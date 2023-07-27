«Мы хотим, чтобы у людей было больше шансов показать таланты и пообщаться друг с другом»

В Преображенском парке проходит фестиваль для жителей и гостей района Академический. Его организовал новый девелопер из Краснодара. Рассказываем о компании-организаторе и о празднике.

В Академический зашел еще один федеральный застройщик «Девелопмент-Юг». DK.RU выяснил, кто он такой и чего от него ждать.

Чтобы представить себя, компания организовала в Преображенском парке летний фестиваль ЮГ FEST при поддержке администрации района Академический и РСГ-Академическое.

Мы решили таким образом рассказать о себе. Сами придумали концепцию и пришли в администрацию района с предложением, — пояснили в компании.

Суть фестиваля — еженедельные ивенты и активности в июле и августе 2023 г. Фестиваль стартовал 22 июля.

Компания решила поделиться с гостями теплым южным настроением, организовав шоу талантов, летние активности для детей и взрослых и вечеринку от кавер-группы MANGO. Завершил программу седьмой ежегодный вечер песни под гитару.

В компании отметили, что они также хотят, чтобы с помощью этого фестиваля жители других районов города могли бы увидеть и сам Академический, и Преображенский парк.

«Академический очень изменился за последнее время. Он стал более комфортным и интересным, в этом году, например, здесь открыли Дворец Дзюдо. К тому же это первое лето, когда Преображенский начинает работать уже благоустроенным», — добавили организаторы.

«Мы организовали шоу талантов, ведь жители Академического не только активные и позитивные, но и, конечно же, талантливые. Этот фестиваль даст еще одну возможность показать себя. Часто мы живем рядом с кем-то и даже не подозреваем, чем он интересуется и занимается. «Академический» отличается традициями добрососедства, тесного общения, мы хотим, чтобы этого стало еще больше. Чтобы у людей было больше возможностей знакомиться друг с другом», — рассказал вице-президент строительной корпорации «Девелопмент-Юг», руководитель филиала корпорации в Екатеринбурге Михаил Попенко.

Справка DK.RU «Девелопмент-Юг» — строительно-инвестиционная корпорация, основанная в 1995 г. в Краснодаре. На данный момент она построила 2 млн 580 тыс. кв. м жилья. В более чем 158 домах от «Девелопмент-Юг» проживают 97 тыс. человек. Основной вид деятельности — возведение именно жилой недвижимости. Проектный портфель перспективного и строящегося жилья корпорации во всех регионах составляет более 700 тыс. кв. м.

«То, что мы строим, — это новый, особенный образ жизни, который возможен только в красивом и современном городе, в безопасном и комфортном», — так компания позиционирует себя.

Жилой квартал «А+»

Города присутствия застройщика — Краснодар, Ростов-на-Дону, Пермь, Владивосток, Астрахань и вот теперь Екатеринбург. «Девелопмент-Юг» строит здесь новый жилой квартал «А+». Из Преображенского парка как раз можно наблюдать за его строительством.

«Наши дома будут гармонично вписываться в уже существующую застройку Академического, поддерживать ее, улучшать, развивать», — подчеркнул в беседе с DK.RU Михаил Попенко.

Девелопер обещает, что квартал застроят разновысотными домами, фасады будут с архитектурной подсветкой. На первых этажах домов, выходящих на главные улицы, предусмотрены торговые галереи. По внешнему периметру квартала запроектирован единый велосипедный маршрут.

Внутренние дворы будут похожи на мини-парки за счет разновысотного ландшафта, естественных природных материалов, зонирования для спокойного и активного отдыха и большого объема озеленения. Двор будет «освобожден» от машин: в ЖК запроектированы два многоуровневых паркинга с лифтами.

Также застройщик предусмотрел площадку для выгула собак, оборудованную снарядами для тренировки питомцев. Кроме того, предусмотрена не просто дизайнерская, а так называемая антивандальная отделка мест общего пользования, которая выдержит любые нагрузки и надолго сохранит их первоначальное красивое состояние.

На открытии фестиваля новую строительную компанию поприветствовал Михаил Матвеев, председатель депутатской группы «Содействие развитию Академического района» в гордуме Екатеринбурга.

Мы очень рады тем, кто к нам приезжает с хорошими помыслами — строить качественно, строить красиво, строить хорошо. Я полагаю, что именно с такими намерениями в наш район зашел новый застройщик, и очень скоро мы уже увидим результаты его труда. Важно, чтобы застройщики района были узнаваемы. Я рад, что новый застройщик решил показать себя таким образом, — отметил Михаил Матвеев.

Слева направо: Михаил Попенко, Любовь Безбородько (заместитель главы администрации Академического района), Михаил Матвеев

Для участия в фестивале были приглашены детские коллективы из местных школ и досуговых центров. Из МОУ СОШ №16 участие принимала шоу-группа «Кудряшки». Дети занимаются в вокально-эстрадной студии «Праздник детства», также на сцене выступали воспитанники театра танца «Орхидея». Все участники показали, что, хотя они еще учатся, но уже вполне готовые артисты.

Шоу-группа «Кудряшки»

Театр танца «Орхидея»

Стоит отметить, что фестиваль творчества, задуманный застройщиком, не был сконцентрирован только на шоу талантов, которое проходило на сцене. Здесь было много активностей, и все, кто пришел сюда, мог что-то найти для себя.

Для малышей были батут и сухой бассейн с шариками.

Для детей постарше — мастер-классы по прикладному творчеству.

Представители школы робототехники учили детей собирать роботов.

Большой популярностью пользовалась игра-бродилка, по типу настольной, в которой дети сами являлись фигурами, прыгали по клеточкам и бросали огромные кубики, а также игра в городки.

Для активных пап и мам были предусмотрены свои занятия. На сцене, кроме шоу талантов, проводились соревнования по скоростному поеданию пиццы от YAMI YAMI. А для любителей здорового образа жизни Drive Fitness проводил разминку.

За включение в любую активность участники получали призы: за подписку на соцсети застройщика — мороженое и сладкую вату, за заполнение анкеты об интересах в недвижимости разыгрывалось четыре сертификата в Аквапарк «Лимпопо».

Хедлайнером шоу талантов стала кавер-группа MANGO, а после, уже вечером, праздник продолжил бардовский фестиваль.

Дело в том, что в Академическом уже есть традиция проводить летом фестиваль песен под гитару. Когда район только начали застраивать, здесь был просто луг, и творческие люди собирались и пели. Это вылилось в небольшой фестиваль. Девелопмент-Юг пригласил местных исполнителей, чтобы творчество взрослых жителей Академического интегрировалось с детским.

Жители района активно делились эмоциями и впечатлениями, мечтали о том, как район будет выглядеть в будущем.

«Как человек, переехавший в Академический с рождением первого ребенка, я понимаю, что это очень семейный район, тут 80% жителей имеют одного-двух детей как минимум. Дети очень любят праздники. А этот праздник был нацелен именно на проведение времени родителей с детьми. Тут много аниматоров и детских аттракционов, чтобы могли поучаствовать все, без привязки к уровню достатка или еще к чему-то… Просто прийти, получить заряд хорошего настроения, порадовать себя и других. В этом залог успеха таких мероприятий», — поделился своими мыслями один из жителей Академического.

Стоит отметить, что 29 июля с 15:00 до 19:00 в Преображенском парке состоится следующее мероприятие летнего фестиваля творчества — АкадемАрт+ от «Девелопмент Юг». Посетителей ждет творческий квест, по итогам которого они смогут принять участие в розыгрыше подарков от партнеров мероприятия; будет множество мастер-классов и активностей для детей и взрослых; яркая фотозона; ярмарка местных мастеров и даже создание арт-объекта, где каждый гость сможет загадать заветное желание. Завершит праздник зажигательное выступление кавер-дуэта Анны Воробьевой и Полины Гумеровой. Подробности можно найти в социальных сетях ЖК «А+» ВКонтакте и Телеграмм.

Современные жилые кварталы от «Девелопмент-Юг» — это не просто стены и крыша, а в первую очередь хорошие соседи и эмоции от высокого качества жизни. Такие мероприятия показывают, что людям важно живое общение, а также поднимают уровень жизни в районе на новую ступень.

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