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Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга лучших кредиток с максимальным льготным периодом

Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга лучших кредиток с максимальным льготным периодом
Иллюстрация: freepik.com

Кредитная карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в топ-10 рейтинга лучших кредитных карт с максимальным льготным периодом в июле 2023 г., по версии портала Выберу.ру.

#НОВОСТИ

Аналитики портала в ходе исследования учитывали такие критерии, как длительность льготного периода и лимит кредитования, диапазон кредитных ставок, сумма обязательного платежа в льготный период, условия снятия наличных, стоимость выпуска и обслуживания карты, проценты начисления кешбэк, дополнительные возможности по карте, а также ряд других критериев.

Кредитную карту «120 дней на максимум» можно получить по паспорту, кредитный лимит — до 1,5 млн руб. включительно. При оплате покупок на сумму от  10 тыс. руб. в месяц комиссия за обслуживание не взимается. Снимать наличные без комиссии можно в банкоматах любых банков.

Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка

 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 июля 2023 года насчитывает 218 точек продаж, 1336 банкоматов и 287 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.
 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
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