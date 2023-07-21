Комитет по инновациям Ассоциации российских банков рассмотрел итоги хакатона Uralsib Hack

Хакатон в течение месяца проводил Банк Уралсиб в партнерстве с Ассоциацией российских банков и при поддержке Финансового университета при Правительстве РФ.

Общее руководство проектом осуществлял председатель комитета по инновациям в банковской отрасли АРБ, директор по инновациям Банка Уралсиб Дмитрий Гришин.

На мероприятии присутствовало более 30 представителей банков-членов Ассоциации. Заседание провели председатель Правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов и администратор IT-проектов Дирекции инновационного развития ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Вадим Егоров.

Вниманию членов комитета были представлены презентации восемь проектов-финалистов хакатона, включая тройку победителей, в которую вошли проекты «Al-ассистент Тома» (обработка и анализ текстов из любых источников), «Цифровой ассистент» (нейросеть, отвечающая на вопросы пользователей на основе внутренней базы знаний) и «Dark Flow» (аналитика видеозаписей и текстов выступлений в сети Интернет и выявление возможных взаимосвязей между вербальными интервенциями и поведением рынка). Также в числе проектов-финалистов — анализатор в сфере продвижения через Telegram, смарт-календари для оптимизации рабочих процессов, автоматизированные системы подготовки текстов, сервисы оформления персонализированных банковских карт, автоматизированные системы по работе с клиентскими запросами и анализу обратной связи.

В ходе презентации проектов члены комитета обсудили возможности применения представленных сервисов в банковской практике, а команды получили ценные отзывы об улучшении своих продуктов для дальнейшего пилотирования в банке. Каждый участник встречи получил возможность в режиме онлайн протестировать демонстрируемое решение. По итогам мероприятия принято решение совместно с экспертами Дирекции инновационного развития Банка Уралсиб проработать вопросы и предложения командам хакатона, озвученные на заседании профильного комитета АРБ.

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