Какие рекламные агентства Урала — самые крутые? — Выяснит АКАР

Уральское региональное представительство Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР Урал) объявляет о старте приема заявок на участие в Рейтинге региональных рекламных агентств Урала.

Основная цель рейтинга — представить объективные данные об объемах рынка и уровне клиентского сервиса рекламной индустрии в шести регионах УрФО: в Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, а также ХМАО и ЯНАО.

Уральский рынок рекламы — один из самых конкурентных в России. Однако до недавнего времени у нас не было детальной статистики о его объемах и информации о лидерах отрасли. Мы решили восполнить этот пробел и впервые представили рейтинг рекламных агентств Урала в прошлом году, а сейчас у нас будет возможность оценить развитие отрасли в динамике, — отмечает директор АКАР Урал Василий Рубан.

Система показателей рейтинга состоит из четырех независимых и раздельно оцениваемых параметров:

оборот рекламных услуг за 2022-й год;

наведенная известность;

качество клиентского сервиса;

готовность давать рекомендацию;

Также в рейтинге будет учтен ряд других показателей, которые являются справочными, не подлежащими ранжированию: штат сотрудников, ключевые клиенты агентства, отраслевая экспертиза агентства.

Известность и уровень клиентского сервиса в рейтинге будут определены путем онлайн-анкетирования рекламодателей: представителей отделов маркетинга и рекламы, собственников бизнеса, экспертов и аналитиков.

На основе представленной агентствами бухгалтерской отчетности и открытых источников будет проведен анализ и верификация данных об объемах выручки каждого агентства-участника рейтинга.

Оценкой финансовых показателей рейтинга рекламных агентств Урала будет заниматься «Аудиторская компания А16». Директор компании Галина Алибаева вошла в оргкомитет, она сможет отвечать на специальные финансовые вопросы и находить официальные публичные данные представителей агентств для анализа главного финансового показателя рейтинга — оборот бизнеса.

Рейтинг носит заявительный характер. Его участником может стать рекламное агентство с годовым оборотом от 10 млн руб. и штатом от пяти сотрудников. Еще одно условие — головной офис компании должен быть расположен на территории УрФО.

Для участия необходимо в срок до 15 августа отправить заявку в свободной форме на почту: rating_region@akarussia.ru. В подтверждение получения заявки потенциальному участнику будет выслана ссылка на заполнение онлайн-анкеты.

Напомним, первый Рейтинг рекламных агентств Урала был представлен в 2022 г. В рейтинг заявились 17 игроков рынка из Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Суммарный оборот агентств-участников составил более 2 млрд руб.

В этом году исследование будет более масштабным.

Мы усовершенствовали и дополнили рейтинг региональных агентств Урала. Во-первых, мы рассчитываем привлечь более широкий круг агентств. По итогам прошлого года многие поняли, что это за продукт, почему в рейтинге нужно участвовать, оценили, насколько это значимый инструмент для индустрии в целом и агентств в частности. Во-вторых, мы существенно расширим круг рекламодателей, которые будут оценивать рекламные агентства. В прошлом году по качеству клиентского сервиса обратную связь дали 77 компаний — это уже валидный результат, но мы намерены отточить методику и привлечь вдвое больше участников. И в-третьих, мы принципиально меняем подход к представлению данных рейтинга, создаем интерактивную навигацию. Для чего? Чтобы рекламодателю было удобно ориентироваться и видеть реальных лидеров по специализациям — не только по оборотам. На региональном рынке УрФО много агентств с сильной экспертизой в разных сегментах, например, SMM, креатив, перфоманс и так далее, и задача комитета по исследованиям АКАР Урал представить лучших в своих нишах максимально доступно, —- делится планами руководитель комитета по исследованиям АКАР Урал и директор агентства AMG Сергей Балакирев.

Представить Рейтинг региональных рекламных агентств и результаты исследования рынка планируется на Национальном рекламном форуме Регионы в Екатеринбурге 14 сентября 2023 г.

Ознакомиться с положением о рейтинге можно по ссылке. Рейтинг региональных рекламных агентств Урала по итогам 2022 г. представлен на сайте АКАР.