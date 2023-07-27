Екатеринбургского бизнесмена осудили на пять лет за мошенничество с госзаказом

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал руководителя компании «Березовскстройинвест» Александра Фрибуса-старшего виновным в деле о хищении госсредств в особо крупном размере.

По версии следствия, компания «Березовскстройинвест» заключила контракт с Управлением капитального строительства МЧС на строительство и реконструкцию материальной базы Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС в срок до декабря 2015 г. Сотрудники компании подделали банковские гарантии и указали недостоверные сведения об объемах реально выполненных работ. Соответствующее поручение им дал руководитель Александр Фрибус. Ущерб составил более 212 млн руб.

Еще 73 млн руб. было похищено в рамках контракта с Уральским региональным центром по делам гражданской обороны, заключенным на строительство водно-спасательной станции в Екатеринбурге. В этом деле действовала другая подконтрольная бизнесмену компания — ООО «Нефтеюганскстройинвест».

Таким образом Александра Фрибуса-старшего обвинили в хищении более 285 млн руб. при выполнении госконтрактов по статье о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Прокурор просил суд приговорить бизнесмена к шести годам колонии общего режима. Однако тот получил пять лет лишения свободы условно и штраф в 780 тыс. руб.

Это не первый приговор, вынесенный Александру Фрибусу. Как пишет 66.ru, в 2017 г. суд Первоуральска признал бизнесмена виновным в причинении имущественного ущерба дольщикам и организациям. Согласно обстоятельствам того дела, Александр Фрибус-старший вывел более 200 млн руб. из фирмы-застройщика ЖК «Оптимист» на сторонние счета. По этому делу его приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Ранее адвокат Павел Репринцев, советник в компании INTELLECT, специализирующийся на защите предпринимателей по уголовным делам экономической, должностной и коррупционной направленности, рассказал DK.RU о специфике дел о мошенничестве, связанных с выполнением госконтрактов:

Бывает, что заказчик предлагает исполнителю заменить часть работ, предусмотренных в контракте, на то, что ему актуальнее: «покрась стены на первом этаже, на втором красить не надо, лучше пол отремонтируй». Подрядчик идет навстречу, забывая, что в данном случае заказчик — государство, профильное министерство, но не конкретный Иван Иванович, который этим учреждением руководит. В такой ситуации условный Иван Иванович и себя подставляет, и исполнителя подводит под состав преступления. Завтра придут новые люди, проведут аудит и выявят несоответствие.

Читайте также:

Главные уголовные риски для бизнеса в 2023 г. и как их избежать — адвокат Павел Репринцев