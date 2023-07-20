Дышать полной грудью: в новом ЖК Екатеринбурга установят систему увлажнения воздуха

В этом году «УГМК-Застройщик» установит в клубном доме «На Хохрякова» централизованную форсуночную систему увлажнения воздуха. Изобретение позволит регулировать влажность воздуха в квартирах.

По замыслу разработчиков, вода из центрального источника водоснабжения проходит через мощные фильтры, где очищается на 99,9% от примесей. После чего под высоким давлением распределяется по зданию. В момент поступления сигнала о недостаточном уровне влажности идеально чистая вода через небольшие форсунки распыляется внутри помещений в виде аэрозоля, который растворяется в воздухе, не долетая до пола. Таким образом происходит его увлажнение и очистка от пыли и аллергенов.

Технология позволяет поддерживать оптимальный уровень влажности в квартире, улучшает самочувствие жителей и их домашних питомцев, снижает риск заболеваний. Кроме того, такое увлажнение воздуха продлевает срок службы паркета, мебели, кожаных и других предметов интерьера из натуральных материалов.

Мы заинтересованы в поиске и внедрении прорывных технологий, которые качественно меняют жизнь людей к лучшему и повышают их уровень комфорта, — отмечает генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. — Мы оценили потенциал российской разработки и решили применить ее в клубном доме «На Хохрякова». Управлять климатом нового поколения и отслеживать его текущее состояние резиденты смогут через специальное приложение.

Данное изобретение запатентовано и производится компанией «Airwet».

«УГМК-Застройщик» воплощает масштабные интересные проекты, в которых применяются инновационные решения в области архитектуры, инженерии и дизайна. Мы рады реализовать свой технологичный проект вместе с девелопером на родине инженеров-разработчиков — в Екатеринбурге, — рассказывает генеральный директор компании «Airwet» Илья Новгородов. — Сегодня это одна из самых эффективных и современных технологий на рынке. Мы рады, что совсем скоро жители клубного дома первыми смогут оценить преимущества системы увлажнения.

Отметим, что «УГМК-Застройщик» с момента создания компании делает ставку в своих проектах на новые технологии, которые заботятся о здоровье жителей. В первую очередь, в жилых комплексах бизнес и премиум класса используется трехступенчатая очистка воды до уровня питьевой и система вентиляции, которая обеспечивает постоянный приток чистого воздуха в квартиру. В этом году в клубном доме «На Хохрякова» начали устанавливать двери с высоким классом взломостойкости. Помимо этого, они усилены автомобильной шумоизоляцией по стандарту Mercedes, чтобы посторонние звуки не поступали в квартиру.

Технологии помогают резидентам ЖК решать и бытовые вопросы, например, показания счетчиков электричества, воды и отопления автоматически поступают в управляющую компанию, что избавляет от суеты с квитанциями. С помощью мобильного приложения жители могут оплатить коммунальные платежи, настроить автоплатеж или заказать доступ на территорию гостей.

Не последнюю роль технологии играют в сфере безопасности. В домах используются домофоны с функцией переадресации звонка на смартфон, по сути, защищают от злоумышленников. С помощью такого оборудования жители, уточняют, кто пришел, и дистанционно открывают дверь на территорию. Для въезда или выезда из паркинга внедрена автоматизированная система распознавания автомобилей, на которых установлены специальные метки. Территория ЖК круглосуточно охраняется, по всему периметру установлено видеонаблюдение, исключающее «слепые» зоны.

В компании отмечают, что у жителей мегаполисов с каждым годом возрастает спрос на новые технологии, все чаще потенциальные покупатели интересуются технологической начинкой будущего дома, которая бы удовлетворяла их потребности – в комфорте, безопасности, энергосбережении. Поэтому в конкурентной борьбе «УГМК-Застройщик» делает ставку не только на качество жилья и разнообразную инфраструктуру, но и сложные инженерные решения.

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