ЖК «Темп» врывается в рейтинги
ЖК «Темп» от компании «Практика» вошел в пятерку жилых комплексов в общероссийском рейтинге «ТОП жилищных комплексов» по Свердловской области в категории «Дома повышенной этажности, комфорт-класс».
На региональной 49-ой конференции «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы», которая прошла 7 июля в Екатеринбурге, были обозначены основные тренды девелоперского продукта в регионе. Учитывались тенденции в архитектуре, устройстве парковочного и дворового пространства, входным группам, подъездам, квартирам, умному МКД (многоквартирный дом).
Екатеринбург становится архитектурным центром России, где формируются новейшие тренды жилищного строительства, — отметил руководитель портала ЕРЗ.РФ («Единый реестр застройщиков) Кирилл Холопик.
ЖК «Темп» от компании «Практика» вошел в пятерку жилых комплексов в общероссийском рейтинге «ТОП жилищных комплексов» по Свердловской области в категории «Дома повышенной этажности, комфорт-класс».
Что повлияло на столь высокие оценки экспертов? Давайте рассмотрим, какими потребительскими характеристиками обладает ЖК «Темп»:
Словом, в ЖК «Темп» есть все, что позволяет ему быть в тренде самых актуальных потребительских характеристик.
Получить более подробную информацию по ЖК «Темп» можно на сайте https://темп.рф
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