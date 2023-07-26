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Qiwi ограничил вывод средств с кошельков клиентов. У ЦБ претензии к банку

Qiwi ограничил вывод средств с кошельков клиентов. У ЦБ претензии к банку
Автор фото: Сафрон Голиков . Иллюстрация: «Коммерсантъ»

Центробанк выписал предписание из-за претензий к отчетности банка. С 26 июля Qiwi ввел лимит на вывод средств на карты и счета других банков в размере 1000 руб. в месяц.

#БАНКИ#НОВОСТИ

КИВИ Банк, входящий в состав группы компаний Qiwi, временно ограничил вывод средств физлицами с электронных кошельков на банковские счета и снятие наличных из-за предписания ЦБ, сообщили представители платежного сервиса Qiwi. Ограничение вступило в действие 26 июля.

Сообщается, что у регулятора есть претензии к составлению отчетности и ведению документации банка.

В Qiwi рассказали, что ввели ежемесячный лимит на вывод средств на карты и счета других банков в размере 1000 руб. Также пользователям запретили переводить деньги по системе быстрых платежей (СБП), снимать наличные, в том числе в офисах компании:  

Кроме этого, не получится перевести средства с кошелька через платежную систему Contact, а также погасить кредит любого банка, кроме займов микрофинансовых организаций, — сказано в обращении к клиентам.  

Вместе с тем держатели счетов сообщают, что пока что могут пополнять с кошелька счет мобильного телефона, оплачивать услуги, игры и товары.  

В банке добавили, что не знают, сколько продлятся ограничения. В Qiwi надеются устранить недочёты в ближайшее время.  

Мы находимся в диалоге с регулятором с целью уточнения всех деталей предписания и устранения выявленных недочетов, — говорится в сообщении Qiwi.  

Добавим, что у регулятора не в первый раз возникают претензии к КИВИ Банку. DK.RU рассказывал, что в декабре 2020 г. ЦБ выписал ему предписание ограничить отдельные операции и заплатить штраф 11 млн руб. Нарушения, вызвавшие реакцию ЦБ, были связаны с платежами в пользу «серых» букмекеров.

Автор: Екатерина Тарханова
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