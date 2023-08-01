Как привлечь инвестиции в бизнес, чтобы вывести его на новый уровень развития

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на выступлении в Совфеде посоветовала новичкам отказаться от рискованной самостоятельной торговли ценными бумагами и полагаться на инструменты коллективного инвестирования.

Какие проекты предлагают инвестиционные платформы для вложения средств, заинтересован ли бизнес в привлечении финансирования от частных инвесторов и есть ли в этом инструменте преимущества по сравнению с привычными кредитами? На эти и другие вопросы ответил Роман Павло́вич, основатель и директор по продукту инвестиционной платформы Bizmall.

В основе работы вашей платформы лежит краудинвестинг. Что это такое и чем принципиально отличается от ставшего популярным ранее краудфандинга?

— Краудинвестинг (акционирование) — один из инструментов коллективного финансирования компаний. Его суть в предоставлении бизнесу средств путем инвестиций в капитал компаний, а именно продажи их ценных бумаг. Платформа Bizmall мультифункциональна, помимо краудинвестинга, мы предлагаем бизнесу привлечь средства в форме краудлендинга или путем размещения высокодоходных облигаций. Но акцент делаем на краудинвестинге.

Частные инвесторы заинтересованы в растущих компаниях ввиду высокого потенциала роста доходности вложений в средне- или долгосрочной перспективе. Финансовая выгода — это и есть принципиальное отличие краудинвестинга (акционирования) от краудфандинга.

При краудфандинге спонсоры получают благодарность или некоторую нематериальную компенсацию, например, получение скидки на покупку товара. Чаще всего такой вид коллективного финансирования используется для искусства, благотворительных проектов.

Какие компании чаще всего получают финансирование для своих проектов на платформе Bizmall?

— Это представители российского малого и среднего бизнеса из разных секторов экономики, которые уже работают на рынке, предлагают покупателям востребованный продукт, имеют высокие финансовые показатели и потенциал для роста.

Например, сейчас на платформе размещены инвестиционные предложения от компаний, которые производят бытовую технику, компьютерную периферию, гипоаллергенные средства для животных, одежду для спорта и фитнеса, занимаются проектированием и строительством.

Если предприятию нужны средства для масштабирования бизнеса, почему бы не взять кредит в банке, как это делалось всегда?

— В современных реалиях получить кредит МСП — сложновыполнимая задача. В 90% случаев банки отказывают предпринимателям, даже если компания платежеспособная. Причин может быть много — высокая кредитная нагрузка, отсутствие залогового имущества, неубедительный бизнес-план и другие.

Кроме того, масштабирование бизнеса — это долгосрочная цель, для реализации которой нужны «длинные» деньги на 3–5 лет. Банки выдают кредит, как правило, до 36 месяцев с жестким комплаенсом и графиком платежей.

Коллективное финансирование — это возможность привлечь средства на развитие на условиях бизнеса. К каждой компании у нас индивидуальный подход с учетом перспектив отрасли, позиционирования продуктов и услуг, ее финансовых показателей, ожидаемой динамики поступлений средств, планов и прогнозов.

А если найти крупного инвестора или разместить акции на бирже? Почему компания может предпочесть краудинвестинг?

— Не все компании могут разместить свои акции на бирже из-за высоких требований, стандартов отчетности, сложного комплаенса. Привлечение крупного инвестора — это риск потерять контроль над управлением бизнеса. Использование инструментария инвестиционной платформы — оптимальный способ получить финансирование и обойти эти проблемы.

Насколько такое коллективное инвестирование законно?

— Операторы инвестиционных платформ поднадзорны Банку России и действуют в рамках закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ. Таким образом, это абсолютно законный способ, который активно поддерживает государство и видит в нем огромные перспективы. Например, Михаил Мишустин говорит о необходимости создания госпрограммы, чтобы долгосрочные сбережения граждан инвестировались в реальный сектор экономики.

Bizmall включена в реестр операторов инвестиционных платформ ЦБ РФ и действует под надзором Банка России. Поэтому все заключаемые сделки имеют юридическую силу.

Допустим, компания планирует реализовать перспективный проект. Как ей привлечь средства с помощью Bizmall?

— Если коротко, то процесс привлечения финансирования состоит из пяти этапов: регистрация компании на платформе, предоставление бизнес-плана, юридических и финансовых документов, экспертиза соискателя инвестиций и проекта, формирование инвестиционного предложения и запуск кампании по сбору средств.

Если необходимая сумма собрана, то после проведения нескольких процедур сделка закрывается и средства перечисляются на расчетный счет соискателя инвестиций.

Чтобы заинтересовать потенциальных инвесторов, нужно грамотно составить инвестиционное предложение, представить бизнес-план. Вы помогаете в этом компаниям или они должны самостоятельно подготовить все необходимое?

— Оказываем компаниям комплексный консалтинг. К нам можно обратиться с идеей, а мы поможем полностью «упаковать» проект от разработки бизнес-плана и маркетинговой стратегии до полноценного инвестиционного предложения.

Что включает в себя экспертиза проекта с вашей стороны?

— На первом этапе проводим технический скоринг по более чем 100 показателям, включая платежеспособность, наличие кредитов, задолженностей, блокировки счетов, процедуры банкротства и анализируем операции на всех счетах.

Если скоринг пройден, то начинается экспертиза проекта — финансовая, юридическая, отраслевая, инвестиционная.

Какие еще услуги вы оказываете?

— Помогаем сформировать бизнес-стратегию, проводим маркетинговые исследования и анализ рынка, консультируем по финансовому планированию и управлению рисками. Каждого соискателя сопровождает персональный менеджер, совместно с которым формируется дорожная карта размещения инвестиционного предложения и выявляется потребность в тех или иных услугах. Мы предоставляем полный цикл консалтинга, однако перечень конкретных услуг зависит от потребности соискателя инвестиций и задач, которые перед нами стоят.

Также организуем образовательные мероприятия и вебинары для компаний и инвесторов, чтобы расширить знания аудитории в области инвестиций и предпринимательства.

У вас на платформе реализована программа «Умные деньги». Как она работает?

— Многие проекты на Bizmall финансирую я и партнеры Bizmall — пул крупных инвесторов. Эта информация размещена в карточке проекта и доступна всем пользователям платформы. Частные инвесторы следуют за «умными деньгами» и ускоряют процесс сбора средств.

Каковы перспективы у краудфинансирования в целом и у вашей платформы в частности?

— Убежден, что в ближайшие несколько лет мы увидим взрывной рост коллективного финансирования в нашей стране. Краудинвестиции (акционирование) — это будущий драйвер для расширения возможностей, создания и развития малого и среднего бизнеса, экономики России в целом. Инвестиционные платформы — это новая движущая сила повышения финансового благополучия населения страны.

У Bizmall уже сейчас есть сильные партнеры, среди которых «Тинькофф Банк», регистратор «Статус», Контур, ОКБ, Технопарк Санкт-Петербурга, а также сильный квалифицированный менеджмент. Я уверен, что в ближайшие три года мы выведем платформу на лидирующие позиции в рынке по всем ключевым параметрам.

www.bizmall.ru

Презентация краудинвестинга

Реклама. АО «Финансовая платформа БИЗМОЛЛ» внесена в реестр операторов инвестиционных платформ Банка России 22.08.2022, запись № 66.

Дисклеймер: Заключение сделок с использованием инвестиционной платформы является высокорискованным и может привести к потере инвестированных денежных средств в полном объеме