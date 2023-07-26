Основатель «Додо пиццы» Федор Овчинников ушел с поста гендиректора компании

Предприниматель возглавлял Dodo Brands с момента ее основания на протяжении 12 лет. Известно, что Овчинников останется в бизнесе и будет влиять на стратегию и культуру компании.

Основатель сети Dodo Brands Федор Овчинников объявил об уходе с поста генерального директора компании. Об этом он заявил в ходе съезда партнеров и менеджеров «Додо», пишет Forbes. Овчинников добавил, что останется акционером и будет присутствовать в совете директоров.

Я верю, что один из главных ключей к росту компании — это сепарация от ее основателя. С первого дня моей целью было построить глобальную компанию. За эти 12 лет из небольшой пиццерии мы выросли в стабильный прибыльный бизнес. Теперь пришло время сделать квантовый скачок и войти в ряд крупнейших глобальных игроков — для этого нам нужно стать открытыми к следующему поколению лидеров, — объяснил Овчинников.

Новым гендиректором Dodo Brands назначат Алену Тихову, которая до этого руководила Dodo Pizza в США:

К своим обязанностям она приступит с 1 января 2024 г. и займется развитием международных рынков, в частности в Дубае, — сообщил Овчинников.

Об уходе с поста гендиректора Dodo Brands Федор Овчинников говорил еще в январе 2023 г. Он подчеркивал, что останется в бизнесе, будет влиять на стратегию и культуру компании, но перестанет быть ее «действующим лидером».

Добавим, что Dodo Brands принадлежат франшизы «Додо пицца», «Дринкит» и Doner 42. Сейчас сеть насчитывает 957 заведений в 18 странах мира. В 2022 г. выручка Dodo Brands, по данным компании, составила 58 млрд руб. (+45% год к году).

DK.RU рассказывал, что основатель «Додо Пицца» Федор Овчинников ранее оценивал свой капитал в $50 млн.