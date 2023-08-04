УБРиР увеличил активы и вошел в список топ-25 крупнейших банков России

Центр экономического анализа «Интерфакс-ЦЭА» впервые после долгого перерыва составил рэнкинг российских банков. Всего были проанализированы итоги работы 320 кредитных организаций в I полугодии 2023 г.

Уральский банк реконструкции и развития уверенно вошел в ТОП-25 крупнейших банков России и в очередной раз подтвердил статус крупнейшего в Уральском федеральном округе.

Благодаря успешно реализованной стратегии роста Уральский банк реконструкции и развития увеличил активы почти на 60 млрд руб. и поднялся на три строки в рейтинге российских банков. По состоянию на 30 июня 2023 г. активы УБРиР составили 379 млрд 955 млн руб.

Стоит отметить, что ВУЗ-Банк занял 62 строку в рейтинге с размером активов более 106 млрд руб. Таким образом, суммарно активы УБРиР и ВУЗ-Банка, входящих в одну финансовую группу, превысили 485 млрд руб.

Предыдущий рэнкинг Центр экономического анализа «Интерфакс-ЦЭА» выпускал по итогам 2021 г., но с прошлого года раскрытие финансовой отчетности кредитных организаций было приостановлено в связи с санкционными рисками. Места в списке распределяются в строгом соответствии с размером активов, рассчитанных экспертами ЦЭА по единой открытой методике на базе балансов по счетам второго порядка на одну дату.

Добавим, что в 2023 г. УБРиР вошел в реестр 22 кредитных организаций, признанных ЦБ значимыми на рынке платежных услуг.

В 2023 г. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило Уральскому банку реконструкции и развития (УБРиР) кредитный рейтинг «В» со стабильным прогнозом.

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