с какой стороны набережная и куда вообще идти. Но через пару дней осваиваешься и понимаешь: город самобытен и прекрасен. Владивосток, пожалуй, один из самых креативных городов страны: стритарт и нейминг в нем выше всяких похвал. Безумного интересно просто гулять по улицам и замечать необычное.

К слову, город отлично подходит для квеста «Собери всех тигров»: изображений этого животного, символа Дальнего Востока, очень много, и они самые разные. Чем не способ весело провести вечер в компании друзей или семьи?

Гуляя по Владивостоку, невольно задумаешься, откуда в нем столько креатива? Возможно, дело в пассионарности местных жителей, о которой они рады сообщить приезжим, и постоянном культурном обмене. Свою роль, пожалуй, могло сыграть и меню, изобилующее полезными рыбой и морепродуктами, и свежий морской воздух, которым наполнен любой район города.

5. Побывать в филиале Стамбула и Нью-Йорка

Владивосток навевает не только восточные мотивы. Например, одно из старинных зданий в центре города мгновенно дает отсылку к Нью-Йорку. Один из домов в центре очень похож на те, что мы видим на фотографиях Нью-Йорка 20-30х годов прошлого века.

Кстати, именно в этом здании на Океанском проспекте работает один из магазинов сети «Приморский кондитер», где можно купить шоколад с морской солью, гребешками или мидиями, а также конфеты «Птичье молоко», изготовленные с агар-агаром, который добывают из местных красных водорослей. Мало кто знает, что эти конфеты родом именно из Владивостока.

К Стамбулу во Владивостоке отсылают, конечно, бухты и морской бриз. В темноте бухта Золотой Рог с новым мостом, оснащенным подсветкой, безусловно, впечатляет.

6. Ощутить атмосферу опиумных курилен начала XX века и вспомнить про Шерлока Холмса

В начале ХХ века российское Приморье стало одним из главных центров производства опиума и контрабанды его в Китай. Опиумную торговлю того времени изучал и выдающийся военный востоковед, писатель и исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев, он даже посвятил ей раздел книги, опубликованной при поддержке Императорского Русского географического общества. Опиум не только вывозили в другие страны, потребляли его и на месте, в том числе — жившие в регионе китайцы.

На память о тех временах в центре Владивостока остался квартал Миллионка. Начинается он от пешеходной зоны по ул. Фокина (так называемый «Арбат»), а заканчивается на Фонтанной. Верхнюю и нижнюю границы квартала отмечают ул. Алеутская и Пограничная.

В квартале с дореволюционных времен проживали китайцы, заполняя каждый квадратный метр свободного жилья там. Это был самый густонаселенный район Владивостока, отсюда и появилось название — «Миллионка».

Китайцы занимались торговлей, становились разнорабочими и строителями. Город был для них местом, куда они приезжали заработать деньги, семьи оставались в Китае. Это и определило инфраструктуру района: дома делились на крохотные комнатушки, где как на нарах спали рабочие-китайцы. Немудрено, что вскоре квартал наполнился курильнями опиума, игорными домами, борделями и прочими местами, где можно было развлечься. Управлять всем очень быстро начала китайская мафия, Миллионка стала огромной проблемой для города.

Сегодня это колоритный и запутанный район (в котором все еще живут люди). Погулять по Миллионке стоит тем, кто любит непричесанную старину. Здесь же, кстати, расположен один из самых популярных ресторанов города, с названием которого решили не мудрить — «Миллионка».

7. Насладиться природой

Пригороды Владивостока — отдельно удовольствие. За впечатляющими пейзажами не нужно ехать 2-3 часа. Остров Русский расположен в километре от Владивостока и является частью муниципального образования Владивостокский городской округ (с городом его соединяет новый мост) — отличное место для пешей прогулки. Трекинг до мыса Тобизина является однним из самых популярных здесь. Главное — удобная одежда и обувь, можно прихватить с собой и купальник — в финале вас ждет очень необычный дикий пляж.

Пейзажи впечатляют, морской воздух освежает. Маршрут не осень сложный, его могут пройти даже школьники.

Есть во Владивостоке и пляжи: песчаные и каменистые, с инфраструктурой и дикие. Вода в июле и августе отлично прогревается, в ней комфортно купаться. Вода в Японском море достаточно соленая, есть пляжи с пологим входом в воду.

8. Понять, как все мы отличаемся

Владивосток — Россия. Но Россия довольна непривычная для тех, кто никогда не бывал на Дальнем Востоке. Кажется, что здесь все немного по-другому. Для начала, поражает часовой пояс: в городе обед, а друзья и родственники в Екатеринбурге только просыпаются. Жареные папоротники в меню, музей женьшеня и повсеместные указания на близость к океану (от названий улиц до дизайна свитеров местного производства) придают еще больше экзотичности.

Но вокруг говорят на русском. Кстати, именно эту «русскость» в городе подчеркивают, чего, опять же, практически не встретишь в других крупных городах страны. Муралы с матрешками и магазины с традиционными русскими сувенирами здесь появились не ради гостей «с Запада» (опять же, для жителя центра страны не очень непривычно слышать такую свою характеристику). Спросом чебурашки, матрешки и лапти пользуются у гостей из соседних стран. Для них Владивосток — Россия. Для россиян Владивосток — Азия.

Что еще можно сделать во Владивостоке? Погулять по сафари-парку, где можно встретить и тигра, и леопарда (именно здесь завязалась знаменитая дружба тигра Амура и козла Тимура), испытать удачу в казино (Владивосток — одна из зон, разрешенных для игр на территории России), посидеть на набережной, глядя в океанскую даль, поговорить с местными жителями, которые рады рассказать о том, чем и как живет регион, выйти на прогулку на яхте в море и найти самое китайское бистро города (обычно они скрываются под названиями типа «Ваня и Маша» — китайцы, живущие в России, предпочитают называть себя максимально русскими именами).

Город удивляет своей неоднородностью, сочетанием несочетаемого и принятием всего этого. Понять город непросто, влюбиться в него пусть и не с первого, но со второго взгляда — возможно.

Фото DK.RU