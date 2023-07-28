Как изменились ипотечные ставки после роста ключевой ставки ЦБ

Российские банки отреагировали на решение ЦБ о повышении ключевой ставки и начали корректировать ставки по ипотечным программам. Изменения коснутся только новых кредитов.

Газпромбанк отреагировал на заявление ЦБ поднятием ставки по ипотеке на новостройки и готовое жилье как минимум на 0,5 п.п. — до 12,3% для кредитов на сумму от 10 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и для сумм от 5 млн руб. в остальных регионах.

По тому же пути пошел Росбанк. Ставки банка выросли на 0,5 п.п. Актуальная ставка на новостройку вне программ от 12,15%, на вторичное жилье базовая ставка такая же, 12,15%.

«Уралсиб» повысил ставки по рыночным ипотечным программам на 0,2–0,3 п.п. По кредитам на сумму до 6 млн руб. процент вырос с 12,29 до 12,59% годовых, по ссудам от 6 млн руб. — с 11,79 до 11,99%.



С 1 августа ставки обещает скорректировать и ВТБ. Они будут увеличены на 0,9 п.п. — от 11,6% годовых. Новые ценовые параметры распространяются на приобретение готового, строящегося жилья и рефинансирование.

Мы хотим дать заемщикам возможность воспользоваться кредитами по низким ставкам, поэтому все поступившие к нам заявки до 1 августа будут рассмотрены по текущим условиям. Полученное по заявке решение, включая процентную ставку, будет действовать 90 дней, — отмечают в банке.

Условия по госпрограммам, на которые сейчас приходится каждый второй кредит, останутся без изменений. Более того, ранее ВТБ даже улучшил предложения по ним, снизив ставки от 0,4 до 0,7 пп. до 15 сентября текущего года.

Мы хотим дополнительно поддержать наших клиентов в преддверии «высокого» сезона и учитывая благоприятную ситуацию на рынке недвижимости. Сегодня по ипотеке с господдержкой кредит доступен по ставке от 7,3%, в рамках «семейной» и «IT-ипотеки» - от 4,3% и от 4% соответственно, Дальневосточной ипотеки — от 1,5%, — говорится в заявлении ВТБ.

Все дисконты по ипотечным программам также сохраняются в полном объеме. Заемщики могут получить скидку 0,3 пп при оформлении онлайн-заявки на ипотеку, использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Для клиентов, готовых перевести зарплату на карту ВТБ, дисконт составит 0,4 пп.

Будут сохранены и текущие неценовые параметры кредитов, включая минимальные требования к уровню первоначального взноса, от 10%.

До следующего решения регулятора дополнительного изменения ставок по ипотеке ВТБ не планирует. Кроме того, текущий рост кредитных ставок коснется только сегмента жилищного кредитования. Повышения ставок по потребительскому и автокредитованию ВТБ не планирует.