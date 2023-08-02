Минстрой хочет ввести эскроу-счета для строительства индивидуальных домов

В Минстрое надеются, что введение эскроу-счетов позволит привлечь покупателей, которые опасались авансовой схемы расчетов при строительстве домов, а еще упростит выдачу ипотеки под ИЖС.

Минстрой разработал законопроект, который распространит механизм эскроу-счетов на индивидуальные дома. Как пишет «Коммерсант», эскроу-счета можно будет применять для возведения домов в рамках договора строительного подряда вне коттеджных комплексов.

Механизм использования эскроу-счетов предполагает, что деньги покупателей зачисляются на специальные счета в банке и хранятся там до тех пор, пока объект строительства не будет сдан. Застройщик возводит дом на заемные средства и получает доступ к деньгам покупателей только после окончания стройки.

Такую схему используют застройщики с 2019 г., в 2022 г. эскроу-счета были введены для строительства индивидуальных домов, которые расположены в коттеджных поселках. Теперь Минстрой предлагает использовать эскроу для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Законопроект предполагает добровольное использование такого способа финансирования. В ведомстве отмечают, что применение эскроу-счетов в первую очередь необходимо для льготных ипотечных программ без залогов и поручительств.

Сейчас на ИЖС приходится только 10% ипотечных кредитов, притом что сегмент обеспечивает половину объема годового ввода жилья.

В проекте закона говорится, что строительство домов с применением эскроу-счетов, где подрядчиками выступают юрлица или ИП, будет возможно при соблюдении нескольких условий. Например, подрядчик должен будет раскрывать информацию о себе и о проекте, а при строительстве должна использоваться типовая документация или домокомплект.

В договоре на строительство также должен быть прописан пункт о подключении построенного дома к инженерным сетям или же обеспечение его автономными системами. Гарантийный срок на построенные дома будет составлять минимум три года.

В Минстрое отмечают, что введение эскроу-счетов в ИЖС должно решить проблему низкой ликвидности таких домов и неохотной выдачи банками ипотеки на жилье в этом сегменте. Вице-президент банка ДОМ.РФ Андрей Бахмутов одобряет идею Минстроя:

Это повысит доступность строительства частных домов и безопасность расчетов, а также качество застройки за счет ее перевода на цивилизованные рельсы.

Также участники рынка полагают, что введение эскроу-счетов позволит привлечь покупателей, которые опасались авансовой схемы расчетов при строительстве домов.

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