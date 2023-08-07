В тихом центре Екатеринбурга появится заметный современный жилой комплекс

Локацию по достоинству оценят те, кому важно иметь возможность быстро добраться до делового центра или зон отдыха, а также иметь под рукой всю необходимую для жизни инфраструктуру.

Уже в следующем году на месте бывших промышленных помещений недалеко от Шарташского рынка вырастет новый современный жилой комплекс. Он станет архитектурной доминантой района и точкой притяжения активных, амбициозных и успешных. В квартирах будут созданы максимально комфортные условия для новоселов, а локация позволит планировать свои перемещения по городу так, чтобы не терять время. Буквально за 10-15 минут можно добраться до Площади 1905 г., крупных торговых центров, ЦПКиО им. Маяковского и Каменных Палаток, а за 2-3 минуты выехать на Объездную развязку.

О локации

ЖК «Куйбышева 100» — это два 25-этажных дома с закрытым двором и подземным паркингом. По своей архитектуре проект отличается от существующей застройки, но при этом гармонично вписывается в окружающую среду. Локацию по праву можно назвать уникальной. С одной стороны, она находится в центре города, с другой стороны — достаточно далеко от шумных улиц и развлекательных заведений, а значит, здесь можно спокойно отдохнуть после работы или учебы.

В шаговой доступности находится все необходимое для жизни. На первом этаже застройщик компания «Премьерстрой» планирует открыть супермаркет, пекарню и аптеку. Также в нескольких минутах ходьбы — продуктовые магазины основных федеральных сетей и Шарташский рынок. Последнее по достоинству оценят те, кто предпочитает покупать свежие и качественные продукты

Сегодня многие родители стараются спланировать переезд так, чтобы ребенок мог получить образование в сильных школах и вузах. Близость к ведущим образовательным учреждениям — еще одно преимущество этого жилого района, — рассказывает директор СЗ «Премьерстрой» Александр Бельчиков. — Буквально в соседнем дворе от ЖК «Куйбышева 100» находится престижная гимназия «Корифей», а в 25 минутах ходьбы — большинство учебных корпусов Уральского федерального университета. Также рядом с жилым комплексом находятся СОШ №7, детский сад «Непоседы» и Детская городская поликлиника №13.

Локация удобна и для автомобилистов, и для тех, кто предпочитает перемещаться на общественном транспорте. В шаговой доступности от жилого комплекса находятся автобусные остановки. А буквально через дорогу — железнодорожная станция «Шарташ», где останавливается городская электричка. С ее помощью можно добраться до ВИЗа или Керамика за 20 минут, минуя пробки, а также доехать до аэропорта «Кольцово» и железнодорожного вокзала. Учитывая планы городской администрации и Свердловской железной дороги по развитию «наземного метро», через несколько лет у жителей появятся дополнительные возможности для быстрого перемещения по городу.

Совсем скоро появятся и дополнительные бонусы для автомобилистов. В настоящий момент ведется реконструкция развязки у концерна Калина, через которую можно быстро выехать на дублер Сибирского тракта или Объездную автодорогу. В результате реконструкции пропускная способность развязки будет существенно увеличена. Частично движение по обновленным участкам откроют уже в этом году, а все работы планируют завершить до конца 2024 г.

О качестве жилья

Работая над проектом, застройщик продумывал каждый квадратный метр. И это касается не только квартир, но и общедомового пространства. Периметр жилого комплекса будет благоустроен. А в закрытом дворе появятся игровые площадки для детей разных возрастов и зеленые зоны для спокойного отдыха взрослых. В центре двора установят фонтан. А также там появятся спортивные площадки и воркаут-зона.

Далее — паркинг на 143 машиноместа. В отличие от многих других жилых комплексов, он будет подземным. Прямо из паркинга можно будет на лифте подняться на свой этаж или выйти во двор.

Дождаться такси или курьера можно будет в просторном холле. Стильный дизайн и удобная мебель сделают время ожидания или встречи с соседями приятными. Там же, на первом этаже в обеих секциях обустроят колясочные, где также можно будет оставить велосипеды.

Отдельного внимания заслуживают сами квартиры. Они отличаются правильной геометрией площадей. А инженерная инфраструктура смонтирована так, чтобы не было стояков и дополнительных коробов. Эти шаги позволят провести ремонт и обустройство квартиры без лишних хлопот, — рассказывает Александр Бельчиков. — Кроме этого, мы постарались избавить будущих жителей от лишнего шума. Межкомнатные и межквартирные перегородки мы выкладываем из кирпича. А также — применяем очень качественные оконные профили, изготовление которых проходит на оборудовании немецкого производства.

В квартирах предусмотрены теплые лоджии с радиаторами — в них будет комфортно и летом, и зимой. При желании там можно оборудовать спортивную или рабочую зону, или расширить за счет нее площадь жилой комнаты.

В проекте представлены планировки на все случаи жизни. Это и однокомнатные квартиры с большой кухней-гостиной, которые станут прекрасным первым жильем. Это и двушки, и трехкомнатные квартиры для больших семей. Особенно повезет обладателям видовых квартир — застройка в районе Шарташского рынка невысокая, а значит, с последних этажей будет открываться прекрасный вид на центр.

Сдача обеих секций ЖК «Куйбышева 100» запланирована на третий квартал 2024 г.

Офис продаж

Екатеринбург, ул. Куйбышева, 149А (напротив строящегося ЖК)

Телефон: +7 (343) 363-19-00.

Электронная почта: k100@psekb.ru

Сайт к100.рф

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