Простая математика: почему содержать электромобиль выгодно?

Россияне «распробовали» электромобили. По данным «Автостата», продажи новых легковых электромобилей в России за I квартал 2023 г. выросли на 95% по сравнению с тем же периодом 2022 г. — до 1661 шт.

Интерес к «электричкам» легко объяснить. Во-первых, электромобили гораздо экономичнее и дешевле в обслуживании, чем бензиновые машины. Во-вторых, владельцы автомобилей на электротяге могут рассчитывать на бесплатный проезд по платным трассам. В-третьих, за электромобиль не придется платить практически никаких налогов.

Как и большинство марок, ушедших с рынка, некоторые модели электромобилей привозились в Россию по параллельному импорту. Однако автоэксперты рекомендуют отдавать предпочтение покупке нового автомобиля через официальные дилерские автосалоны. Покупка у официального дилера — это сервисная и гарантийная поддержка в течение срока и соблюдение всех норм, установленных заводом-изготовителем.

Специально для DK.RU сотрудники «АСМОТО» провели экскурсию по салону и рассказали, почему электромобиль — это уже ни разу не головная боль, а верный помощник для семьи.

«Электрички», гибриды и все-все-все

В салоне официального дилера Skywell в Екатеринбурге — «SKYWELL АСМОТО» на Сибирском тракте, 57 — представлены разные варианты цветов и комплектаций автомобилей Skywell: как полностью электрические — ET 5 Luxury и ET 5 Luxury+, так и с гибридной установкой — HT-I Premium и HT-I Luxury.

Запас хода на электрических версиях Luxury и Luxury+ составляет 400 км. Заряжать автомобили можно как от обычной бытовой розетки, рассчитанной на 220 V, так и от профессиональных станций, выдающих мощность 380 V. За шесть часов зарядки от домашней сети, т.е. пока владелец спокойно спит, автомобиль зарядится на 250 км хода. Этого вполне достаточно на несколько дней использования автомобиля в режиме «на работу — с работы».

Сама батарея электромобиля надежно защищена от попадания влаги и внешнего воздействия — она расположена в отдельном отсеке под днищем автомобиля. Температуру батареи контролирует специальная система, которая не даст автомобилю перегреваться, а уровень заряда отображается на приборной панели — владелец авто всегда видит, как скоро «проголодается» его машина.

Считается, что электрокары довольно сильно уступают бензиновым машинам в плане мощности. Но это лишь предубеждения. Под капотом Skywell ET 5 Luxury и ET 5 Luxary+ 204 «лошадки». До сотни автомобиль разгоняется за 7,9 секунд. А максимальная скорость электрокроссовера составляет 150 км/ч — комфортно для передвижения по трассе в случае, если обладатель Skywell живет за городом.

Любителям загородных поездок всей семьей понравится вместительный багажник, объемом более 450 л, при этом задним пассажирам будет комфортно — между водительскими креслами спереди и пассажирскими сзади очень много места. Панорамная крыша позволит наслаждаться красотой неба и добавит солнечного света в салон.

В Skywell ET 5 установлены режимы для отдыха водителя, семейного отдыха и даже для проведения вечеринок. При выборе нужного режима автомобиль сам обеспечит питание электрогриля, чайника, включит музыку и сделает отдых еще более комфортным.

Автомобиль оборудован экраном с диагональю 12,8 дюйма с интуитивно понятным русифицированным меню. На экране можно выбрать цвет настроения из 128 оттенков внутренней подсветки, включить музыку — в том числе из приложения по Bluetooth: например, из Яндекс.Музыки. Управление климат-контролем, камерами и настройкой сидений также осуществляется с экрана центральной консоли.

Владельцев автомобилей с двигателями внутреннего сгорания удивит в Skywell прежде всего тишина. Двигатель работает почти бесшумно, в гараже его звук не сильнее звука от робота-пылесоса или другой бытовой техники.

Кузов кроссовера Skywell ET5 Luxury и Luxary+ выполнен из высокопрочной стали. Его жесткость на кручение составляет 27,000 Нм/град. Этот показатель находится на уровне Volvo XC90. 16-кольцевая структура кузова с деформируемыми зонами в случае ДТП так распределяет энергию удара, что риск получения травм водителем и пассажирами сводится к минимуму.

Подвеска кроссовера обеспечивает уверенный и стабильный ход на любом дорожном покрытии. Шасси настраивала основанная в 1946 г. британская компания HORIBA MIRA, известная работой с Jaguar, Land Rover, Ford и другими брендами.



Дизайн автомобиля был разработан международной командой во главе с экс-дизайнером Mercedes-Benz и Porsche Джейсоном Кларком Хиллом и получился классическим и премиальным: 3D-вставка в передней части капота имитирует решетку радиатора, светодиодная линия на пятой двери, спойлер и накладка бампера с имитацией диффузора придают облику динамики.

В мае производителем анонсирована и гибридная модель Skywell HT-i, которая оборудована не только электрическим мотором, но и ДВС. Благодаря перераспределению мощности гибридный автомобиль быстрее разгоняется и может набирать более высокую скорость. И даже несмотря на то, что машина ездит и на батарее, и на бензине, расход классического топлива у нее меньше примерно на 25%.

Запас хода гибридного Skywell HT-i — до 1267 километров. На одном аккумуляторе автомобиль в состоянии преодолеть до 145 километров. Или до 81 км, если рассматривать вариант с батареей поменьше.

Схема гибрида здесь последовательно-параллельная, то есть ДВС связан с колёсами и может приводить их напрямую, без участия электродвигателя. По задумке разработчиков, «бензиновая» тяга нужна автомобилю в основном на высоких скоростях, когда электромотора уже не хватает.

Электродвигатель гибрида развивает 130 киловатт (176 л.с.) и 300 Ньютон-метров тяги. Максимальная скорость автомобиля не зависит от ёмкости аккумулятора: для обеих вариаций гибрида (HT-I Premium и HT-I Luxury) она равна 170 км/ч.

Наличие дополнительного источника энергии определило внешний вид автомобиля. От электрической версии его отличает решетка радиатора с запоминающимся рисунком. Ещё одно отличие — дополнительные лючки на крыльях кузова: один (сзади) открывает доступ к горловине бензобака, а другой (спереди справа) — к разъёму 50-киловаттной зарядки постоянного тока. Плюс разъём медленной зарядки переменным током спереди слева.

В остальном — по набору опций и экстерьеру — «электричка» и гибрид очень похожи.

Все чудесно, но где заряжаться, и во сколько обойдется обслуживание?

Естественно, каждый будущий владелец электромобиля должен взвесить все плюсы и минусы такого приобретения. Первый вопрос — как заряжать свой новый «гаджет». На этот счет беспокоиться не стоит.

Во-первых, в Екатеринбурге и области инфраструктура для владельцев электромобилей развивается очень активно.

К настоящему моменту сеть общедоступных зарядных станций серьезно приросла — в одном только Екатеринбурге работает не менее 26 штук, еще 8 зарядных станций доступно в городах и на трассах Свердловской области. Они располагаются на территории ТРЦ, торговых и жилых комплексов, заправочных станций. Большинство из них — платные, но при этом обладают функцией быстрой зарядки.

Во-вторых, электромобиль прекрасно заряжается от обычной бытовой розетки в доме или паркинге.

В-третьих, если владелец электромобиля живет на последних этажах многоквартирника, можно договориться с УК о монтаже заправочной станции в паркинге. Как правило, сервисные компании довольно оперативно рассматривают и удовлетворяют подобные запросы.

Теперь о деньгах. Если заряжать электромобиль дома по одноставочному тарифу (5,15 руб. за 1 кВт*ч), это обойдется в 370,6 руб. Емкость батареи в гибридных моделях меньше — 32,8 кВт*ч. Соответственно, одна зарядка на заправочной станции будет стоить от 574 руб. до 859 руб., от домашней сети — 168,9 руб.

Транспортный налог. За автомобили, оснащенные ДВС мощностью от 200 до 250 л.с. и аналогичные по классу Skywell ET5, владельцы платят в казну до 15-18 тыс. руб. ежегодно (зависит от региона, года регистрации автомобиля, а также мощности мотора). На электромобили транспортный налог на федеральном уровне пока не отменен, но местные власти во многих субъектах РФ его уже фактически упразднили. На конец 2022 г. нулевая ставка, которая распространяется и на ET5, действовала в 26-ти регионах, ещё в четырёх субъектах, в число которых входит и Свердловская область, предоставлялась 50%-я скидка.

И даже с учетом того, что в нашем регионе транспортный налог на электромобили не упразднен, выгода для их владельцев все равно будет, и немалая. Дело в том, что при начислении транспортного налога принимается так называемая 30-минутная мощность тяговых моторов электрокара, которая существенно меньше кратковременной максимальной. В электронном паспорте транспортного средства к ET5, например, указывается не 204 л.с., а 88 л.с. Соответственно, налог будут считать по минимальным ставкам.

Стоимость сервисного обслуживания Skywell ET5 также не бьет по карману. Начнем с того, что Skywell предоставляет гарантию пять лет на автомобиль и восемь лет на электротрансмиссию и батарею. При этом для последней пробег гарантийного периода увеличен до 200 тыс. км. ТО необходимо проходить раз в 10 тыс. км. (базовые проверки и замена воздушного фильтра кондиционера). Замена тормозной, охлаждающей жидкости и масла в редукторе необходимо проводить раз в 30 тыс. км. Первое ТО стоит всего 8500р.

Почему выбирают «АСМОТО»?

Группа компаний АСМОТО основана в 1997 г. в Екатеринбурге и уже более 25 лет занимает лидирующие позиции по продаже и обслуживанию автомобилей в Екатеринбурге и Свердловской области. Сейчас в «АСМОТО СЛАВИЯ» на Сибирском тракте, 57 работают шоурум и сервис для электрических кроссоверов Skywell.

Приобретение автомобиля через официального дилера позволяет избежать будущему владельцу электрокроссовера сразу нескольких головных болей. Итак, авторизованный официальный сервис поддерживает пятилетнюю гарантию на автомобили, занимаясь сервисным плановым и гарантийным обслуживанием автомобиля. Причем список гарантийных случаев довольно широк, а запчасти для Skywell приходят в «АСМОТО» в оригинале.

Сервисное обслуживание и гарантия — не единственные выгоды от приобретения Skywell в «АСМОТО СЛАВИЯ». Благодаря тесному сотрудничеству дилера с банками у покупателей есть возможность приобрести электрокроссовер с заметной выгодой до 1 млн руб. — по программе трейд-ин (до 800 тыс. руб.) и кредитной программе «Скайвелл Легко». Кредитные специалисты компании подберут наиболее интересный вариант кредитных условий и рассчитают стоимость страхового полиса.

Кроме того, сейчас в «АСМОТО СЛАВИЯ» действует прямая скидка в размере 500 тыс. руб. на ET5 2022 года (в период с 01.07.2023 по 31.07.2023). А еще автомобиль можно приобрести и оформить всего за час — все автомобили в «АСМОТО» продаются с ПТС.

Узнать стоимость автомобилей Skywell в разных комплектациях можно на сайте «АСМОТО СЛАВИЯ».

Официальный дилер Skywell в Екатеринбурге «SKYWELL АСМОТО»:

Сибирский тракт, 57

+7 (343) 287-52-22

skywell-asmoto.ru

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