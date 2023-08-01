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Банк Уралсиб получил оценку «Знак качества» на уровне А1

Банк Уралсиб получил оценку «Знак качества» на уровне А1
Иллюстрация: freepik.com

1 августа 2023 г. аналитический центр «БизнесДром» присвоил оценку «Знак качества» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне А1, оценив возможности роста и развития для сотрудников банка.

#НОВОСТИ

Эксперты «БизнесДром» отметили, что Банк Уралсиб предлагает своим сотрудникам большие перспективы карьерного роста: возможности внутреннего и внешнего обучения, мастер-классы, семинары в очном и дистанционном форматах. Банк заботится и о новых сотрудниках — для каждого из них предусмотрен адаптационный курс «Добро пожаловать в Уралсиб». А для руководящего звена запущен дашборд, который показывает статусы по обучению как самого руководителя, так и его команды. В банке действует прозрачная и структурная система продвижения по карьерной лестнице. Уралсиб поддерживает инициативы сотрудников, связанные со здоровым образом жизни: действует беговой клуб, участники которого представляют банк на крупнейших спортивных мероприятиях.

Банк Уралсиб разработал уникальную платформу студенческих стажировок и практик для студентов «Уралсиб.Ускорение». Это онлайн-площадка позволяет бесплатно получать новые знания в финансовой сфере. Помимо «классических» программ для учебных заведений, платформа развивает проект для обучения менеджеров по работе с клиентами малого бизнеса «Хантеры», предлагает профориентационный тест для будущих специалистов на основе искусственного интеллекта, а также вебинары на разные актуальные темы.

После прохождения обучения на платформе можно оформить заявку на прохождение практики и стажировки в банке. Такая комбинация — дополнительное образование и программы практик — позволяет применять знания на реальных кейсах с погружением в работу банка, получать уникальный опыт. Производственную или преддипломную практику в рамках сотрудничества вуза с Уралсибом можно пройти как онлайн, так и очно. Стажировку студенты проходят под руководством опытного наставника непосредственно в банке. Те, кто смог себя показать с лучшей стороны, пополняют базу резюме и после окончания вуза могут трудоустроиться — это хорошая возможность для быстрого карьерного старта для ребят без опыта работы.

Сегодня в проекте занято более 750 студентов из ведущих российских вузов в 11 регионах страны. В этом году в проект «Уралсиб.Ускорение» планируется привлечь около 1500 заявок от студентов. Онлайн-платформа Уралсиба стала действительно уникальным проектом на финансовом рынке. Она позволяет удовлетворить спрос молодёжи на качественное образование от профессионалов рынка и получение практических навыков. В то же время у банка на постоянной основе формируется кадровый резерв, который позволяет закрывать потребности в молодых специалистах.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
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