Елена Лефтерова: «Время серых схем прошло»

Как выстраивать работу с клиентами, чтобы получать восторженные отзывы? Что «болело» у предпринимателей в 2023 г., и почему Налоговая служба молодец?

Ответы на эти вопросы — в колонке Елены Лефтеровой, собственника компании «Аутсорс-Бюро Лефтеровой».

Елена Лефтерова:

— Что значит быть руководителем аутсорсинговой бухгалтерской компании в 2023 году? Быть на острие, развиваться вместе с клиентами и помогать им сделать расходы эффективными. Бизнес-среда постоянно меняется, в том числе в лучшую сторону. Например, сегодня есть множество способов легально снизить налоговую нагрузку, но многие ли об этом знают?

Другой пример: много вопросов о самозанятых, как с ними работать, как получить выгоду и не «оскорбить чувства» налоговиков? Это прекрасный налоговый режим, но нужно его правильно применять.

И, конечно, тема №1 в 2023 г. — переход на ЕНС (единый налоговый счет). Вздрогнули все: бухгалтера, руководители, инспекторы ФНС. Хорошо, если у вас грамотный, настойчивый, мотивированный на решение проблем бухгалтер — он разберется и не допустит потерь. А если нет? Это нововведение добавило нам массу работы: недоумение клиентов и досада инспекторов — мы оказались меж двух огней. Справились, конечно.

Гораздо важнее, однако, на мой взгляд, то, о чем стали спрашивать гораздо реже, чем пару лет назад: стремительно теряют популярность «схемы по выводу».

Время «серого бизнеса» практически ушло. На передний план выходят предприниматели нового поколения, не имеющие бэкграунда 90-х и нулевых, не желающие тратить время и энергию на подобные выверты. Важно для нового поколения — делать качественный продукт, зарабатывать честно и достигать целей. Это, конечно, радует, ибо мы тоже рискуем, если наш клиент «балуется чем-то таким».

Еще одна причина ухода нелегальной оптимизации налогообложения из бизнес-повестки — постоянное систематическое ужесточение контроля ФНС за работой предприятий. Налоговая имеет все возможности работать на опережение. Вам просто не дадут развить «серую» схему до каких-то значимых масштабов. Инструментов по профилактике у налоговиков достаточно.

Бывают и исключения, и мы защищаем интересы клиентов, к которым ФНС предъявляет незаконные требования. Недавно, например, налоговая запросила документы за 2020 г. у клиента. Согласно положениям Налогового Кодекса, мы ответили, что никаких данных не предоставим — истек срок давности. Вопрос снят. А что делает обычный бухгалтер? Предоставляет все, что требуют, и еще сверху, «кабы чего не вышло».

Вспоминаю историю руководителя, который буквально погряз в подобных запросах от налоговой, потому что бухгалтер ответила на незаконное требование раз, второй, а дальше, как говорится, понеслось… Благо, мы вовремя вмешались.

На каких принципах я строю взаимодействие с клиентами? Первое: мое имя в названии — гарант безопасности. Репутация компании — это практически личное дело. Второе — максимальная вовлеченность. Мы пока еще не лидеры рынка, а, значит, степень моего личного участия в делах клиентов очень высока. Третье — гибкость. Мы никогда не делаем акцент на то, что договор с клиентом ограничен каким-то списком услуг. Зачастую мы даем больше, чем прописано: всегда позвоним и расскажем о новой льготе или предупредим о рисках. Другими словами, мы предлагаем клиентам налоговую безопасность, а правильный бухучет — это фундамент, на котором все строится.

Мне нравится наблюдать, как растут наши клиенты. И мы растем вместе с ними. С момента начала работы компании мы постоянно вносим улучшения в работу. Я сама постоянно учусь и мотивирую к этому сотрудников. Недавно мы переехали в офис в центре города, наняли в штат ассистента руководителя, занялись активными продажами, продвижением в отраслевых и профессиональных сообществах. Планы, без преувеличения, у меня грандиозные. Например, сейчас расширяем предложение для компаний, у которых есть штат бухгалтеров: новый продукт — аудит бизнес-процессов по взаимодействию бухгалтерии с другими подразделениями компании.

Закончить хотелось бы историей: недавно меня спросили, как я доношу ценность своей работы до клиентов? И тут я поняла, что эту ценность формирую не только я. Да, у нас есть робот, который отправляет клиентам ежедневные отчеты о проделанной работе. Но настоящим амбассадором бухгалтерских услуг является все та же ФНС! Благодаря ее пристальному контролю предприниматели понимают ценность налогового учета и налоговой безопасности и осознают, что малый бизнес так и останется малым, пока не выстроит абсолютно все процессы, включая бухгалтерию.

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