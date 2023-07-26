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На дорогах Екатеринбурга появятся новые камеры

На дорогах Екатеринбурга появятся новые камеры
Иллюстрация: letsgophotos.ru

Их массово установят сразу в нескольких микрорайонах города и на крупных перекрестках и пешеходных переходах. Ранее Свердловская область вошла в тройку лидеров страны по числу камер на дорогах.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

В этом году на дорогах Екатеринбурга появится еще около ста новых дорожных камер. Они будут установлены на улицах Уральская, Бакинских Комиссаров, также на перекрестках Победы — Ильича, Ленина — Луначарского, Бакинских Комиссаров — Уральских Рабочих, Таватуйская — Теплоходный проезд и в переулке Базовый. Оснастят камерами пешеходные переходы на улицах Академика Бардина, Куйбышева, Окружная, Начдива Васильева и на Московском тракте.

Ранее DK.RU писал, что Свердловская область в лидерах страны по числу камер на дорогах. Первое место занимает Татарстан, он лидер рейтинга с 2020 г., затем идет Москва, замыкает тройку Свердловская область. Согласно данным «Автоброкер Клуб», однако, третье место за Московской областью.

Также сообщалось о появлении на дорогах 342 новых камер камеры для автоматической фиксации нарушений, 100 из низ будут установлены в Екатеринбурге, 50 — в Нижнем Тагиле.

Камеры автофиксации — не единственный способ бороться с превышением скоростного режима и агрессивным вождением. Так, с 10 января 2022 года введена уголовная ответственность за неоднократное агрессивное вождение. 

Уголовный кодекс России дополнят статьей с санкциями за опасное вождение

Автор: Александра Клименко
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