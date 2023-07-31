«Бизнес выстроила из личного запроса и ушла, когда интересы изменились»

Бизнесмен из Екатеринбурга рассказала, как построила бизнес после сшитых для сыновей комбинезонов и почему решила закрыть все в момент масштабирования.

Построить успешный бизнес буквально с одного метра ткани и минимальных финансовых вложений, а затем, имея возможность и потребности в масштабировании, закрыть его, честно признав, что хочется совсем другого. Наталья Першина рассказала DK.RU о том, как начала продавать ткани для детской одежды, стала известна среди мастериц по всей стране, а затем закрыла компанию, начав заниматься совсем другими вопросами.

— Моя мама и бабушка всегда были рукодельницами. Помню, что мама шила мне в детстве наряды. Это запомнилось и передалось по наследству. Я тоже всегда любила шить, в итоге эта любовь привела к созданию собственного дела.

Идея

— Стартовало все, как это часто бывает, из-за личного запроса. Мои сыновья были очень активными в любое время года, для игр в лужах после дождя им нужны были непромокаемые комбинезоны, но качественная детская одежда всегда стоила недешево. И я решила сшить им вещи для прогулок и активных игр сама. Изучила тему функциональных тканей и пришла к выводу, что мне нужна мембрана с хорошими показателями влагозащиты. Начала искать подходящий материал.

Сначала нашла вроде бы подходящие ткани в закупках на форумах. Кусочек мембраны можно было привезти из Челябинска, я заказала. Но внешний вид (были только ткани с принтом, который мне не подошел) и функции ткани совершенно не понравились. Я продолжила поиски, хотя бюджет был очень ограничен, я на тот момент уже несколько лет была в декретном отпуске с двумя старшими детьми.

В итоге нашелся поставщик тканей прямо в Екатеринбурге, я очень обрадовалась, приехала к ним и стала выбирать. Метр ткани стоил 180 рублей, а у меня в кармане было 200. Тщательно изучив ассортимент, все-таки решилась и попросила отрезать мне один метр ткани. Оказалось, что это невозможно, ткани продавались отрезами минимум по три метра. Это было фиаско. Долго уговаривала продавца и он все же согласился продать мне один метр, взяв с меня честное слово, что никто из начальства магазина об этом не узнает. Счастливая, с метром ткани, я отправилась домой — пешком.

Выкройки нашлись в детском журнале, но в итоге сшитый комбинезон не подошел старшему сыну по размеру, тогда я отрезала длину и подарила обновку младшему, за тканью для вещи на старшего отправилась в тот же магазин. В итоге у меня получилось два хороших непромокаемых полукомбинезона для прогулок с детьми. В действии они были прекрасны: дети ныряли в лужи и возвращались домой сухими. Это то, чего хочет любая мама, заботящаяся о здоровье детей.

После этого я изучала технологию шитья, изучала опыт рукодельниц в интернете, читала отзывы, распарывала готовые комбинезоны известных брендов, изучала детали, набиралась опыта. Когда появилась необходимость в теплой верхней одежде для детей, мы с подружкой купили несколько метров утеплителя напополам, с доставкой из Санкт-Петербурга. В Екатеринбурге на тот момент такого утеплителя не было нигде. Сшили, получилось хорошо. И появилась идея: купить целый рулон вскладчину с другими рукодельницами. Основная цель была, конечно, в том, чтобы сшить одежду своим детям. Но оказалось, что интерес к таким тканям и спрос на них среди шьющих очень высок. Так и начался наш бизнес.

Пилотный проект

— Стартовый капитал был всего 25 000 руб. Очень скромно даже для 2013 года, но мы решили рискнуть. Сделали первый закуп, разместили информацию о тканях на бесплатных источниках: соцсети, форумы. Все оборотные средства сразу направляли в закупку новых материалов, немного позже добавили к работе платный известный швейный форум. Но проект все равно восемь месяцев существовал без прибыли. В «плюс» вышли только после того, как рискнули добавить рекламу в смежном сегменте. Сами не ждали, что после этого так вырастет спрос.

Развитие

— Настал момент, когда хранить материалы дома уже не было возможности, тоггда мы сняли крошечный офис на Уралмаше и переехали с тканями туда.

Активное продвижение в соцсетях и на форумах помогло вырасти в большой магазин — позже был еще один переезд. Работали с тщательно отобранной базой поставщиков: все ткани проверяла лично, заказывала образцы, проводила опыты на непромокаемость, собирала отзывы покупателей для дальнейшего развития.

Спустя некоторое время у нас появился помощник-продавец. Обустроили уже два помещения, магазин и склад. Работа шла активно осенью и весной, в период, когда перебирают шкафы и меняют верхнюю одежду. Я делилась инсайтами, лайфхаками, ссылками, выкройками с клиентами, а мои первые комбинезоны были представлены на манекене в магазине, куда приходили клиенты (сейчас это принято называть шоурум).

Лично показывала, как лучше сшить, как разложить выкройку, какие швы вовсе не делать для максимальной функциональности. Покупатели всегда были довольны выбором, приходило много отзывов и благодарностей за хорошие ткани и качественный сервис. Мы не просто продавали, но и гарантировали послепродажное обслуживание, поддерживали, если возникали сложности у клиента, ведь у нас брали не готовый продукт, а материал для шитья. Всегда понимали, что нашим покупателям нужно еще и вдохновение.

Логистика и маркетинг

— Продажи тканей шли по всей стране: от Калининграда до Владивостока. Иногда клиенты писали, что скоро закроют переправу в их населенный пункт и надо успевать отправить посылку «пока лёд не растаял». И мы успевали. Посылки комплектовали сотрудники, отправляли мы сами почтой или транспортной компанией.

Мы продавали ткани творческим людям, поэтому я тщательно проработала стиль упаковки: сотрудники вкладывали в посылку подарок — аксессуар или молнию в цветовой гамме выбранных тканей, а также образцы тканей, которые не вошли в посылку — это было дополнительным стимулом для следующей покупки.

Ведение соцсетей помогало продавать, вдохновляло покупателей, повышало доверие клиентов и укрепляло статус магазина. Я пользовалась таргетом и настраивала рекламу. Группа в ВК набрала со временем 25.000 подписчиков. Важно было отвечать на вопросы быстро и в любое время. Это повышало процент закрытия сделки вновь пришедших клиентов. Пока они были «горячие», надо было успевать работать с ними и закрывать потребности.

Все знают, что при работе через интернет продает красивое фото. Меня вдохновляли разные сочетания тканей, я делала интересные подборки для клиентов, использовала разные ракурсы, микро и макросьемку. Если нет возможности пощупать, важно было показать фактуру и сделать качественное понятное описание товара.

Бухгалтерия

— Часть работы по обслуживанию банковского счета и квартальным отчетам легла на стороннюю организацию для ведения бизнеса. Это было удобно. Оплата налогов не составляла сложностей, главное, вовремя закрыть все документы, подписать счета-фактуры. Ежеквартальная сумма оплаты в ФСС и ФНС были сформированы автоматически — мое высшее экономическое образование помогло наладить работу в этом направлении без привлечения специалистов.

Неприятные моменты

— Со временем многие переняли опыт организации магазина тканей. Были и неприятные моменты, когда конкуренты без согласия пользовались авторскими правами на текст или фотографию. Это научило меня использовать подписи бренда магазина на всех интеллектуальных продуктах, а контакты поставщиков, новые идеи и секреты работы рассказывать избирательно.

Итоги

— Бизнес вырос с одного до нескольких тысяч метров ткани, а также всей необходимой фурнитуры. Наш ассортимент позволял сшить готовое изделие с нуля, клиенты были довольны сервисом и качеством тканей. Жизненный цикл организации пришел к такой точке роста, что клиенты рассказывали о нас друг другу сами, сарафанное радио работало очень хорошо.

Прибыль магазина позволяла работать удаленно и уделять время маленьким детям. В момент активного роста бизнеса у нас в семье родился третий ребенок, продажи выросли еще в несколько раз. Для меня рождение ребенка не стало помехой бизнесу, но помогло повернуть вектор развития в новое направление.

Отказаться от бизнеса непросто, но естественно

— К этому моменту старшие сыновья подросли, изменились и мои личные интересы. Просто ведение бизнеса перестало быть интересно. Мы стали узнаваемы на рынке, стабильность дала толчок к изменениям: нужно было либо заметно расширяться, выходить на другой масштаб работы, либо менять жизнь кардинально. Мне всегда было важно в работе получать не только прибыль, но и моральное удовлетворение. Пока я обдумывала возможные перспективы, решила поробовать свои силы в работе волонтером в московском фонде по защите жизней детей до рождения.

Я помогала женщинам в ситуации репродуктивного выбора, показывала пути решения сложившейся ситуации. В 80% случаев беременной женщине нужна была просто поддержка. И в этом им помогали волонтеры, включая меня.

Два года я работала с женщинами и изучала их жизненные ситуации. Со временем я поняла, что такая работа приносит важные результаты. На тот момент из-за пандемии начались проблемы с поставками принтованных тканей из Китая. Режим удаленки тоже внес свои коррективы, мы стали работать только удаленно. Это было не так выгодно, и я перешла на работу с маркетплейсами. Это оказалось успешнее, чем я предполагала, но все-таки не то, чего хотелось в жизни. Так, постепенно, и пришло решение закрыть свое дело.

В 2022 г. я прошла переквалификацию по специальности педагог-психолог перешла на работу в Православную Службу Милосердия. Сейчас работаю в подразделении Службы — Центре защиты семьи и возрождения традиционных семейных ценностей «Колыбель». Беседую с подростками, их родителями и педагогами в направлении просвещения: «О любви, дружбе, семье и счастье».

Курс лекций — это пилотный проект, но я планирую его масштабировать, много изучаю материалов и учусь у профессионалов.

Материнство помогло мне понять, как интереснее доносить детям духовно-нравственные ценности, поэтому я стараюсь построить беседу с подростками так, чтобы это было живо, насущно и убедительно. Использую интерактивные игры, видеосюжеты, короткие видео из соцсетей, разбираю кейсы из жизни, анализирую с детьми. Наглядный материал помогает усвоить тему урока на 50% лучше, чем просто теория.

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