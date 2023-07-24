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ЖК «Темп» врывается в рейтинги

ЖК «Темп» врывается в рейтинги
Иллюстрация: ЖК «Практика»

ЖК «Темп» от компании «Практика» вошел в пятерку жилых комплексов в общероссийском рейтинге «ТОП жилищных комплексов» по Свердловской области в категории «Дома повышенной этажности, комфорт-класс».

#СПЕЦПРОЕКТЫ#СТРОЙКА#НОВОСТИ

На региональной 49-ой конференции «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы», которая прошла 7 июля в Екатеринбурге, были обозначены основные тренды девелоперского продукта в регионе. Учитывались тенденции в архитектуре, устройстве парковочного и дворового пространства, входным группам, подъездам, квартирам, умному МКД (многоквартирный дом).

Екатеринбург становится архитектурным центром России, где формируются новейшие тренды жилищного строительства, — отметил руководитель портала ЕРЗ.РФ («Единый реестр застройщиков) Кирилл Холопик.

ЖК «Темп» от компании «Практика» вошел в пятерку жилых комплексов в общероссийском рейтинге «ТОП жилищных комплексов» по Свердловской области в категории «Дома повышенной этажности, комфорт-класс».

Что повлияло на столь высокие оценки экспертов? Давайте рассмотрим, какими потребительскими характеристиками обладает ЖК «Темп»: 

ЖК «Темп» врывается в рейтинги 1

Словом, в ЖК «Темп» есть все, что позволяет ему быть в тренде самых актуальных потребительских характеристик. 

Получить более подробную информацию по ЖК «Темп» можно на сайте https://темп.рф

ЖК «Темп» врывается в рейтинги 2

Узнать подробности о проекте и получить выгодное предложение на покупку квартиры можно в отделе продаж застройщика по адресу ул. Машиностроителей, 10 или по телефону +7 (343) 345 45 43.

СПРАВКА

 
«Практика» — один из ведущих девелоперов Екатеринбурга, формирующий облик уральской столицы уже более 16 лет. На текущий момент компания возводит жилые комплексы «ТЕМП» на Уралмаше, «Квартал К3» на Эльмаше и «Жилые высотки Н2О» возле ДК РТИ. 
 

 

Автор: Александра Клименко
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