Документальный спектакль об уральских деревнях покажут жителям Екатеринбурга

Представление пройдет в саду дома-музея Ф.М. Решетникова. Зрителям обещают аутентичное путешествие во времени и возможность распробовать вкус «русской тоски».

Агентство театральных дел и команда портала «Культура Екатеринбурга» анонсировали показ документального спектакля «Про жись». Постановка создавалась в сотрудничестве с Объединенным музеем писателей Урала, Усольским историко-архитектурным музеем.

В ее основу легли истории жителей уральских деревень, собранные в ходе этнографических экспедиций за последние несколько десятилетий — это сказки, гадания, поверья, а также воспоминания простых жителей, вписанные в судьбу страны. Также для сценария использовалась книга Константина Шумова «Страшные сказки» и документальная повесть «Фокеевна» под редакцией Светланы Шляховой.

Голоса деревенских жителей в полноценную пьесу переработала ученица Николая Коляды, драматург из Екатеринбурга Ирина Васьковская. Режиссер спектакля — Ирина Лядова, куратор театральной платформы Музея истории Екатеринбурга и создатель Открытого студийного театра. В постановке задействованы артисты этого театра, а также других творческих коллективов Екатеринбурга и Пермского края.

Уникальность постановки не только в ее документальной основе, но и в атмосферности и иммерсивности действия. Спектакль будет показан в саду дома-музея Федора Решетникова в окружении лип, берез, летних цветов, старинного деревянного дома и деревенского колодца. Зрители совершат аутентичное путешествие во времени и пространстве, распробуют вкус «русской тоски» и почти по-чеховски ощутят «небо в алмазах», — отмечают авторы проекта.

Показ спектакля состоится 29 июля в 18:00 по адресу ул. Пролетарская, 6. Вход — по предварительной регистрации.

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