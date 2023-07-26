Развивайте бизнес выгодно: УБРиР снижает кредитные ставки

УБРиР снижает ставки по всей линейке кредитных продуктов для малого бизнеса. Это поможет компаниям сократить общие затраты на кредитование и будет способствовать их росту и развитию.

Кредиты играют важную роль в развитии бизнеса. Компании часто нуждаются в дополнительных средствах для покупки оборудования и товаров или увеличения производственных мощностей. Кредиты позволяют оперативно получить доступ к необходимым ресурсам.

Оформить кредит в УБРиР – это выгодно, и вот почему. Ставки различаются в зависимости от срока и вида кредита, а также от предоставления обеспечения. Дифференцированный подход позволяет заёмщикам выбирать наиболее выгодные условия.

Заявку на кредит можно подать как через мобильный банк, так и в банковском отделении. В первом случае подать заявку и получить решение можно в любом месте и в любое время. В отделении же есть возможность проконсультироваться со специалистом и более подробно обсудить условия кредитования.

Кредиты в УБРиР — удобный инструмент для развития малого бизнеса. Они позволяют устранить временные финансовые сложности и реализовать планы по развитию. Это особенно важно для малого бизнеса, которому часто требуется оперативное реагирование на изменяющиеся рыночные условия, — отметила директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

УБРиР предлагает различные кредиты для малого и среднего бизнеса, включая экспресс-кредит «Под залог недвижимого имущества» и целевой залоговый кредит «Обеспечительный» для участия в тендерах. Банк также предоставляет кредиты с залогом или без него для участия в тендерах, где кредит с залогом позволяет снизить процентную ставку. Получить подробную информацию можно на сайте банка или в любом его отделении.

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