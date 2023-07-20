Банк Уралсиб увеличил объемы кредитования малого бизнеса на 30%

Объемы кредитования малого бизнеса в первом полугодии выросли на 30% по сравнению с прошлым годом — до 7,9 млрд руб., кредитный портфель увеличился более чем на 20% — до 14,3 млрд руб.

Выдачи гарантий за полугодие выросли на 35% к сопоставимому периоду 2022 года — до 21,4 млрд руб., гарантийный портфель увеличился на 37% — до 33,8 млрд руб. Рост депозитного портфеля клиентов малого бизнеса составил 16% — до 23,3 млрд руб.

Банк в 2023 г. продолжил развивать линейку продуктов для малого бизнеса, совершенствуя цифровые сервисы и каналы для данного сегмента. В первом полугодии была расширена линейка кредитно-гарантийных продуктов: запущены авансовые овердрафты для новых клиентов банка, кредитные продукты с зонтичным поручительством Корпорации МСП, возобновлены продажи скорринговых и упрощенных продуктов.

В первом полугодии банк существенно расширил географию своего проекта «Новые города», который позволяет дистанционно привлекать и обслуживать клиентов малого бизнеса в тех городах, где отсутствуют отделения банка. Такие возможности дистанционного обслуживания Банка Уралсиб для малого бизнеса доступны в Астрахани, Балашихе, Иваново, Йошкар-Оле, Калуге, Кирове, Костроме, Курске, Мурманске, Оренбурге, Пскове, Реутове, Саранске, Сыктывкаре, Тольятти, Чебоксарах.

Также в этот период расширена сеть специализированных Центров развития малого бизнеса Банка Уралсиб. Сегодня таких центров уже более 20, они эффективно работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону и других крупных городах присутствия банка.

Подробно о продуктах и услугах Банка Уралсиб для малого бизнеса можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

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