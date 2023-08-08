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Как сохранить зрение школьника и справиться с большим объемом зрительной нагрузки?

Как сохранить зрение школьника и справиться с большим объемом зрительной нагрузки?
Иллюстрация: Предоставлено сетью клиник «Культура зрения»

«Часто ребенок не жалуется, что плохо видит, потому что не знает, что должно быть по-другому». Главный врач сети оптик «Культура зрения» — о пользе своевременных детских чекапов.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#ЗДОРОВЬЕ#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Учеба в школе — это большой объем письма и чтения, а значит, большая зрительная нагрузка. Поэтому консультация офтальмолога неслучайно входит в календарь обследований ребенка перед началом нового учебного года. Какие проблемы может выявить специалист, всегда ли ребенок с плохим зрением вынужден носить очки, а главное, как предотвратить появление близорукости, в интервью DK.RU рассказала главный врач сети клиник «Культура зрения» Екатерина Хомякова.

Как сохранить зрение школьника и справиться с большим объемом зрительной нагрузки? 1

Екатерина Владимировна, расскажите, как часто детям нужно проверять зрение у офтальмолога? И как проходят такие проверки?

— В календаре обследований ребенка дошкольного возраста есть две обязательные консультации — в 3 года, перед детским садом, и в 6-7 лет, перед школой. Обычно дошкольный скрининг организуют прямо в садике.  

Как именно это происходит — зависит от оснащенности кабинета. Как правило, для проверки используются таблички с буквами разного размера или авторефрактометр. Во время такого обследования врачи оценивают соответствие зрения ребенка возрастным нормам — к 7 годам он должен видеть на 100%. Также они выясняют, есть ли какие-то отклонения в функционировании зрительной системы.

Если врачи подозревают какую-то проблему, ребенка приглашают на полноценную консультацию к специалисту, где проводится осмотр с применением капель, расширяющих значок, и дополнительные исследования.

Дальше, если все в порядке, рекомендуется профилактический осмотр у офтальмолога раз в год. Если у ребенка есть какая-то патология, кратность осмотров по решению доктора может увеличиться — до двух раз в год и даже до одного раза в месяц.

Эти же рекомендации распространяются на взрослых.

Как родители могут заподозрить проблемы со зрением у ребенка до консультации офтальмолога?

— Первое, на что нужно обратить внимание — насколько близко ребенок подходит или наклоняется к зрительному объекту — книжке, монитору компьютера, телевизору. Должны настораживать ситуации, когда ребенок прищуривается, разглядывая удаленные объекты. Или, например, если после чтения книги он начинает тереть глаза и жаловаться на их усталость.

Иногда бывает, что ребенок путает буквы при чтении и письме. Не всегда это психологическая или педагогическая проблема. Иногда это происходит из-за проблем со зрением.

Еще один простой вариант проверки: если родитель знает, что у него хорошее зрение и видит вдалеке надпись — он может поинтересоваться у ребенка, хорошо ли тот ее видит, попросить прочитать и сверить со своими ощущениями.

К сожалению, очень часто ребенок не жалуется, что у него со зрением что-то не так, потому что не знает, как должно быть. Особенно если какие-то отклонения у него сохраняются в течение длительного периода. Поэтому родителям необходимо проявлять инициативу.

Как сохранить зрение школьника и справиться с большим объемом зрительной нагрузки? 2

Всегда ли близорукость или дальнозоркость у ребенка исправляется с помощью очков?

— Чаще всего, да — с помощью очков, в качестве альтернативы могут использоваться контактные линзы. В детском возрасте с помощью такой коррекции можно компенсировать и вылечить многие отклонения. В качестве дополнительных методов лечения и поддержки врач может назначить медикаменты, капли, витамины, лекарственные препараты, если есть такая необходимость.

Также существует физиолечение. Сегодня большое количество кабинетов охраны зрения оснащены физиотерапевтическими аппаратами, предназначенными именно для глаз — они помогают поддерживать зрение на оптимальном уровне и справляться с некоторыми зрительными проблемами.

Безопасно ли приобретать готовые очки ребенку самостоятельно, если знаешь, что у него близорукость или дальнозоркость?

— Для этого необходима консультация специалиста, который умеет подбирать очки детям. У них есть определенные особенности зрения, которые не всегда правильно определяет аппаратура. Поэтому часто для того, чтобы подобрать очки, необходимо закапывать капли. Это длительный процесс, который занимает от получаса до часа.

Как сохранить зрение школьника и справиться с большим объемом зрительной нагрузки? 3

С какого возраста ребенок может носить контактные линзы?

— Возрастных ограничений по ношению контактных линз нет. По некоторым врачебным показаниям они детям назначаются уже в один-два месяца. Кроме этого, ребенку могут быть назначены контактные линзы, например, при врожденной катаракте, или когда зрение правого и левого глаза сильно отличается. Но в этом случае родители должны быть готовы взять на себя моменты, связанные с уходом и сниманием-надеванием линз.

Если ребенок сам хочет носить контактные линзы — тут нужно оценить, насколько он готов самостоятельно их снимать и надевать, соблюдать гигиену, следить за сроками годности.

А если ребенок просит линзы, которые меняют цвет глаз?

— Линзы, которые имеют в составе краситель, обычно обладают более низкой кислородной проницаемостью. Поэтому они не рекомендованы для постоянного ношения ни взрослым, ни детям. Тем более что у детей потребность в кислородном питании глаз выше.

Но такие линзы можно использовать по случаю, как парадно-выходные. Например, если подросток 13-15 лет на несколько часов наденет цветные линзы на празднование Хэллоуина, ничего страшного не произойдет.

Как сохранить зрение школьника и справиться с большим объемом зрительной нагрузки? 4

Стоит ли детям с хорошим зрением использовать капли или принимать витамины для профилактики?

— Этот вопрос лучше обсудить в ходе консультации с офтальмологом.

Не всегда хорошее зрение предполагает отсутствие каких-то зрительных патологий. Если ребенок хорошо видит, у него может быть перенапряжение зрительной системы, мышц. В таких случаях врач может назначить профилактические капли. Или физиолечение.

Что касается витаминов — нужно помнить, что это общеукрепляющий инструмент, от которого не стоит ждать вау-эффекта. Прежде чем начать пропивать курс витаминов — необходимо сдать анализы, чтобы определить истинные дефициты в организме. С этим тоже нужно быть аккуратными.

Как спланировать нагрузку ребенка во время учебы, чтобы его зрение не испортилось?

— Не секрет, что с каждым годом зрительная нагрузка школьников возрастает. Подход для учащихся всех возрастов один — нагрузку необходимо дозировать. Нужно каждые 15-20 минут делать перерывы в зрительной работе. Переключать зрение на даль — когда мы смотрим вдаль, глаз переходит в расслабленное состояние и отдыхает. В идеале — минимизировать нагрузку, например, за счет использования аудиокниг.

Если мы говорим об электронных устройствах — младшим школьникам рекомендуется проводить у компьютера или телевизора не более часа в день. Кстати, для взрослых установлен лимит в два-три часа в день. Это малоисполнимо в современных реалиях, но к этому нужно стремиться.

Многие врачи-офтальмологи не любят телефоны. Не потому, что у них негативное отношение к электронным гаджетам. Мы работаем с телефоном очень близко: рабочее расстояние до него — 15-20 см, а наш глаз более комфортно работает на расстоянии 30-40 см. Все основные расчеты зрения для близи обычно происходят на этих параметрах.

И, соответственно, если ребенок много времени проводит в телефоне, он получает нагрузку в два-три раза выше. Поэтому, когда необходимо выполнить какие-то задачи с помощью электронных устройств — лучше отдать приоритет компьютеру.

И, наконец, очень важно, чтобы ребенок проводил много времени на дневном свете, который запускает в наших глазах определенные биохимические реакции. Эти реакции позволяют сохранять глазу структуру и форму, не дают ему растягиваться, не дают развиваться близорукости. Это очень важный момент. Поэтому необходимо хотя бы два часа в день проводить при дневном свете на свежем воздухе.

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Автор: Елизавета Порошина
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