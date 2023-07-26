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Ак Барс Банк выпустил премиальную карту Мир Supreme Business

Ак Барс Банк выпустил премиальную карту Мир Supreme Business
Иллюстрация: Ак Барс Банк

Руководителям организаций и владельцам ИП стала доступна премиальная карта Мир Supreme Business от Ак Барс Банка.

#НОВОСТИ

Карта предусматривает бесплатное посещение бизнес-залов аэропортов по всему миру, услугу личного помощника 24/7 и страхование от рисков во время путешествий. Кроме того, по ней можно получить скидки на заказы в интернет-магазинах, кешбэк за покупку туров и бронирование отелей, а также повышенный кешбэк в коробочных продуктах до 48 000 рублей в год.

Владельцем карты может стать новый или уже действующий корпоративный клиент банка, у которого есть расчетный счет.

Узнать подробности и заполнить заявку на карту можно по ссылке.

Справка

 
ПАО «АК БАРС БАНК». ОГРН 1021600000124. Юридический адрес: Россия, Республика Татарстан,420066, г. Казань, ул. Декабристов, 1. Генеральная лицензия ЦБ РФ No. 2590 от 12.08.2015 г. Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) зарегистрирован в ЦБ РФ и успешно работает на финансовом рынке России с 1993 года. Банк располагает всеми видами существующих в Российской Федерации банковских лицензий и оказывает более 100 видов банковских услуг для корпоративных и частных клиентов.
 

Реклама. ПАО «АК БАРС БАНК».

Автор: Гринина Ирина
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