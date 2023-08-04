Район возможностей: как новая инфраструктура изменит жизнь резидентов

Сейчас застройщики понимают, что необходимо создавать комфортную среду проживания и максимально приближать к ним объекты сервиса. Что и сделал «УГМК-Застройщик» в жилом районе «Изумрудный бор».

Жизнь мегаполиса диктует новые тренды. Вечная суета и спешка, преодоление бесконечных пробок, интенсивный рабочий график не позволяют людям в полной мере радоваться общению с близкими и друзьями, любимому делу, творчеству. Время и энергию забирают многокилометровые расстояния, которые необходимо преодолеть, чтобы решить бытовые вопросы, отвезти ребенка в школу, съездить за покупками или добраться до фитнес-клуба.

Развитие инфраструктуры в формате «не выходя из дома» позволяет жителям не тратить личное время на длительные поездки, посещение крупных торговых центров, а решать свои повседневные задачи в шаговой доступности, прямо на территории жилого комплекса.

«УГМК-Застройщик» с момента создания компании выстроил строгие стандарты к формированию инфраструктуры своих жилых комплексов. Уже на этапе проектирования девелопер рассматривает, где будут работать те или иные компании, какое у них будет направление деятельности, чтобы обеспечить условия для комфортной жизни резидентов.

Чтобы жители не становились «узниками» большого города, мы выстраиваем экосистему вокруг человека, формируем пул лучших партнеров, которые бы предоставляли резидентам возможность получить все самое необходимое в пределах жилого комплекса, — рассказывает генеральный директор компании «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. — В наших проектах есть медицинские центры, супермаркеты и магазины разных форматов, фитнес-клубы с бассейнами, кафе, рестораны и другие объекты торговли и услуг. Под каждый из проектов компания создает соответствующие условия.

Примером активного развития инфраструктуры «с нуля» стал флагманский проект компании «УГМК-Застройщик» — жилой район комфорт-класса «Изумрудный бор». Некогда отдаленная территория города стала новой точкой притяжения. Местоположение района уникальное: с одной стороны лесной массив, а с другой — транспортная артерия Екатеринбурга проспект Космонавтов, благодаря которому можно быстро добраться до центра города. Для удобства жителей по территории района проведена первая в России междугородняя скоростная трамвайная линия, позволяющая доехать до станции метро «Проспект Космонавтов» за 5 минут, а до Верхней Пышмы — за 15. Уже сейчас в районе живет примерно около 2,5 тыс. человек, а в перспективе население увеличится в десять раз.

Буквально за несколько лет по соседству вырос один из крупнейших торгово-развлекательных центров города «VEER Mall» с «мягким» кинотеатром и семейным парком развлечений, множеством магазинов, кафе и ресторанов. Резиденты «Изумрудного бора» любят бывать в ТРЦ, здесь можно совершить необходимые покупки и отлично отдохнуть: на площадке торгового гиганта постоянно проводятся различные мероприятия — концерты, выставки, спектакли и спортивные состязания.

Приятным и вкусным окружением «Изумрудного бора» становятся многочисленные магазины, винотека, кулинария и кофейня. Семейное кафе-пекарня «Хлеб & Булки» или, как ее называют сами жители, амбассадор лучшей выпечки, предлагает несколько форматов своим гостям: завтраки, обеды, кофе с десертом навынос. А недалеко от пекарни есть «Жизньмарт». Здесь есть все — от овощей и фруктов до сладостей. Также можно приобрести замороженную заготовку или готовые блюда — решать только покупателю.

До конца года в жилом районе откроется модное заведение итальянской кухни с панорамным остеклением и видом на прогулочный парк. Ресторан Павла Маслакова предложит своим гостям домашнюю пасту, ароматную пиццу и изысканные десерты.

Помимо якорных торговых и досуговых объектов, застройщик обеспечивает район аптеками и медицинскими учреждениями.

Одним из важных объектов нашей инфраструктуры является «УГМК-Здоровье». Год назад мы здесь открыли филиал крупнейшей в уральском регионе сети медицинских клиник. Теперь чтобы сдать анализы, получить консультацию или лечение, жителям «Изумрудного бора» не нужно совершать марафоны по городу, стоять в бесконечных очередях. Резиденты прямо в доме могут получить большой спектр медицинских услуг, — дополняет Евгений Мордовин.

В семейном отделении собраны самые востребованные врачи: терапевты, педиатры, неврологи, гастроэнтерологи, кардиологи, гинекологи, дерматологи и другие специалисты.

Недавно открыл свои двери Центр эстетической стоматологии и имплантации «Blanco».

В жилом районе «Изумрудный бор» у нас расположена стоматологическая клиника полного профиля, — отмечает директор Центра стоматологии Бэлла Мусихина. — Нам нравится этот красивый развивающийся район, мы видим там свою целевую аудиторию — молодые семьи, которые ценят качество услуг и хороший сервис, заботятся о своем здоровье. Наша команда решает проблемы любой сложности, начиная от консультации и диагностики и заканчивая многоэтапным сложным лечением, в котором понадобится помощь ортопеда, ортодонта и хирурга.

В своем флагманском проекте «УГМК-Застройщик» создает спортивную инфраструктуру, которая побуждает резидентов заниматься самым важным — собственным здоровьем. Уже этой осенью откроется фитнес-клуб федеральной сети «Bright Fit».

Это огромное, более 4 тыс. кв. м, пространство, где мы постарались закрыть все потребности активного увлеченного человека, — рассказывает владелец федеральной сети фитнес-клубов «Bright Fit» Алексей Романов. — Два бассейна: 25-метровый взрослый и 5-метровый детский, большие залы групповых занятий, зона функционального тренинга, просторные раздевалки и SPA-комплекс для полного релакса. А еще детский клуб со своей программой тренировок и множеством развивающих направлений. Отдельно акцентируем внимание на новом интерьере «Bright Fit»: клуб отличается современным и лаконичным дизайном, благородными оттенками и качественными материалами в отделке. При разработке этого проекта уделили внимание и дополнительному комфорту клиентов: клуб будет оснащен бесключевым доступом.

Дух спорта поддерживают установленные во дворах воркаут-пространства и различные многофункциональные площадки, на которых можно заняться йогой, сыграть в футбол или баскетбол и даже организовать турниры по настольному теннису. Скоро здесь появится первая в городе площадка для панна — разновидности уличного футбола.

Для подрастающего поколения во дворе установлены игровые комплексы разных уровней сложности: стенки с зацепами, как у скалолазов, канаты, кольца, вращающиеся лестницы, мостики, канатные паутины и другие интересные снаряды. После активных тренировок восполнить внутренние ресурсы и хорошо отдохнуть помогут обустроенные лаунж-зоны с качелями и беседками, бесплатный Wi-Fi.

Жителям «Изумрудного бора» не нужно выезжать за город, чтобы провести уикенд на природе. Неподалеку располагается природный парк «Пышминские озерки». В летнее время жители здесь совершают пробежки, а в зимнее катаются на лыжах. Естественным продолжением парка «УГМК-Застройщик» сделал и придомовую территорию, где высажено несколько тысяч хвойных и лиственных деревьев, кустарников и цветов. Это яблони, которые по весне распускаются белым и розовым цветом, пышные гортензии, спиреи и барбарисы, создающие атмосферу приватности на террасах жителей, рябины, клены, ивы, можжевельники, сосны и ели, которые известны своим оздоравливающим воздействием на организм человека. Разработанный ландшафтный дизайн-проект позволяет любоваться двором круглый год. Все зеленые насаждения гипоаллергенны и подобраны с учетом уральского климата.

«Изумрудный бор» развивается и с каждым днем становится красивее и технологичнее. Мы постоянно прислушиваемся к запросам наших резидентов и делаем все возможное, чтобы из жилого района не хотелось уезжать, — резюмирует генеральный директор компании «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

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