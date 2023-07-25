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Клиентам Банка Уралсиб доступна автоматическая выплата купонов по полисам ИСЖ

Клиентам Банка Уралсиб доступна автоматическая выплата купонов по полисам ИСЖ
Иллюстрация: https://unsplash.com/

Клиенты Банка Уралсиб, владеющие полисами «Верное решение» с любой купонной стратегией от СК «Уралсиб Жизнь», могут автоматически получать выплату купонов на свой банковский счет.

#НОВОСТИ

Раньше процесс получения купона предполагал наличие заявления со стороны клиента на получение выплаты, сейчас же клиенту выплата купона будет поступать без каких-либо дополнительных действий с его стороны. В настоящее время опция доступна для действующих клиентов, оформивших полисы ИСЖ с купонной стратегией, начиная с 18.03.2022 года. Опция включается вместе с подачей очередного заявления на выплату. После ее подключения клиенту не нужно будет подавать заявления или делать заявки в личном кабинете на сайте компании. Положенные по договору средства будут перечисляться в установленные договором сроки сразу на банковский счет клиента.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» — это финансовый инструмент, который обеспечивает гибкий подход к инвестициям и сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска, в том числе такие стратегии, как «Разумный выбор», «Российские лидеры», «Новые перспективы».

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте банка.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является агентом «УРАЛСИБ Жизнь» (Лицензии на осуществление страхования CЖ № 3987 и СЛ № 3987 от 20.07.2016 г. выданы Банком России без ограничения срока действия), и в рамках заключенного между указанными лицами агентского договора осуществляет действия, связанные с привлечением клиентов и взаимодействием с ними. Договор инвестиционного страхования жизни не дает гарантии получения дополнительного инвестиционного дохода. Размер дополнительного инвестиционного дохода определяется страховой компанией по итогам календарного года и зависит от успешности выбранной стратегии инвестирования.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
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