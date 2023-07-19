«Доверяй, но проверяй». Глава МЧС попросил возобновить регулярные проверки бизнеса

В России до конца 2023 г. действует мораторий на проведение проверок бизнеса. Министр Куренков считает, что от этой практики нужно уходить, потому что пожарная безопасность важнее.

Глава МЧС РФ Александр Куренков выступил за возобновление регулярных проверок бизнеса. Министр отметил, что речь в частности идет о проверке пожарной безопасности помещений коммерческих предприятий:

Я полностью поддерживаю возобновление регулярных проверок. Доверяй, но проверяй. Без проверок мы результата не добьемся, — считает министр.

По словам Куренкова, МЧС не будет «кошмарить бизнес», там лишь хотят, чтобы «безопасность, в том числе противопожарная и любая другая, была модной».

Напомним, что в России до конца 2023 г. действует мораторий на проведение проверок бизнеса. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Постановление вступило в силу 30 декабря 2022 г. Однако DK.RU рассказывал, что введенный правительством РФ запрет на проверки надзорными органами бизнеса не так однозначен. Налоговая служба продолжает работать в прежнем режиме, остальные — по решению прокуратуры.