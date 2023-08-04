Что влияет на выбор будущей профессии у молодежи

Исследование проводили сразу несколько бюджетных учреждений Екатеринбурга. В качестве целевой аудитории были выбраны школьники и студенты. Презентация итогов прошла на площадке пресс-центра ТАСС-Урал.

Совместное исследование проводили Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП), Уральский федеральный университет и Свердловский областной родительский комитет.

Как рассказала исполнительный вице-президент СОСПП Татьяна Кансафарова, в опросе приняло участие 3630 школьников, родителей и студентов из Екатеринбурга и Свердловской области. Выяснилось, что каждый второй студент вузов принял решение о будущей профессии только в старших классах школы. Это тревожный факт, считает Татьяна Кансафарова. Ребенка надо готовить к выбору профессии раньше, начиная с более младших классов, проводить с ним профориентационные мероприятия. При этом не стоит бояться, что у юноши или девушки сменятся интересы. Но ребенок таким образом попробует многое и выберет то, что ему больше всего нравится.

Лучшим источником информации студенты считают сайты вузов и колледжей. Самыми востребованными профориентационными мероприятиями являются дни открытых дверей, а также экскурсии на предприятия и профессиональные пробы.

Исследование показало, что менее 50% студентов вузов и 30% учащихся колледжей хотят продолжить работать по специальности. Но желание части ребят учиться дальше — это положительная сторона. Современные работодатели, по словам Кансафаровой, выступают за постоянное обучение сотрудников и повышение квалификаций работников. Для этого на предприятиях строят индивидуальные обучающие программы.

Сейчас не хватает доступной и понятной информации для школьников и их родителей о будущих профессиях. Тем не менее в регионе есть положительный опыт предприятий по профориентации школьников. УГМК проводит Инженериаду — конкурс школьных инженерных проектов. Группа «Синара» реализует проект «Точка опоры», в котором дети делают ролики о профессиях. НПО Автоматики организует Семихатовские чтения, победители которых едут на космодром наблюдать за запуском ракет. ГК «PRO» Андрея Гончарова при помощи партнеров ведет проект «Предпринимательские классы» и обучает школьников азам ведения бизнеса. Уже тысячи детей по всей Свердловской области вовлечены в проект. Опыта у региона достаточно, но надо о нем системно рассказывать, — сказала Татьяна Кансафарова.

Председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая рассказала, что на выбор профессии и места учебы сильное влияние оказывает семья и родители. И зачастую старшие члены семьи действуют на основе уже устаревших знаний. Например, многие родители не хотят, чтобы их дети шли учиться в колледжи. Школьники, слушая родителей, тоже не хотят идти в учреждения среднего профессионального образования. При этом современные техникумы оснащены новейшим оборудованием и в них сейчас наблюдается большой конкурс.

Директор Областного центра развития трудовых ресурсов и социально-трудовых отношений Олег Белошейкин рассказал о бесплатной профориентационной программе для школьников от 14 лет. Единственное требование — учетная запись на госуслугах. Специалисты выезжают в школы, дети и их родители получают протокол профтестирования, в котором написано, какая профессия больше всего подходит ребенку. На основании этого семья может выбрать подходящих вуз или колледж.

Олег Белошейкин также поделился успешными профориентационными практиками. Такими как проведение Недели карьеры в школах, когда представители колледжей и ВУЗов Екатеринбурга рассказывают учащимся 9-х классов об учебном заведении, и ребята проходят профессиональные пробы в их мастерских. А также кейс-чемпионат по строительной отрасли, в рамках которого восьмиклассники в течении учебного года посещают с экскурсиями предприятия строительной отрасли, колледж технологий предпринимательства, а в конце учебного года совместно со студентами колледжа решают задачи и защищают перед бизнесом проекты строительной компании. Данное направление планируется продолжить в новом учебном году с новыми школами, колледжами, предприятиями.