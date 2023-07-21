Туроператоров освободили от уплаты НДС. Но не всех

Мера поддержки касается туроператоров, которые продают путевки по России. Ранее от НДС освободили гостиницы. В правительстве надеются, что стоимость туров упадет на 10%.

Депутаты Госдумы приняли закон, который освобождает туроператоров от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже путевок по России.

Согласно документу, мера будет распространена на путевки, которые были проданы с 1 июля 2023 г.

Принятый закон освобождает до 30 июня 2027 г. от НДС организации, осуществляющие туроператорскую деятельность и реализующие туристский продукт в сфере внутреннего или въездного туризма, — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечал, что освобождение от уплаты НДС обеспечит отрасли 4,2 млрд руб. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) говорили, что мера позволит снизить стоимость туров по России на 10-15%. В Минэкономразвития добавляли:

В настоящее время в стране функционирует порядка 4250 туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма. Большинство из них подходят под параметры малого и среднего бизнеса и находятся на упрощенной системе налогообложения.

Добавим, что от уплаты НДС уже освобождены гостиницы, ряд авиа- и железнодорожных перевозчиков, так что внедрение меры для туроператоров логично.

Ранее DK.RU рассказывал, что четвертый год подряд порядка 90% потенциальных потребителей на туристском рынке выбирают внутренние направления. Абсолютный лидер продаж и бронирования на сегодня — это Сочи. В этом же сегменте туризма идут Анапа, Геленджик.На втором месте Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург. Далее — Казань, Калининград, Карелия, Кавказ.