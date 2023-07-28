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Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам

Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам
Иллюстрация: freepik.com

По накопительному счету с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток диапазон ставок теперь составляет – 0,01 – 7,50% годовых.

#НОВОСТИ

По накопительным счетам «На каждый день» с начислением процентов на фактический ежедневный остаток – 0,01 - 9%* годовых.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* 9% – ставка в рамках акции «Новый клиент», в которой могут участвовать новые клиенты, ранее не имевшие счетов в Банке Уралсиб, или открывшие первый счет в Уралсибе не ранее 30 календарных дней до даты открытия накопительного счета «На каждый день». Для новых клиентов максимальная сумма счета для начисления указанных процентов 1 500 000 руб. (включительно). На сумму свыше 1 500 000 руб. проценты начисляются по базовой ставке. Подробнее об акции.                                                                               

Справка

 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 июля 2023 года насчитывает 218 точек продаж, 1336 банкоматов и 287 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.
 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
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