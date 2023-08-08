Как сохранить зрение школьника и справиться с большим объемом зрительной нагрузки?

«Часто ребенок не жалуется, что плохо видит, потому что не знает, что должно быть по-другому». Главный врач сети оптик «Культура зрения» — о пользе своевременных детских чекапов.

Учеба в школе — это большой объем письма и чтения, а значит, большая зрительная нагрузка. Поэтому консультация офтальмолога неслучайно входит в календарь обследований ребенка перед началом нового учебного года. Какие проблемы может выявить специалист, всегда ли ребенок с плохим зрением вынужден носить очки, а главное, как предотвратить появление близорукости, в интервью DK.RU рассказала главный врач сети клиник «Культура зрения» Екатерина Хомякова.

Екатерина Владимировна, расскажите, как часто детям нужно проверять зрение у офтальмолога? И как проходят такие проверки?

— В календаре обследований ребенка дошкольного возраста есть две обязательные консультации — в 3 года, перед детским садом, и в 6-7 лет, перед школой. Обычно дошкольный скрининг организуют прямо в садике.

Как именно это происходит — зависит от оснащенности кабинета. Как правило, для проверки используются таблички с буквами разного размера или авторефрактометр. Во время такого обследования врачи оценивают соответствие зрения ребенка возрастным нормам — к 7 годам он должен видеть на 100%. Также они выясняют, есть ли какие-то отклонения в функционировании зрительной системы.

Если врачи подозревают какую-то проблему, ребенка приглашают на полноценную консультацию к специалисту, где проводится осмотр с применением капель, расширяющих значок, и дополнительные исследования.

Дальше, если все в порядке, рекомендуется профилактический осмотр у офтальмолога раз в год. Если у ребенка есть какая-то патология, кратность осмотров по решению доктора может увеличиться — до двух раз в год и даже до одного раза в месяц.

Эти же рекомендации распространяются на взрослых.

Как родители могут заподозрить проблемы со зрением у ребенка до консультации офтальмолога?

— Первое, на что нужно обратить внимание — насколько близко ребенок подходит или наклоняется к зрительному объекту — книжке, монитору компьютера, телевизору. Должны настораживать ситуации, когда ребенок прищуривается, разглядывая удаленные объекты. Или, например, если после чтения книги он начинает тереть глаза и жаловаться на их усталость.

Иногда бывает, что ребенок путает буквы при чтении и письме. Не всегда это психологическая или педагогическая проблема. Иногда это происходит из-за проблем со зрением.

Еще один простой вариант проверки: если родитель знает, что у него хорошее зрение и видит вдалеке надпись — он может поинтересоваться у ребенка, хорошо ли тот ее видит, попросить прочитать и сверить со своими ощущениями.

К сожалению, очень часто ребенок не жалуется, что у него со зрением что-то не так, потому что не знает, как должно быть. Особенно если какие-то отклонения у него сохраняются в течение длительного периода. Поэтому родителям необходимо проявлять инициативу.

Всегда ли близорукость или дальнозоркость у ребенка исправляется с помощью очков?

— Чаще всего, да — с помощью очков, в качестве альтернативы могут использоваться контактные линзы. В детском возрасте с помощью такой коррекции можно компенсировать и вылечить многие отклонения. В качестве дополнительных методов лечения и поддержки врач может назначить медикаменты, капли, витамины, лекарственные препараты, если есть такая необходимость.

Также существует физиолечение. Сегодня большое количество кабинетов охраны зрения оснащены физиотерапевтическими аппаратами, предназначенными именно для глаз — они помогают поддерживать зрение на оптимальном уровне и справляться с некоторыми зрительными проблемами.

Безопасно ли приобретать готовые очки ребенку самостоятельно, если знаешь, что у него близорукость или дальнозоркость?

— Для этого необходима консультация специалиста, который умеет подбирать очки детям. У них есть определенные особенности зрения, которые не всегда правильно определяет аппаратура. Поэтому часто для того, чтобы подобрать очки, необходимо закапывать капли. Это длительный процесс, который занимает от получаса до часа.

С какого возраста ребенок может носить контактные линзы?

— Возрастных ограничений по ношению контактных линз нет. По некоторым врачебным показаниям они детям назначаются уже в один-два месяца. Кроме этого, ребенку могут быть назначены контактные линзы, например, при врожденной катаракте, или когда зрение правого и левого глаза сильно отличается. Но в этом случае родители должны быть готовы взять на себя моменты, связанные с уходом и сниманием-надеванием линз.

Если ребенок сам хочет носить контактные линзы — тут нужно оценить, насколько он готов самостоятельно их снимать и надевать, соблюдать гигиену, следить за сроками годности.

А если ребенок просит линзы, которые меняют цвет глаз?

— Линзы, которые имеют в составе краситель, обычно обладают более низкой кислородной проницаемостью. Поэтому они не рекомендованы для постоянного ношения ни взрослым, ни детям. Тем более что у детей потребность в кислородном питании глаз выше.

Но такие линзы можно использовать по случаю, как парадно-выходные. Например, если подросток 13-15 лет на несколько часов наденет цветные линзы на празднование Хэллоуина, ничего страшного не произойдет.

Стоит ли детям с хорошим зрением использовать капли или принимать витамины для профилактики?

— Этот вопрос лучше обсудить в ходе консультации с офтальмологом.

Не всегда хорошее зрение предполагает отсутствие каких-то зрительных патологий. Если ребенок хорошо видит, у него может быть перенапряжение зрительной системы, мышц. В таких случаях врач может назначить профилактические капли. Или физиолечение.

Что касается витаминов — нужно помнить, что это общеукрепляющий инструмент, от которого не стоит ждать вау-эффекта. Прежде чем начать пропивать курс витаминов — необходимо сдать анализы, чтобы определить истинные дефициты в организме. С этим тоже нужно быть аккуратными.

Как спланировать нагрузку ребенка во время учебы, чтобы его зрение не испортилось?

— Не секрет, что с каждым годом зрительная нагрузка школьников возрастает. Подход для учащихся всех возрастов один — нагрузку необходимо дозировать. Нужно каждые 15-20 минут делать перерывы в зрительной работе. Переключать зрение на даль — когда мы смотрим вдаль, глаз переходит в расслабленное состояние и отдыхает. В идеале — минимизировать нагрузку, например, за счет использования аудиокниг.

Если мы говорим об электронных устройствах — младшим школьникам рекомендуется проводить у компьютера или телевизора не более часа в день. Кстати, для взрослых установлен лимит в два-три часа в день. Это малоисполнимо в современных реалиях, но к этому нужно стремиться.

Многие врачи-офтальмологи не любят телефоны. Не потому, что у них негативное отношение к электронным гаджетам. Мы работаем с телефоном очень близко: рабочее расстояние до него — 15-20 см, а наш глаз более комфортно работает на расстоянии 30-40 см. Все основные расчеты зрения для близи обычно происходят на этих параметрах.

И, соответственно, если ребенок много времени проводит в телефоне, он получает нагрузку в два-три раза выше. Поэтому, когда необходимо выполнить какие-то задачи с помощью электронных устройств — лучше отдать приоритет компьютеру.

И, наконец, очень важно, чтобы ребенок проводил много времени на дневном свете, который запускает в наших глазах определенные биохимические реакции. Эти реакции позволяют сохранять глазу структуру и форму, не дают ему растягиваться, не дают развиваться близорукости. Это очень важный момент. Поэтому необходимо хотя бы два часа в день проводить при дневном свете на свежем воздухе.

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