От однотонных «квадратиков» до современного керамогранита

Почему одно из первых предприятий по производству керамической плитки появилось в Свердловске и как оно помогло построить целый микрорайон города.

История Екатеринбурга, в этом году отмечающего 300-летие, неразрывно связана с промышленностью Урала. Заводы не только вносят весомый вклад в экономику города, но и активно помогают его жителям: обустраивают территории, помогают детсадам, школам, вузам. А высококачественная уральская продукция повышает имидж столицы региона на международном уровне.

Завод керамических изделий, который недавно отпраздновал 60-летие, играет важную роль в истории Екатеринбурга. Именно здесь зародилось производство уральской керамической плитки, которая теперь пользуется популярностью не только в России, но и во многих других странах. Так же как росли дома в городе — от двухэтажек до небоскребов, так и совершенствовались керамические изделия — от маленьких плиточек до крупноформатного керамогранита. Об истории производства рассказываем в материале DK.RU.

О становлении предприятия

Хотя официальной датой рождения Завода керамических изделий считается 30 декабря 1960 года, когда была введена в эксплуатацию первая заводская очередь, летопись предприятия начинается с 1950-х годов. Тогда в СССР началась эпоха массового строительства, визитной карточкой которого стали так называемые «хрущевки». Возросшая в разы потребность в стройматериалах и в том числе в керамической плитке потребовала создания крупных заводов. Неудивительно, что местом для строительства одного из них был выбран Екатеринбург, тогда — Свердловск. На окраине города были разработаны крупные глиняные карьеры, а глина — это основное сырье для производства плитки. Кроме того, город находился на пересечении крупных железнодорожных магистралей, что упрощало доставку продукции в разные точки страны.

Тогда в районе, который сейчас екатеринбуржцы называют Керамикой, практически не было ни капитальных домов, ни социальной инфраструктуры. Даже заводоуправление создаваемого предприятия разместилось в деревянном доме-пятистенке, где в прихожей находился секретарь, в одной комнате оборудовали кабинет директора, а во второй, побольше — работали главный инженер, главный механик, руководитель и сотрудники отдела капитального строительства, а также заведующий складами.

Завод керамических изделий изначально задумывался и создавался как комплексное производство санитарной керамики и отделочных материалов. Первая продукция — раковины и пьедесталы к ним, а также унитазы — сошла с линии в конце 1960 года. А уже через два года, 27 декабря 1962 года, было введено производство напольной метлахской плитки. Эту дату по праву можно считать днем рождения керамической плитки на Урале.

Прочная и долговечная метлахская плитка и сейчас сохранилась во многих социальных учреждениях, построенных в эпоху СССР. Тогда эти изделия пользовались огромной популярностью. Плитка была однотонной и малогабаритной — в виде небольших квадратиков 15х15 см. «Красота – в простом» — так звучал лозунг тех времен, и продукция ему соответствовала.

В 1964 году завод запустил линию по выпуску облицовочной керамической плитки, причем с узором по белому фону, а в 1968-м стартовал выпуск цветной плитки.

Специалисты предприятия всегда стремились к развитию, им был присущ дух экспериментаторов. Например, однажды они реализовали проект по созданию огромных «ковров» с орнаментом и узорами из крохотных плиточек размером 5х5 см. Работа была трудоемкой — готовые керамические квадратики перебирали вручную и наклеивали на лист бумаги размером метр на метр. Мозаику из плиток на бумажной основе отправляли строителям. Те закладывали его в раствор, бумага отмокала, ее убирали, а плитки оставалась в ковре.

В 1990-е керамическая плитка стала очень востребована в дизайне — все старались положить плитку в кухню, в ванну, в туалет. Спрос резко возрос и Завод керамических изделий стал производить вошедшую в моду облицовочную плитку более крупного размера. В этот период, как и большинство производственных предприятий, он переживал не самые легкие времена, но тем не менее производство не останавливалось ни на один день.

С 2001 года продукция завода стала выпускаться под брендом «Уралкерамика». Торговая марка не только приобрела популярность на Урале, но и стала особым отличительным знаком уральского региона в России и за рубежом.

В 2008 году на предприятии стартовала долгосрочная программа модернизации предприятия. Сотрудники активно ездили в заграничные командировки, перенимали передовой опыт, закупалось новое оборудование.

О новых форматах и технологиях

2018 год стал знаковым в истории предприятия. Была проведена масштабная модернизация, в которую завод инвестировал более 1,5 млрд рублей. Средства были направлены на внедрение технологических инструментов для выпуска нового для завода продукта, востребованного на рынке стройматериалов, — керамогранита, повышения объемов производства и установку энергосберегающего и пылегазоочистного оборудования, позволяющего заботиться об окружающей среде.

Сегодня керамогранит считается универсальным покрытием для стройки. Он применяется в качестве отделки для пола и для стен как внутри, так и снаружи помещений. Можно купить керамогранит и в дом, и на улицу. Например, морозостойкий керамогранит можно положить на террасу, использовать для оформления входной группы, сделать керамические бордюры.

Керамогранит — износостойкий материал, с высокой степенью истираемости. Это прочное напольное покрытие часто выбирают для ресторанов, торговых комплексов, магазинов, метро, кинотеатров, вокзалов, аэропортов и других мест с большой проходимостью. Многие подрядчики используют керамогранит для спортивных объектов и детских учреждений.

В этом же году завод вышел на рынок под новым брендом. На смену привычной «Уралкерамике» пришла ALMA CERAMICA (Альма Керамика). Дело в том, что к этому времени у предприятия было уже около 2000 мест продаж — как в России, так и на территории СНГ. Перед специалистами стояла задача создать что-то легкое, узнаваемое за пределами региона. Так в продаже появился появился керамогранит ALMA. Четыре буквы легко запоминаются, прочитываются как на русском, так и на иностранном языке. В переводе с испанского ALMA означает «душа». Этим разработчики бренда еще раз подчеркивают, что завод делает не просто продукт, а продукт с душой, который находит эмоциональный отклик у своих потребителей.

Постепенно продуктовая линейка расширялась. Теперь продукция предприятия широко известна не только под брендом ALMA CERAMICA, но и под брендами AltaCera, Delacora, Newtrend.

В 2022 году АО «ЗКИ» выпустило более 10 млн кв. м облицовочной плитки и керамогранита. С каждым годом завод производит все больше новых коллекций, только в прошлом году в свет вышло сразу 98. Это разнообразные и востребованные серии настенной плитки в форматах 24,9х50, 20х60, 24,6х74 и 30х90 см. Лидером продаж стал широкоформатный керамогранит 60х60, 57х57, 2х90 см. А новинкой этого года стал окерамогранит 60х120 и 57х114 — такая плитка для объектов сегодня пользуется особой популярностью.

На предприятии создано и успешно функционирует собственное дизайнерское бюро. Его специалисты активно взаимодействуют с зарубежными коллегами, учитывают самые современные тенденции, вносят собственные ноу-хау. Например, в последних коллекциях они нашли успешные сочетания природных текстур камня и дерева, разработали изделия с имитацией металлической поверхности и многое другое. В более чем 200 дизайнах, выпускаемых сегодня на ЗКИ, есть решения как для типовых отделок стандартных помещений (кухня, ванная комната), так и для специальных проектов.

Постоянное оснащение производства современным оборудованием и использование передовых технологий в области цифровой печати обеспечивает самую высокую детализацию и максимально естественную и точную цветопередачу задуманного рисунка. Более того, она позволяет дизайнерам использовать в работе различные необычные спецэффекты. Например, sugar-эффект придает плитке мерцающий блеск и мягкую, немного шероховатую поверхность. Deep-ink позволяет создать небольшой рельеф и глянцевый блеск на керамограните. При всем при этом красивый и качественный керамогранит можно купить дешево.

Завод продолжает расширять сотрудничество с крупными строительными компаниями, которые покупают керамогранит оптом, и одновременно наращивает сеть розничных точек продаж. В магазинах представлен широкий ассортимент керамогранита Альма — это матовый, полированный, лаппатированный и рельефный керамогранит, напольный и настенный. Можно подобрать износостойкий керамогранит, керамогранит больших размеров. Доступна керамическая плитка для разных объектов. Налаженная логистика позволяет предприятию доставлять изделия и в торговые точки, и непосредственно заказчикам в очень короткие сроки без удорожания продукции.

Сегодня на первичном рынке жилья Екатеринбурга представлено более чем 40 тыс. объектов. Все чаще помимо привычной «черновой» отделки строительные компании предлагают сразу квартиры под ключ — с полноценным ремонтом и даже бытовой техникой. Завод керамических изделий успешно сотрудничает с девелоперами, участвуя в создании современного дизайна в новых квартирах, и намерен продолжать эту работу. Сертифицированный керамогранит российского производства сейчас крайне востребован.

Одновременно с развитием завода расширялся и район вокруг него. За 60 лет вокруг предприятия было построено жилье для работников, детские сады, были оборудованы спортивные площадки. АО «ЗКИ» продолжает оказывать поддержку школам, детсадам, больницам, учреждениям культуры и спорта. Не забывают на заводе и о своих сотрудниках — обширная социальная программа позволяет поддержать работников предприятия в любой жизненной ситуации. Активно развивается и программа обучения и переобучения на предприятии, налажена система наставничества: каждый работник может повышать квалификацию, расти и совершенствоваться в своем деле.

Предприятие активно занимается благотворительностью: выделяет средства на реализацию соцпрограммы поддержки работников — оплачивает не только детские лагеря, но и отдых в санаториях самих сотрудников, финансово поддерживает тех, кто только создал семью или стал родителем. Не забывает завод и о своих ветеранах, оказывая всевозможную поддержку участникам ВОВ, воинам-интернационалистам, участникам боевых действий.

Сегодня предприятие с уверенностью смотрит в будущее и продолжает писать свою летопись, неразрывно связанную с историей города.

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