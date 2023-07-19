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«Доверяй, но проверяй». Глава МЧС попросил возобновить регулярные проверки бизнеса

«Доверяй, но проверяй». Глава МЧС попросил возобновить регулярные проверки бизнеса
Автор фото: Александр Кондратюк. Иллюстрация: РИА Новости

В России до конца 2023 г. действует мораторий на проведение проверок бизнеса. Министр Куренков считает, что от этой практики нужно уходить, потому что пожарная безопасность важнее.

#НОВОСТИ

Глава МЧС РФ Александр Куренков выступил за возобновление регулярных проверок бизнеса. Министр отметил, что речь в частности идет о проверке пожарной безопасности помещений коммерческих предприятий:  

Я полностью поддерживаю возобновление регулярных проверок. Доверяй, но проверяй. Без проверок мы результата не добьемся, — считает министр.  

По словам Куренкова, МЧС не будет «кошмарить бизнес», там лишь хотят, чтобы «безопасность, в том числе противопожарная и любая другая, была модной».  

Напомним, что в России до конца 2023 г. действует мораторий на проведение проверок бизнеса. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Постановление вступило в силу 30 декабря 2022 г. Однако DK.RU рассказывал, что введенный правительством РФ запрет на проверки надзорными органами бизнеса не так однозначен. Налоговая служба продолжает работать в прежнем режиме, остальные — по решению прокуратуры.

Автор: Екатерина Тарханова
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