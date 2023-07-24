«Комфортный город — тот, где удовлетворены социальные потребности всего населения»

Существует множество параметров, которым должен соответствовать город, который хочет называться удобным и комфортным. Это и наличие парковок, и благоустроенные парки, и хорошее озеленение.

Государство активно способствует трансформации городов и улучшению в них социальной инфраструктуры. Так, еще в 2019 г. был запущен федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», который реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Проект направлен на создание нового облика городов, кардинальное повышение индекса качества городской среды на 30% и сокращение городов с неблагоприятной средой в два раза. Реализация идет полным ходом. Так, по данным заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина, только с начала 2023 г. обновлено уже 1399 зон отдыха в разных городах РФ. До конца текущего года планируется обустроить еще порядка 8 тыс. общественных и дворовых пространств.

О том, кто помогает реализовывать федеральные проекты и делает города красивее, чище и светлее, DK.RU рассказала коммерческий директор компании «Электростарт» Марина Баранова.

Справка Компания «Электростарт» объединяет несколько разных бизнесов: В группу компаний входят торговые марки: «Пересвет», Аxyforma и Юстарта. «Пересвет» существует на рынке с 2009 г., производит и поставляет опоры освещения по России и странам СНГ. Axyforma изготавливает готовые системы благоустройства городской среды (осветительные комплексы, МАФы и пр.). «Юстарта» занимается обработкой металла: цинкованием и порошковой окраской. Компания активно развивает дилерскую сеть. В настоящее время продукция компании представлена в 24 различных федеральных и региональных сетях, на сегодняшний день на 16 складах дилеров можно найти продукцию ТМ «Пересвет» в наличии. Миссия компании — заботиться о каждом, создавать эстетичный образ улиц, комфортную среду в городах и на дорогах. На счету всех проектов «Электростарта» — более миллиона произведенных изделий, 270+ реализованных проектов в разных городах страны, более 1500 клиентов.

Марина, для начала: что, по вашему мнению, является основными составляющими комфортной городской среды?

— Я определяю для себя комфортную городскую среду как пространство, организованное таким образом, чтобы оно удовлетворяло социальные потребности населения, в том числе и маломобильных граждан. К созданию комфортной городской среды необходим комплексный подход. Удобными должны быть и дворы, и парки. Каждый объект, появляющийся в такой среде, должен выполнять определенную функцию и стоять в нужном месте. К примеру, остановка общественного транспорта должна быть удобной, защищать от дождя, снега, оснащаться системой навигации и информировать пассажиров, когда придет их транспорт. Расстояние между урнами не должно быть слишком большим и вызывать дискомфорт. Лавочка в парке должна стоять в тени деревьев, а свет от фонарей должен падать на пешеходную зону. Вот когда все эти нюансы соблюдаются, городскую среду можно называть действительно комфортной.

Какие российские города создают такие пространства?

— В первую очередь, конечно, Москва. Каждый раз я удивляюсь, как в городе с населением более 13 млн человек можно было создать пространства, продуманные до мелочей, настолько здесь все удобно. Для туристов организована прекрасная система навигации, для пожилых жителей — тропы здоровья, для владельцев домашних животных — площадки для выгула питомцев в парках. Все эти общественные зоны комфортно освещены. Попадаешь в них, и тебе не страшно, есть чувство безопасности. Отдельно хочется отметить, как реконструируются и адаптируются под любителей активного отдыха лесопарковые зоны в Москве.

Еще один город, который хочется отметить отдельно, — это Казань. С каждым годом она становится все краше и краше. Местные власти вкладывают много усилий и ресурсов в благоустройство территорий. В этом году, например, на благоустройство восьми общественных пространств город планирует потратить 1,4 млрд руб.

А как насчет Санкт-Петербурга?

— Питер особенный. Местные власти тратят больше усилий на сохранение его исторического облика. Поэтому внушительный пул работ там направлен не на преображение, а на сохранение и качественную реконструкцию объектов.

Как вы относитесь к общественным арт-пространствам, которые появляются на месте бывших промышленных предприятий? Тот же Винзавод, к примеру, способствует созданию в Москве комфортной среды?

— Арт-кластеры, которые появляются на месте бывших заводов, это очень классные и модные места. Там собирается молодежь, что-то обсуждает, ходит на мастер-классы, посещает выставки — одним словом, получает знания. Наличие локации, которая объединяет людей по интересам, способствует восстановлению психологического равновесия. А психологическое равновесие городских жителей — это, в общем-то, тоже история про комфорт.

В любом направлении деятельности со временем формируются определенные тренды. Раньше, например, в парках ставили лавки с поперечными рейками на тяжелом железном основании и красили их в синий цвет. Им на смену пришли эргономичные МАФы. Так вот, какие основные тренды благоустройства существуют в настоящее время?

— Наша страна многонациональна. Так что тренды, касающиеся благоустройства территорий, могут меняться от региона к региону. Например, то, что подходит Северо-Западному федеральному округу, может казаться неподходящим для Кавказа и наоборот. Тем не менее общие тренды, диктуемые столицей, проникают в оформление общественных зон разных городов. Сейчас в основном используют скандинавский стиль — лаконичные формы МАФов, осветительных комплексов. Я думаю, что этот тренд с нами надолго.

Кстати, бренд Axyforma тоже вдохновлен скандинавской тематикой. Миссия компании — создать на улице городов такой же комфорт, как дома. Мы разработали 16 готовых линеек продукции в единой стилистике. Одна линейка — это и осветительный комплекс, и МАФы (урны, лавочки, велопарковки). Это дает нам возможность предлагать заказчикам оформление общественных пространств — дворов, парков и пр. — «под ключ». Кроме того, каждую линейку можно доработать в индивидуальном порядке, добавить к ней какой-то арт-объект или конструкцию, которые также будут подходить по стилю ко всему остальному комплексу.

Фото: пример благоустройства парка 40-летия Победы в Пензе

Давайте подробнее остановимся на продукции Axyforma. Расскажите про самые популярные линейки бренда.

— Одним из лидеров продаж в нашей компании является линейка hexa. В нее входят осветительные комплексы, велопарковка, лавочки, ограждения, скамьи и урны. Дизайн линейки продуман таким образом, чтобы оставить пространство максимально открытым. Геометрические формы, отсутствие декора не отвлекают, а помогают воспринимать окружающую среду. Комплекс получается не только красивым и функциональным, но и простым в обслуживании. В случае, если перегорает один из светильников, его легко можно заменить другим. Осветительные приборы могут быть разной высоты — от одного до девяти метров. Все зависит от пожелания заказчика. Комплексом hexa оборудован, к примеру, двор ЖК «Кристалл» в Тюмени.

Или, например, линейка tora. Она выглядит более футуристично, чем hexa, однако в ней нет ни одного лишнего элемента. В линейку также входят осветительные приборы высотой от одного до девяти метров, лавочка, урна, ограждение, велопарковка и скамья. Лаконичный дизайн изделий с умеренными и актуальными формами прекрасно подходит для современных жилых комплексов и парков. Линейку tora мы поставляли, например, в Каменск-Уральский для освещения территории вокруг памятника «Звезда».

Фото: освещение территории вокруг памятника «Звезда»

Подробнее о продукции Axyforma можно узнать на нашем сайте.

Продолжим разговор про проекты компании. В каких регионах можно увидеть примеры ваших работ?

— Во всех, кроме, пожалуй, Дальнего Востока. Так, в Уральском регионе мы принимали участие в благоустройстве парка у Вечного огня в Магнитогорске. Для формирования современной и удобной зоны отдыха нами были произведены осветительные комплексы quadra и cona. Данные комплексы хорошо дополняют стилистику парка и завершают объемно-пространственную композицию, а «грозди» светильников помогают осветить больше пространства.

Фото: благоустройство парка у Вечного огня в Магнитогорске

Еще один масштабный уральский проект — благоустройство соляной пристани у реки Ашкадар в городе Стерлитамак. Для подсветки набережной заказчиком были выбраны уже упомянутые светильники tora, которые отличаются умеренным лаконичным дизайном, но в то же время выделяются на фоне многих стандартных решений.

Фото: благоустройство соляной пристани у реки Ашкадар в городе Стерлитамак

Кроме того, мы гордимся участием в благоустройстве парка в Белорецке, который называется «Шагни за горизонт». Это не только парк, но и экотропа, пляж, смотровая площадка и пространство для вдохновения. Работы по благоустройству проводились под чутким руководством жителей города, они сами выбирали территорию и следили за сохранением культурных объектов, находящихся в старом парке.

Фото: парк «Шагни за горизонт» в Белорецке

Мы в свою очередь внесли вклад изготовлением осветительных комплексов ova. Необычная каплевидная форма светильников достаточно гармонично вписывается в природный ландшафт и не выбивается из общей концепции. После того как работы были закончены, парк получил диплом премии «Золотой Трезини» в номинации «Лучший проект ландшафтной архитектуры 2022» в Санкт-Петербурге и стал победителем в номинации «Ландшафт» конкурса BLT Built Design Awards 2022 во Франции.

Как у вас выстроен процесс от разработки концепции до непосредственно благоустройства?

— Проект формируется заказчиком, далее он попадает в руки наших архитекторов и дизайнеров. Вместе с клиентом на бумаге появляется концепция будущей локации. Это очень удобно, потому что еще на старте работ всем становится понятно, каким проект будет на выходе. Заказчик принимает решение, будет ли он заказывать наши стандартные линейки продукции или же надо что-то новое, оригинальное. Новинки, кстати, у нас выходят регулярно. Как правило, мы их презентуем на выставке ParkSeason EXPO в Москве.

Вы уже не раз упомянули о том, что можете изготовить продукцию на заказ. У вас есть собственное производство?

— Да, у нас есть две производственные площадки: в городе Вышний Волочек (Тверская область) и в Московской области. Обе они производят опоры освещения. С производства продукция развозится по складам наших дилеров. Надо сказать, что в сезон такие опоры в дефиците, так что их наличие на складах дилеров — это настоящая палочка-выручалочка для строителей. Суммарно на обеих производственных площадках изготавливается 20 тыс. опор в месяц.

Предположим, вы благоустроили парк в городе N. Отслеживаете в соцсетях или на других площадках, что говорят о преображенной локации местные жители?

— Конечно. Мы же вкладываем в каждый проект душу, хотим, чтобы место преобразилось и стало комфортным. Надо сказать, что пока легче всего мониторить отзывы о московских проектах. В столичном регионе работают сервисы «Активный гражданин» и «Добродел». Конечно, всем угодить невозможно — один человек будет радоваться тому, что на его улице появился фонарь, а другой будет возмущаться, что этот же самый фонарь светит ему в окно, но мы всегда отрабатываем возражения и работаем как с положительными отзывами, коих, благо, больше, так и с отрицательными.

Последний вопрос: можно ли заказчикам и девелоперам из Екатеринбурга посотрудничать с вами? Как это сделать?

— Представительство нашей компании работает в БЦ «Высоцкий». Там можно встретиться с нашим представителем и обсудить все детали будущего проекта.

Контакты, Екатеринбург:

Региональный менеджер Двойцов Александр

Тел.:+7 (925) 786-45-23

е-mail:dvoytsov@opora-peresvet.ru

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