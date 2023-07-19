Как промплощадки впишутся в городскую застройку?

Открытие строительного гипермаркета «СОМ» осенью 2024 г. станет еще одним шагом в слиянии индустриальных и жилых кварталов на юге Екатеринбурга.

Магазины торговой сети «СОМ» присутствуют в восьми регионах России, а также практически во всех крупных городах Свердловской области, за исключением Екатеринбурга. В этом году компания уже успела открыть два строительных торговых центра — в Курганской области и Ставропольском крае. В нашем городе это будет первый гипермаркет федеральной сети.

В марте 2023 г. глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки территории в границах улицы Лучистой, Полевского тракта и ЕКАД. Здесь на площади 493 ГА появится микрорайон второй Академический. Жилая застройка распространится к югу до самой границы II очереди Индустриального парка ПРО-БИЗНЕС-ПАРК.

Денис Ремезов Генеральный директор УК «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» В то время как «Екатеринбургская городская агломерация» планирует глобальное взаимодействие областного центра и ближайших к нему городов в проекте на 10 лет, мы думаем о тех, кто живет здесь и сейчас. Застройка южных районов Екатеринбурга уже через пару лет приведет к тесному соседству жилых кварталов и промплощадок. Мы видим, как разрастаются микрорайоны «Академический» и «Солнечный». А благодаря проекту «Академический-2» в ближайшем будущем будут запущены новая трамвайная линия и нескольких автобусных маршрутов. Кроме того, возможно появится городская электричка, которая пройдет по западной дуге ЕКАД и Полевскому тракту. Как промплощадка мы поддерживаем тенденцию слияния жилых и индустриальных районов. И речь не столько о создании рабочих мест или развитии транспортной сети, сколько о формировании социальной инфраструктуры на промышленной территории. Мы стремимся сделать наш парк комфортным как для производства, так и для людей. В ПРО-БИЗНЕС-ПАРКе есть мотошкола и Турба картинг центр, в которых даже в будни мало свободных слотов. Теперь на I очереди парка появится гипермаркет доступных по ценам строительных и отделочных материалов.

Новый магазин «СОМ» разместится на первой линии Полевского тракта в границах I очереди Индустриального парка ПРО-БИЗНЕС-ПАРК. По словам замдиректора генподрядчика ICONS Марка Рипенбейна, на участке запланировано строительство здания многофункционального назначения общей площадью 5,7 тыс. м2, включая торговый центр «СОМ» и АБК с офисными помещениями. Непосредственно площадь самого магазина составит 4,7 тыс. м2.

17 июля 2023 г. Управляющая компания ПРО-БИЗНЕС-ПАРК провела торжественную церемонию по заливке первого куба бетона в фундамент будущего здания. Участниками мероприятия стали также руководители компании «СОМ» и топ-менеджеры генподрядчика ICONS. По традиции индустриального парка, перед подачей бетонной смеси представители резидента заложили в фундамент специально изготовленную монету — как символ начала строительства и успешного продвижения проекта. Команда ПРО-БИЗНЕС-ПАРК планирует передать готовый объект заказчику в сентябре 2024 года. А уже в ноябре того же года первый торговый центр «СОМ» в Екатеринбурге откроется для посетителей.

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