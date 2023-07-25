New Balance и Puma подали иски к екатеринбургским предпринимателям

Американский и немецкий производители одежды подали в суд в общей сложности 44 иска против уральских предпринимателей, которые подозреваются в торговле контрафактом.

Американский производитель спортивной одежды New Balance Athletics, INC подал исковые заявления к екатеринбургским предпринимателям. Как указано в картотеке Арбитражного суда Свердловской области, за 2023 г. компания подала 14 исковых заявлений, всего насчитывается 25 исков. Последнее было подано 24 июля к Кадридину Умарову, сумма исковых требований составляет 100 тыс. руб. Об этом сообщает «Ъ-Урал».

Согласно материалам суда, почти все иски одного из крупнейших мировых производителей спортивной одежды и обуви предъявлены за нарушение исключительных прав на товарные знаки. Так, например, в одном из материалов судебного дела говорится, что деньги пытаются взыскать за нарушение исключительных прав, совершенное ответчиком в торговой точке в ТЦ «Дирижабль» «путем предложения к продаже и реализации товара, обладающего признаками контрафактности».

Немецкая компания PUMA SE, специализирующаяся на выпуске спортивной обуви и одежды, также подала несколько исков к уральским предпринимателям. Всего в картотеке Арбитражного суда Свердловской области размещено 19 дел. Они также касаются компенсации за нарушение исключительных прав.

Напомним, аналогичные проблемы с предпринимателями Урала через суд пытается решить киностудия «Союзмультфильм». К слову, она подала в российские суды более 5 тыс. исков о защите своих прав на использование популярных анимационных персонажей. Из этих исков 62 относятся к свердловчанам. Средняя сумма иска — 50 тыс. руб., сообщает Интерфакс.

По словам руководителя юридического управления киностудии «Союзмультфильм» Натальи Сигачевой, после выявления факта незаконного использования киностудия в установленном порядке направляет претензию нарушителю. Далее следует переговорный процесс и только в случае отказа от прямого диалога студия обращается в суд.

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